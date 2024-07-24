Русско-японская война: урок, который нельзя забывать, - В.Катасонов

00:32 25.07.2024 24.07.2024 | ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



Как не угодить расставляемые англосаксами ловушки



120 лет назад началась русско-японская война, это произошло 9 февраля по новому стилю (27 января по старому стилю) 1904 года. Продолжалась она 20 месяцев и завершилась подписанием портсмутского мирного договора 5 сентября (23 августа) 1905 года. Напомню, что война велась за влияние указанных стран на Дальнем Востоке, прежде всего за контроль над Маньчжурией (северо-восточная часть современного Китая), Кореей и Желтым морем. Портсмутский мир большинство российских историков считают даже не "ничьей", а поражением России.



Война была развязана Страной восходящего солнца, за которой стояли англосаксы, конкретно Британия и США. Именно они и подвигли Японию на войну, оказывая ей политическую и финансовую поддержку. Понятно, что руками Японии англосаксы стремились ослабить возраставшее на Дальнем Востоке влияние Российской империи. Чтобы в конечном счете самим установить контроль над этим регионом. На тему русско-японской войны написано очень много книг, в которых описаны многие тонкости той войны.



Как мне кажется, в советское время среднестатистический гражданин нашей страны лучше понимал многие тонкости той войны, чем сегодняшний гражданин Российской Федерации. Тогда, в частности, наши соотечественники зачитывались целым рядом романов Валентина Пикуля, посвященных русско-японской войне 1904-05 гг. Это "Крейсера", "Решительные с "Решительного"", "Проклятая Доггер-банка", "Три возраста Окини-сан", "Каторга", "Богатство". Правда, в них в основном описывались боевые операции войны. Социальные, экономические и политические аспекты войны в советской (да и в постсоветской) литературе описаны не так глубоко. Да порой чувствуется идеологическая предвзятость. Правда, большинство авторов сходится в том, что война стала большой нагрузкой для экономики Российской империи. Что в результате ухудшилось социальное положение трудящихся. Что это спровоцировало первую революцию в России, которая датируется периодом с января 1905 года по июнь 1907 года. Началась она с забастовки на Путиловском заводе 3 января 1905 г. (за которой последовало Кровавое воскресенье 9 января), а закончилась 3 июня 1907 г., когда премьер-министр П.А. Столыпин распустил вторую Думу (историки называют это событие "переворотом третьего июня").



Хотелось бы поглубже разобраться в вопросе о том, как связаны русско-японская война и так называемая "русская" революция 1905-07 гг. Нельзя оспаривать, что Российская империя была, мягко выражаясь, "недостаточно" подготовлена к войне. А когда она началась, то власти недооценили продолжительность войны и ее финансовое бремя. Финансовое ведомство вообще поначалу заявило, что расходы на войну могут уложиться в 100 миллионов рублей (тогдашних золотых). Военное ведомство более трезво оценило возможные потребности: 700-800 млн рублей. А уже после окончания войны министерство финансов выдало точную цифру прямых военных расходов за 20 месяцев: 2.347 миллиона рублей. Но это только прямые бюджетные расходы, адресованные военному министерству. Хорошо известно, что войны кончаются, а расходы на них еще долго продолжаются. Часто в книгах по истории русско-японской войны приводя расчеты бухгалтера Государственного казначейства Временного правительства Гавриила Дементьева. К лету 1917 года они составили 6.553,8 млн золотых рублей. Для сравнения скажу, что накануне войны годовые расходы государственного бюджета были менее 2 миллиардов рублей. Оценка включала и прямые военные расходы за 20 месяцев войны, и обслуживание "японских" займов, и выплаты из казны инвалидам войны и семьям погибших, и компенсация японцам расходов на содержание русских пленных, и др. Основная часть названной Дементьевым суммы – выплаты процентов по займам, с помощью которых приходилось закрывать дефицит государственного бюджета во время войны. Впрочем, даже после окончания войны пришлось еще размещать несколько займов для того, чтобы стабилизировать государственные финансы. Для покрытия расходов войны на Дальнем Востоке было выпущено займов на 2125 млн. руб., в том числе около миллиарда рублей составили внешние заимствования (Обухов Н.П. Экономические кризисы в России в начале XX века // Финансы 2009 г. №9). Эти займы увеличили государственный долг Российской империи за 20 месяцев примерно на треть. Примечательно, что займы были долгосрочные. И обслуживание некоторых продолжалось бы до 1950 года. С учетом полных обязательств по таким займам суммарные издержки войны для России могли составить, по оценкам экспертов, 9-10 млрд золотых рублей (А. Е. Арменский, С.Э. Кочубей, С. О. Травин, В.В. Устюгов. Экономика суверенной демократии. - Москва: Агентство "Социальный проект", 2007). Однако на выплатах была поставлена точка после октября 1917 года. В начале 1918 года был издан декрет Совета Народных Комиссаров, объявлявший об отказе советской власти от долгов царского и временного правительств.



