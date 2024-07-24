Русофобия в РФ становится юридическим понятием

00:22 25.07.2024

Противодействие экстремизму: русофобия становится юридическим понятием

ЕВГЕНИЙ КОНОВАЛОВ

24 июля 2024



Министерство внутренних дел России разработало новую стратегию противодействия экстремизму. Об этом говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина.



"Стратегия разработана в целях обеспечения дальнейшей реализации государственной политики в сфере противодействия экстремизму в РФ", - говорится в документе.



В пояснительной записке указано, что авторы стратегии среди прочего проанализировали, скорректировали и сформулировали понятия "идеология насилия", "радикализм", "ксенофобия" и "русофобия".



Раньше правительство внесло в Госдуму законопроект, расширяющий перечень оснований для включения в реестр лиц, причастных к экстремизму или терроризму. В случае принятия законопроекта в список экстремистов могут попасть граждане, подозреваемые или признанные виновными в преступлениях, совершенных по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды.



Защитить россиян внутри страны…



Одна из ключевых целей новый стратегии - добиться поворота правоприменительной практики статей об экстремизме в сторону справедливого отношения к государствообразующему народу. Прежде не раз случались парадоксальные ситуации, когда в экстремизме обвиняли людей, пытавшихся с ним бороться - россиян, призывавших к ответу нарушителей общественного порядка, членов криминализированных диаспор и чувствующих собственную безнаказанность мигрантов.



По сути, экстремизмом и разжиганием национальной розни могли называть действия против представителей любых народов, кроме русского. Законы защищали не русских людей, а служили защитой от русских.



Теперь же стратегия дает определение: русофобия - это "неприязненное, предвзятое, враждебное отношение к гражданам России, к русскому языку и культуре". При этом русофобия - не только один из столпов политики Запада и киевского режима, но и реальная внутренняя проблема России. Шовинисты в национальных регионах страны, впитавшие националистические и сепаратистские настроения, безнаказанно ущемляют права русского населения. Все это ведет к этническим конфликтам и столкновениям внутри России.



Новая стратегия дает правоохранителям и судам реальные инструменты защиты государствообразующего народа от шовинистов и разного рода провокаторов, выступающих в роли общественников. С появлением четкой терминологической базы прозападные агенты, сепаратисты и радикалы больше не смогут вести свою тихую борьбу, раскалывая российское общество.



Раньше в законе не было четких формулировок понятий "ксенофобия", "русофобия", "финансирование экстремистской деятельности" и "терроризм", что позволяло преступникам избегать ответственности через юридические лазейки.



По мнению политолога Ильи Ухова, определение радикализма позволит пресекать как политические сепаратистские поползновения, так и деятельность приверженцев радикальных религиозных взглядов, которые не берут в руки оружие, но своими проповедями и медийной накачкой способствуют радикализации молодежи. В качестве примера он привел действия салафитских поп-проповедников в социальных сетях.



…и за рубежом



Закрепление термина "русофобия" позволит также юридически защищать россиян, которых преследуют в других странах. "Отмена русских" стала нормой во многих государствах Запада, а наибольшего размаха достигла на Украине и в Прибалтике. После принятия новой стратегии Россия сможет эффективно и действенно реагировать на случаи русофобии.



Отдельно в документе отмечается угроза "политики некоторых иностранных государств по искажению истории, фальсификации роли и вклада СССР в победу над гитлеровской Германией и милитаристской Японией". Не нужно долго объяснять, к чему приводят попытки героизировать нацистских преступников - достаточно посмотреть на происходящее на Украине.



Эксперты призвали законодательно уточнить понятие "русофобия"

Идеи неонацизма враждебны России и ее народу. Однако не только их сегодня используют для борьбы с нашей страной. Западные агенты и даже чиновники многие стран неустанно тиражируют мифы об "ужасной Российской империи" и "русских поработителях", называя себя "борцами с колониализмом".



В стратегии отмечается, что необходимо на уровне закона зафиксировать угрозу принижения цивилизационной роли России во всем ареале и во все периоды ее существования. Для примера, именно Советский Союз ликвидировал безграмотность в Средней Азии, создал там современные общества и дал широкие права женщинам.



"Принижение роли СССР также должно рассматриваться как подрыв нашего идеологического пространства. Антирусский и антисоветский нарратив в историческом образовании целого ряда стран чреват мифотворчеством - к чему оно может привести, мы видим на примере Украины", - считает Илья Ухов.



Не потерять молодежь



Пропагандисты розни и ненависти прекрасно понимают, что проще обрабатывать именно молодых россиян, которые еще не успели выработать устойчивых взглядов. Отсюда активность, в частности, иностранных агентов и радикалов-исламистов в соцсетях.



Они бьют в молодежь, пытаясь воспитывать новые антироссийские поколения.



Одна из задач разработанной стратегии - не допустить этого. Ввести новые механизмы реагирования на вредоносный контент, привлекать к ответственности его авторов и распространителей.