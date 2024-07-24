В Казахстане распускают старую (назарбаевскую) и создают новую Академию наук

00:26 25.07.2024

Назарбаева лишили статуса академика

24 июля 2024

Жадра Жулмухаметова



В Казахстане планируют закрыть Национальную академию наук. Сейчас в ее составе числятся Нурсултан Назарбаев, Динара и Тимур Кулибаевы, а также другие приближенные семьи экс-президента, сообщает Orda.kz.



Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что в прошлом году глава государства Касым-Жомарт Токаев решил создать новую академию наук. В ее состав уже вошли девять ученых.



"Старая Академия, куда входят все эти люди (родственники Назарбаева - ред.), существовала с начала 2000-х годов. Вместе с тем, в прошлом году решением президента создана новая Академия наук, но уже с другим статусом - при президенте, финансирование у него государственное. Первые выборы уже прошли. Девять академиков уже избраны",

рассказал Саясат Нурбек на брифинге.

Статус тех, кто входил в старую академию наук, обнулился. Однако она продолжает существовать. Таким образом, Нурсултан Назарбаев, а также его родственники уже не академики.



"Скорее всего на ликвидацию пойдет старая академия. Какая-то часть ученых действительно была сильные, по конкурсу перейдут в новую академию. Конкурс будет поэтапным. Но скорее всего на ликвидации будем настаивать, чтобы никто не путался: новая или старая. Должна быть одна Национальная академия наук. Статус у нее высокий",

добавил Саясат Нурбек.

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