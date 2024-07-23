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Джо Байден стремительно деградировал из политика-тяжеловеса в туземного царька, - СП
00:45 25.07.2024

Лидерами трудно управлять, поэтому на смену ярким личностям пришли невнятные менеджеры-управленцы
Ирина Мишина
Материал комментируют:
Дмитрий Журавлев Константин Блохин

Демократов, как выяснилось, не устраивает их новый лидер Камала Харрис. Дело дошло до того, что в случае ее избрания от своих постов решили отказаться ключевые фигуры американской политики - советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.

Казалось бы, с уходом старины Байдена из президентской гонки и выдвижением Камалы Харрис все должно было войти в мирное русло. Но все только начиналось. Теперь демократическая партия США планирует провести замену кандидата на президентские выборы с помощью электронного голосования. Ну чисто как у нас, в России.

По крайней мере, глава Национального комитета Демократической партии США Джейми Харрисон заявил, что кандидат в президенты от демократов на ноябрьские выборы будет определен в результате виртуального голосования к 7 августа. И выдвижение кандидата в президенты от демократов на съезде 19 августа станет формальностью.

Что же не устраивает американских демократов? И кем они хотят заменить Камалу Харрис?

Да практически никем. Байден за время своего пребывания в Белом доме превратил себя в безальтернативного кандидата. По итогам последних внутрипартийных выборов старина Джо набрал 3,9 тыс. голосов. Противостоявшая ему автор книг по саморазвитию Марианна Уильямсон не получила ни одного голоса, а венчурный финансист Джейсон Палмер заручился всего тремя голосами делегатов от Американского Самоа.

В самом деле, если не Камала Харрис, то кто?

Второй вероятный кандидат в президенты от демократов - 56-летний губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. На посту мэра Сан-Франциско он поддерживал однополые браки, пытался решить проблему городских бездомных, выступал за легализацию марихуаны.

Парад кандидатов-губернаторов продолжает 59-летний глава Иллинойса Джейби Прицкер который объявил свои владения "штатом-убежищем" для женщин, желающих сделать аборт. А еще он легализовал наркотики в рекреационных целях.

В шорт-лист попала и 52-летняя губернатор Мичигана Гретхен Уитмер. Она - за отмену запрета абортов, за поддержку всеобщего дошкольного образования и ужесточение законов об оружии.

Следом идет самый старый из возможных кандидатов. Но он все равно на 7 лет моложе Байдена. 71-летний демократ Шеррод Браун входит в подкомитет по сельскому хозяйству, питанию и лесному хозяйству, а также занимается делами ветеранов.

Завершает хит-парад демократов Дин Филлипс, который собрал несколько сторонников на праймериз демократической партии в начале этого года. Но внимание широкой общественности так и не привлек. Так что на этого парня у демократов надежды маловато.

Вообще, изучая список лидеров демократической партии США, невольно задаешься вопросом: почему там столько "цветных" женщин с более, чем странными программами? Как получилось, что из политика-тяжеловеса Джо Байден превратился в туземного царька?

Вот, например, далеко не последняя в списке американских демократов афроамериканка Стейси Абрамс - юрист, писательница и борец за права избирателей. Ее главный приоритет - расширение программы "Медикейд", которая улучшит доступ к медицинской помощи для жителей с низким уровнем доходов.

Также Абрамс хотела бы увеличить расходы на государственное образование. Все вроде правильно, но сильно напоминает программу муниципального депутата из Подмосковья.

С Мишель Обама, которую Байден едва не сделал вице-президентом, еще интереснее. Во время президентской кампании 2008 года в США она хвасталась перед гей-демократическими группами достижениями своего мужа в области прав ЛГБТ. Также Мишель Обама - против дискриминации при приеме на работу и преступлений на почве "сексуальной ненависти" (что это такое - ни один справочник пояснения не дал - прим. Ред). Главное занятие Мишель Обамы в последнее время - посещение телешоу и фотосессии в глянцевых журналах.

Правда, у демократов есть в обойме еще один козырь - Роберт Кеннеди-младший, племянник Джона Кеннеди. Но, несмотря на знаковое имя, демократы не смогли раскрутить даже и его: сегодня у потомка именитого рода в активе всего 10%.

Ратует он в основном против вакцинации. Причем настолько яростно, что на это даже обратил внимание Трамп и предложил Роберту Кеннеди-младшему должность в своей администрации в обмен на поддержку на выборах. Об этом сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на свои источники. Но Кеннеди гордо отказался.

Да и с Камалой Харрис, если уж разобраться по существу, не все так просто. Внятной программы, отличной от того, что 4 года читал по бумажке Байден, у нее нет. Разве что одно: как прокурор она отстаивала смертную казнь в Калифорнии. Помимо этого, Харрис - рьяный сторонник борьбы за права геев и трансгендеров.

Порой закрадывается мысль, что старина Джо специально собрал команду абсолютно безликих людей, многих из которых объединяло лишь одно: принадлежность к афроамериканской расе. В чем причина трагедии американских демократов? С таким вопросом мы обратились к ведущему научному сотруднику Центра исследования проблем безопасности РАН, политологу-американисту Константину Блохину.

Даже если экс-прокурор вытащит весь компромат на оппонента, будет поздно - электорат Трампа сформирован
- Все просто. Лидерами трудно управлять. Именно поэтому на смену ярким политикам в демократической партии США пришли менеджеры-управленцы. В основном темнокожие женщины. Иногда мне кажется, что это какая-то идея-фикс американских демократов - проталкивать на ведущие посты именно "цветных" представительниц слабого пола.

И тут, мне кажется, со временем сработает "окно Овертона": если в 60−70 годах типичным американским лидером был харизматичный белый мужчина, то в нулевых его сменил афроамериканец Барак Обама - тоже, впрочем, политик не без харизмы. Затем, по логике, его должна была сменить на посту президента белая женщина, но Хиллари Клинтон в серьезной борьбе уступила Дональду Трампу. Теперь, по логике, в Белый дом должна войти цветная женщина. А после нее президентом США должен стать трансгендер.

"СП": Весь этот трагикомичный сценарий складывается с легкой руки Байдена?

- Тут сошлось все: и желание Байдена просидеть второй срок, и кризис в партии, и вообще отсутствие каких-то ярких идей, способных привлечь американского избирателя. Итог - сейчас за власть борются политики 3−4 эшелона, которых и политиками-то назвать сложно.

Что может произойти 7 августа на виртуальном голосовании по выборам кандидата в президенты США от демократов? Реально ли заменить Камалу Харрис? Кто ее наиболее вероятный соперник? С такими вопросами мы обратились к политологу, научному руководителю Института региональных проблем Дмитрию Журавлеву.

- В списке демократической партии сейчас все очень похожи. Но кандидаты в президенты всегда адекватны своим избирателям. А основной избиратель в США - это на сегодня темнокожий мужчина, который смотрит ток-шоу и ест поп-корн.

Отношения с Россией, конфликт на Украине, колебание доллара - это все не для него. Глупеет электорат - глупеют и политики. Так что никаких сенсаций ни 7 августа, ни потом в партии демократов не произойдет.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1721857500


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