Конечно, экономическое положение в России после начала войны осложнилось. Напомню, что в Российской империи с конца 1899 года началась экономическая рецессия, которая тянулась до 1903 года. Только-только экономика страны начала оживать, как началась война. Пошел новый спад, который охватил 15 отраслей; наиболее глубоким он был в самой крупной отрасли российской промышленности – хлопчатобумажной: 18,6%. Правда, в тех отраслях, которые прямо или косвенно были завязаны на производство оружия и боеприпасов, наоборот, начался мощный рост. С 1904 г. увеличивают свою продукцию все отрасли тяжелой промышленности. Расширялось строительство железных дорог, связанное с военными нуждами (требовалось прежде всего значительно увеличить пропускную способность Великого сибирского пути). В целом в России произошло сокращение стоимости произведенной за год валовой промышленной продукции на 3,3%. Но подобные сокращения фиксировались и в период рецессии 1899-1903 гг. Некоторое сокращение валового показателя промышленности компенсировалось прекрасным урожаем зерновых в 1904 году. В 1904 году часть эмиссии рублей Госбанком было осуществлено с нарушением эмиссионного правила, т. е. без обеспечения золотым запасом. Величина необеспеченной эмиссии составила 204 млн рублей. Это сравнительно небольшая величина. Никто не заметил, чтобы рубль обесценился. В общем, никакой катастрофы в экономике не было. А некоторое снижение реальных доходов населения в 1904 году было не больше подобных снижений периода рецессии 1899-1903 годов.



Куда я клоню? Я подвожу к выводу, что причины так называемой "русской" революции 1905-07 гг. были не внутри страны, а вовне. Эта революция была спровоцирована и подпитывалась англосаксами, а частично, как говорят историки, и японцами. В начале ХХ века не было термина "гибридная война", но кажется "русская" революция была частью тогдашней гибридной войны, которую англосаксы вели против Российской империи. Вернее те, кто вел ее против нас на деньги и по заказу англосаксов. "Горячая война" на Дальнем Востоке велась руками японцев. А внутри страны происходило то, что сейчас назвали бы "бархатной революцией". На этом направлении руками англосаксов были политические активисты, величавшие себя "революционерами", как партийные (РСДРП, эсеры, "Бунд" и др.), так и беспартийные.



Примечательно, что революция в России стартовала в тот момент, когда наши вооруженные силы на дальневосточном театре боевых действий уже оправились от поражений (многие из которых произошли еще в начале 1904 года в силу внезапности нападения японцев и нашей традиционной неготовностью к войне). Началась военно-экономическая мобилизация страны в целом и наращивание наших вооруженных сил на театре боевых действий на Дальнем Востоке. Япония уже испытывала перенапряжение своих сил, несмотря на продолжающуюся помощь со стороны англосаксов (в течение войны они предоставили Стране восходящего солнца кредитов и займов на общую сумму 400 млн тогдашних долларов). Особенно большой вклад в поддержку Японии оказал банкир Яков Шифф. В этой ситуации нашими противниками было принято решение открыть против России второй фронт в виде так называемой "русской" революции. Судя по всему, главным дирижером гибридной войны против России был именно Яков Шифф



Подпитка революционеров (правильнее сказать "иностранных агентов") Западом происходила по многим каналам и из многих источников. В том числе "кошельком" "иностранных агентов" в России был все тот же Яков Шифф. На эту тему у нас выходило много книг. Одним из наиболее исчерпывающих источников информации на эту темы является следующая книга: Сикорский Е.А. Деньги на революцию: 1903-1920. Факты. Версии. Размышления. – Смоленск: "Русичи", 2004. Во многих работах приводятся цифры и факты финансовой поддержки "революционеров" Англией и Соединенными Штатами. А вот в упомянутой выше работе приводится информация, что и японцы внесли свою лепту в дело разжигания "русской" революции. В марте 1905 года японское военное ведомство выделило на подготовку восстания в России 1 миллион тогдашних иен. Это примерно 40-50 млн долларов США образца начала XXI века.



О том, какой урон тогдашние "революционеры" наносили России, написаны тысячи книг. Не все их попытки увенчивались успехом. Так, был даже план убийства российского императора Николая II 9 января 1905 года. Кровавое воскресение могло закончиться кровью российского монарха. Но в тот день все пошло по-другому. Я сейчас хочу остановиться лишь на одном направлении их подрывной деятельности, которое историки обычно не выделяют особо. Я имею в виду деятельность по подрыву экономики.



