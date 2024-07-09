Организованный набор - решение миграционной проблемы для России, - Константин Малофеев

00:10 25.07.2024

ОРГАНИЗОВАННЫЙ НАБОР – РЕШЕНИЕ МИГРАЦИОННОЙ ПРОБЛЕМЫ

В рабочую версию Национального проекта "Кадры" вошел федеральный проект для "повышения управляемости найма" мигрантов. Документ уже обсуждается на уровне заместителя председателя правительства России.



Федеральный проект "Качественная трудовая миграция", как предполагают сегодня, заработает с 2025 года. Если это произойдет, мы увидим:



создание публично-правовой компании "Работа в России". Эта компания, как говорят в Министерстве труда, будет выполнять роль федерального "оператора организованного набора" для всех отечественных предприятий;

"привязку" иностранного специалиста к конкретному работодателю;

расширение списка стран, из которых прибывают иностранные специалисты.

Федеральные СМИ сообщают, что все это нужно, чтобы "бороться со стихийным въездом иностранных граждан для трудоустройства и несоответствием их профессии потребностям национального рынка труда".



Обсуждение в правительстве проекта перехода к организованному набору мигрантов – без сомнения, движение в правильном направлении, его можно только приветствовать.



Россия сегодня страдает от неконтролируемой трудовой миграции и в то же время от нехватки рабочих рук. Средство от этой болезни хорошо известно. Его применение отработано, например, в странах Персидского залива. Несмотря на то что в некоторых из этих стран иностранные работники занимают до 90% всех рабочих мест, они не образуют криминальных диаспор и не представляют собой угрозы общественному порядку. Причина как раз в организованном наборе специалистов для местной экономики, при котором каждый мигрант приезжает в страну с готовым контрактом, зная, где он будет работать и жить, а работодатель несет ответственность и за выбор сотрудника, и за его поведение.



ПОКА СИСТЕМА ВЫДАЧИ ПАТЕНТОВ СОХРАНЯЕТСЯ, СОХРАНЯЮТСЯ И ВСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ СОЗДАЮТ МИГРАНТЫ. ФОТО: DANIEL DIAZ/GLOBALLOOKPRESS



Прийти в России к такой системе означало бы решить миграционную проблему. Однако пока, согласно выкладкам авторов проекта "Качественная трудовая миграция", предполагается к 2030 году обеспечить привлечение в Россию лишь 300 тысяч востребованных, привязанных к конкретным предприятиям специалистов. Этого слишком мало, и ждать нам предлагают слишком долго.



Только в прошлом, 2023 году в России мигрантам было выдано 2,3 миллиона трудовых патентов. Эта цифра дает нам представление о сегодняшних масштабах неконтролируемой, стихийной миграции. Обладатели патентов приезжают в Россию, не зная, где они будут работать, государство лишь обязывает их найти работу в течение двух месяцев.



Сравним цифры из будущего федерального проекта и количество "патентованных" "незаменимых иностранных специалистов". Даже если не вспоминать о нелегалах и о том, как мигранты стремятся перевезти в Россию свои семьи, неконтролируемых мигрантов получается в самом лучшем для нас случае почти в восемь раз больше.



Федеральный проект должен быть реализован быстрее и охватить не небольшую часть, а всех трудовых мигрантов. Верным решением было бы перейти уже в течение двух-трех ближайших лет к организованному целевому набору для русской экономики 100% необходимых иностранных специалистов. И параллельно свести выдачу патентов, то есть неконтролируемую трудовую миграцию, к нулю.



Пока система выдачи патентов сохраняется, сохраняются и все социальные проблемы, которые создают мигранты. Отменив эту систему, перейдя к организованному набору только востребованных специалистов, поток неконтролируемой миграции из Средней Азии удастся перекрыть.

Это большая и сложная задача, но она может и должна быть решена на государственном уровне.



9.07.24