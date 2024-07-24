Бои без правил по-украински: Кличко бьет Зеленскому под дых, - Вл.Малышев

00:19 25.07.2024

24.07.2024 | ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ



Бывший боксер, а ныне мэр Киева, вышел на политический ринг против главы украинского режима



"Какой бы шаг он ни сделал, наш президент рискует совершить политическое самоубийство" – такое заявление неожиданно сделал мэр Киева Виталий Кличко в интервью итальянской газете Corriere della Sera, имея в виду Владимира Зеленского. Такие слова трудно оценивать иначе, как удар под дых главе киевского режима от бывшего боксера, который занимает важный пост градоначальника и был одним из ключевых активистов киевского Майдана в 2014 году.



"Следующие несколько месяцев, – сказал Кличко, признавшись, что в Киеве ждут голосования в США, – будут очень трудными для Зеленского. Должен ли он продолжать войну с новыми смертями и разрушениями или рассмотреть возможность компромисса с Путиным? И в этом случае, какое давление окажет Америка в случае победы Трампа? И как мы можем объяснить стране, что нам необходимо отдать кусочки нашей территории, стоившие жизни тысячам наших героев-боевиков? Какой бы шаг он ни сделал, наш президент рискует совершить политическое самоубийство. Если бы нам пришлось сражаться еще два года, это был бы кошмар".



"Зеленскому, – продолжал боксер, – вероятно, придется прибегнуть к референдуму, я не думаю, что он сможет прийти к таким болезненным и важным соглашениям самостоятельно, без народной легитимации. Выходом для него могло бы стать создание правительства национального единства, что-то вроде того, что произошло в Израиле после 7 октября. Однако я не думаю, что он готов отказаться от централизованной власти в своих руках, которую ему гарантирует военное положение", – завуалированно критикуя поведение главы киевского режима, подытожил Кличко.



О том, что в отношениях между киевским градоначальником и Зеленским не все благополучно, известно уже давно. Недавно в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke Виталий Кличко пожаловался, что с начала конфликта он ни разу не смог встретиться лично с президентом Украины. Он отметил, что пытался встретиться с ним десятки раз с начала боевых действий, так как от столицы страны "многое зависит".



"Но, к сожалению, у меня не было возможности встретиться с Зеленским лично", – признался Кличко, предположив, что у президента, видимо, есть другие дела. При этом мэр выразил мнение, что в нынешних условиях важно забыть о политических амбициях и посетовал, что между ведущими украинскими политиками в условиях конфликта нет сплоченности и единства.



Журналисты Funke при этом напомнили, что в начале декабря прошлого года Кличко обвинил Зеленского в совершении ошибок на посту. Он также заявлял, что украинское правительство слишком мало делает для борьбы со свирепствующей в стране коррупцией. А в январе этого года Кличко заявил, что политика Зеленского движется в неправильном направлении, становясь все более авторитарной. По его словам, Украина отдаляется от демократических принципов, на места пытаются ставить исключительно своих людей, а не тех, кого выбрали украинцы.



При этом критические замечания в адрес Зеленского Кличко отпускал еще и раньше. В прошлом году мэр Киева в интервью немецкому журналу Spiegel заявил, что в первые месяцы войны страна оказалась без руководства. "Был откровенно хаос" – и только мэры городов Украины держали оборону в те месяцы, а Зеленский считает, что они мешают централизованной власти.



Напряженные отношения между Виталием Кличко и Владимиром Зеленским имеют давнюю историю и изначально связаны с тем, что они являются просто политическими оппонентами. Такое мнение высказал корреспондент датского ТВ 2 на Украине Клаус Борг Рейнхольдт.



На президентских выборах 2019 года Кличко поддержал бывшего президента Петра Порошенко, который проиграл выборы Зеленскому. Клаус Борг Рейнхольдт говорит, что в прошлом на Украине существовала традиция, когда оппозиционные партии были "чрезвычайно суровы по отношению друг к другу". Поэтому, по мнению датского журналиста, неудивительно, что Кличко нападает на Зеленского.



"Удивительно то, что это снова становится достоянием общественности, потому что, как ни крути, любая публичная борьба внутри Украины – это то, что выгодно России", – сказал он.



Отношения между Зеленским и Кличко обострились в прошлом году. Поводом стало состояние бомбоубежищ: внезапно выяснилось, что половина из них в Киеве закрыты или заняты посторонними организациями, что-де будто бы и является причиной жертв во время обстрелов. Зеленский стал переводить стрелки на Кличко и намекнул на возможность его увольнения. В ответ Кличко сообщил, что в 2022 году районные администрации из городского бюджета получили 1,2 млрд гривен на обустройство бомбоубежищ. Использование этих средств он назвал крайне неудовлетворительным: освоено было 10% выделенных денег, остальные, получается, где-то испарились.



В ноябре прошлого года политики поссорились еще и из-за так называемых "Пунктов несокрушимости" (так на Украине называли палатки, где люди могли погреться и зарядить гаджеты). Президент страны тогда заявил, что получает много жалоб на работу этих пунктов в Киеве. Кличко сообщил, что вступать в словесные баталии не хочет. "Мне есть чем заниматься. Но отмечу, что манипулировать не надо", – сказал он. По словам мэра, в частных беседах депутаты от "Слуги народа" подтверждают, что все пункты открыты и работают.



Конфликт Зеленского и Кличко привел к неоднократным расследованиям в отношении мэра и нескольким попыткам отстранить его от должности в Киеве, пишет Киев Independent.



Но, как видно, это оказалось непросто, учитывая популярность бывшего чемпиона мира по боксу в народе. Но в августе прошлого года Кличко рассказал, что офис президента пригрозил ему лишением гражданства. Причиной якобы стала его активная общественная позиция. "Расскажу вам тайну. Была у меня беседа с намеком: ты там проактивен, мы еще за твое немецкое гражданство не брались", – сообщил мэр. По его словам, он был и остается гражданином Украины, других паспортов у него нет.



При этом всем уже давно понятно, что основная причина конфликта – стремление самовлюбленного Зеленского избавиться от всех популярных в стране политиков, которые могли бы стать претендентами на его должность, понимая, что на Западе ему уже подыскивают замену. Именно поэтому, как считают, он уволил недавно популярного командующего ВСУ Валерия Залужного, которого многие уже начали прочить на место президента, сослав его послом в Лондон.



Обращает на себя внимание и тот факт, что Кличко все чаще делает критические замечания в адрес Зеленского в интервью именно западным СМИ. Как видно, он тоже полагает, что бывшему комику там уже начали искать замену. А потому киевский мэр как бы намекает западным хозяевам, что Зеленскому на Украине и в самом деле есть "достойная замена". Как видно, имея в виду самого себя. Ну а в целом обостряющаяся склока в Киеве – типичная грызня пауков в банке, то бишь между главарями агонизирующего режима, который уже чувствует свое неизбежное поражение. И тут уже неважно, кто кого в конечном счете нокаутирует на политическом ринге.



Депутат Госдумы Дмитрий Новиков, комментируя последнее заявление Кличко, отметил, что его предложение является лишь одним из актов борьбы за власть на Украине. По мнению парламентария, если правительство будет создано при участии таких персон, как сам Кличко, то оно станет отражать все те же кланово-олигархические интересы отдельных групп наиболее состоятельных людей Украины.