Прежде всего, это подрыв экономики через организацию стачек и забастовок. Кстати, несмотря на все старания революционных вожаков, им далеко не всегда удавалось раскачать рабочих на выдвижение политических требований (вплоть до свержения царя и установление республики). Рабочие соглашались выступать лишь с экономическими требованиями (по зарплате, гарантиям занятости, продолжительности рабочего дня и др.). Но и это уже было достаточно, т. к. блокировалась работа заводов и фабрик.



Одна из наиболее крупных забастовок началась в октябре 1905 года в Москве, затем она охватила всю страну и переросла во Всероссийскую октябрьскую политическую стачку. 12–18 октября в различных отраслях промышленности бастовало свыше 2 млн человек. Не вдаваясь в детали, отмечу, что убытки экономики от забастовок были большие. Приведу выдержку из книги А. Ф. Яковлева "Экономические кризисы в России" (Глава VIII "Промышленность в период русско-японской войны и первой русской революции"): "Революционные события привели к значительному сокращению в 1905 г. продукции во всех отраслях. События в политической и экономической жизни страны повлекли за собой также ограничение затрат на переоборудование, а тем более на новое строительство. В этих условиях неизбежным было снижение промышленного производства и товарооборота, что прервало ранее начавшееся оживление. Но это отнюдь не была депрессия циклического характера, следующая за кризисом, когда производство ведется в сокращенных размерах, при пониженном уровне цен и наличии больших запасов нереализованной продукции".



Но революционеры нацеливались не только на блокирование работы промышленности и транспорта. Они также пытались создать хаос и панику в сфере финансов и денежном хозяйстве России. Тогда еще не было радио, телевидения, интернета. Средствами распространения паники служили листовки и газеты. Вот яркий пример. В первый день войны с Японией в Петербурге вкладчики государственной сберегательной кассы стали обращаться в конторы этого учреждения и забирать свои деньги. Как выяснилось, то же самое происходило и в других городах. У всех вкладчиков были на руках одинаковые листовки, в которых содержался призыв: "Спасайте ваши деньги!". "Министрам нужны деньги на войну с Японией. Они берут наши деньги в сберегательных кассах и дают нам ренту", – говорилось в листовках. Очевидно, что операция была подготовлена заранее, и она была приурочена к началу войны. Начался отток денег из сберегательных касс. Особенно сильная паника охватила Варшавскую, Прибалтийскую, Минскую, Виленскую и Гродненскую губернии. Эта история подробно описана в книге Николая Старикова "Кто убил Российскую империю. Главная тайна ХХ века" (М.: Яуза-ЭКСМО, 2006). И вот какой вывод делает автор: "Имя главного организатора финансовой паники – резидентура британских и французские спецслужб. Именно эти разведки оказали японцам неоценимую помощь, помогая нашему противнику. Когда началась война, "союзники" с чистым сердцем передали Японии свои контакты в среде наших революционеров. Вот так начиналось предательство "борцами за народное счастье" своей собственной страны, которое привело к катастрофе семнадцатого года. Сейчас эту историю о панике вкладчиков в 1904 году, рассказывают в современном Сбербанке, акцентируя внимание на сложностях и трудностях, которые это солидная организация переживала за свою 160-летнюю историю. Вопрос, кто и почему организовал эти трудности, уже не поднимается и не исследуется. И никто не проводит параллели между акциями, подобной этой и дальнейшим раскручиванием маховика революции".



Но провокации подобного рода продолжались. И вот закончилась русско-японская война, и одновременно разгорается так называемая "русская" революция. Лев Троцкий, восходящая звезда революции, 2 декабря 1905 года выступил в ряде газет с "Финансовым манифестом" ЦК РСДРП и Петербургского совета рабочих депутатов: "Золотой запас Государственного банка ничтожен… Он разлетится в прах, если при всех сделках будут требовать размена на золотую монету". Троцкий предложил "требовать при всех сделках, при выдаче заработной платы и жалованья уплаты золотом". Разжечь панику Троцкому не удалось. Размен банкнот на золото Госбанк продолжал. Обесценения рубля также не было. Впрочем, одной цели Троцкий сумел добиться. На следующий день после публикации "Финансового манифеста" его арестовали. Был широко освещавшийся в газетах судебный процесс, его приговорили к ссылке. По пути к месту назначения Троцкий сбежал и вынырнул уже за границей. Выражаясь современным языком, политический рейтинг Льва Давидовича после "Финансового манифеста" резко поднялся.



Думаю, что многое из того, что стало происходить в России 120 лет назад, очень напоминает те события, которые стали разворачиваться в современной России и вокруг нее после 24 февраля 2024 года, когда нас вынудили начать специальную военную операцию (СВО) на Украине. Нам сегодня жизненно важно помнить уроки русско-японской войны, чтобы не угодить в те ловушки, которые привыкли расставлять англосаксы. Источник - fondsk.ru

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