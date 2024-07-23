Джунгарское нашествие. Неизвестная битва кыргызов и джунгаров, - Байбосунов М.Б.

00:52 25.07.2024 6 Июля 2024 737

Джунгарское нашествие. Неизвестная битва кыргызов и джунгаров.

Автор: Байбосунов М.Б.

Просматривая книгу Н.А. Аристова "Усуни и Кыргызы или кара - кыргызы". Бишкек - 2001г, я наткнулся на любопытную историю времен джунгарского нашествия в кыргызские земли. О чем идет речь? Приведу цитату из книги Аристова стр 406 :



"Батур-хуньтайджи начал войну с казацким ханом Ишимом с 1635 года. Сын Ишима Джангыр был пленен калмаками, но успел бежать, и потом постоянно беспокоил их своими набегами. В 1643 году Батур, собрав вместе с хошоутовскими Очирту и Аблаем 50 т. войска, "с самого начала овладел двумя провинциями или народами Алат-Киргизским и Токманским, которых до 10 т. человек считалось"6. По-видимому, это заилийский Алатау и Чуйская долина, на которую распространено название урочища Токмак. Так как раньше и позже местности эти были заняты дулатами, то надо полагать, что покорена была калмаками в это время часть большой орды. Кыргызы, если они занимали верхнюю часть чуйской долины, могли в это время удалиться на юг, на Иссык-Куль и Нарын, а также на Талас. Покорение кыргызов, продолжавших вести борьбу в союзе с казаками, под предводительством Джангыра, совершено несколькими годами позднее" .



Год похода , численность войска, имя предводителя джунгаров Батур хунтайджи - все это совпадало с сюжетом распиаренной казахскими блогерами так называемой Орбулакской битвой, где якобы 600 казахов во главе с ханом Жангиром разбивают 50тыс. джунгарское войско. Набрав в гугле фразу "Орбулакская битва " можно найти десятки , если не сотни ссылок. Любой мало-мальски знакомый с военным делом человек скажет, что это невозможно, что 600 человек не могут победить 50тыс.армию, сильнейшую на тот момент в ЦА. Но, тем не менее, этот поход жунгаров на кыргызские земли вероятно имел место быть и, по всей видимости, и битва была, и без участия кыргызов не обошлось решил я и начал свои поиски. К счастью поиски не были трудными и я нашел первоисточник откуда , как говорится, "ноги растут".



Здесь я приведу ссылку на этот документ:



https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Mongol/Rus_mong_2/61-80/64.phtml?id=14046



Каждый желающий может перейти по ссылке и ознакомиться с содержанием документа.



Название документа



" Отписка тобольского воеводы Г. С. Куракина в Сибирский приказ о пребывании в улусе Эрдени Батура-хунтайджи тобольских служилых людей Г. Ильина и К. Кучеева, о приходе джунгарских послов Долги и Ургудая с письмами в Тобольск и о разрешении отпустить ойратских послов в Москву "



Я не буду касаться тех вопросов, собственно, из-за чего русские посланники прибыли в ставку джунгарского хана, а перейду к сути. Итак, в 1643 году два служилых людей казак Г. Ильин и татарин К.Кучеев прибыли к контайши. По прибытии выяснилось, самого Контайша не было, он был в походе с 50тыс войском на царевича Янгира казачьи орды, Ялантуша и на алатав-киргизов. Обращаю ваше внимание на то, что в документе Жангир упоминается как царевич, а не царь, это означает что на тот момент он не был ханом, это важно . Ялантуш это правитель Самарканда.



"А в роспросе нам, холопем твоим, Гришка и татарин Кучембердейко сказали. - Как де они пришли х Контайше в улусы, и Кон де тайши в те поры в улусех не было; ходил де войною з зятем своим с Кочюртою, да с Абулаем, да с меньшим своим братом с Чокуром тайшами, да с Кою-салтаном, да черных мугалов с Алтыновым сыном и с мелкими тайши на Янгира-царевича Казачьи орды, да на Ялантуша, да на алатав-киргизов (См. док. № 62). А ходило де с ними воинских людей 50 тысяч... И жили де они в том улусе у Контайшиных жон до ево Контайшина приезду 4 месяца."



Итак, прожили они там четыре , пока прибыл контайши с того похода. Случилось это где-то в январе 1644г.Далее они докладывают, что от ногайских и киргизских пленных они узнали , что сначала Контайши "взял 2 землицы алатай киргизов да токмаков тысяц з 10." Затем весть об этом доходит до Жангира-царевича и Жангир пошел навстречу Контайше с войском в 600 человек. Жангир со своими бойцами вырыли окопы среди камней в горах , там он оставил 300 бойцов, а сам с 300 бойцов спрятался среди камней. Контайши пошел в атаку на шанцы и потерял много бойцов. А тем временем Жангир с 300 бойцами напал на джунгаров и в двух боях Жангир со своими бойцами убили 10 тыс. воинов Контайши. Далее, после этого прибывает Ялантуш с 20тыс. воинов. Контайши, увидев это войско, не вступает в бой и уходит прочь, прихватив с собой пленников, взятых у Жангира. Джунгарам удалось, тем не менее, взять пленников.



"Да Гришка ж и татарин Кучембердейко сказывали нам, холопем твоим, что слышали де оне у него ж Контайши в улусех от нагайских и от киргиских полоняников, как де он, Контайша, ходил на Янгира-царевича и на Ялантуша войною, и взял де он, Контайша, 2 землицы алатай киргизов да токмаков тысяч з 10. И после де того учинилась весть Янгиру-царевичю. И Янгир /л. 651/ де к Контайше пошел навстречю с войском, а войска де было с Янгиром 600 человек. И Янгир де, покопав шанцы меж каменей, и в те шанцы посадил 300 человек с вогненым боем, а сам с тремя стами, став в прикрытье за каменем. И Кон де тайша с воинскими людьми приступал к шанцам и ис шанцов де у Контайши побили многих людей. И з другую де сторону на нево ж, Контайшу, приходил с воинскими людьми сам Янгир и побил де у Контайши на тех дву боях людей тысяч з 10. И в ту ж де пору на тот бой Янгиру-царевичю пришли на по мочь Ялантуш, а с ним пришло воинских людей тысяч з 20. И Кон де тайша, увидя тех воинских людей, пошел назад, а тех де людей, которых он, Контайша, взял у Янгира, увел с собою."



Итак, часть воинов Жангира попали в плен и это были ногайцы и киргизы, казахов там не было. Вы можете возразить, что казахов раньше называли киргизами. Но я напомню , что согласно официальной версии самих же казахов их стали называть киргизами со статьи в Санкт-петербургских ведомостях 1734 года, когда казахская делегация прибыла С-Петербург. И действительно, во многих документах того времени казахов киргизами не называли. Кроме того , русские посланники хорошо различали казахов и киргизов и ошибаться не могли . Казахов в отряде Жангира не было. Почему?



Далее я приведу выдержку из статьи В.Т. Тепкеев ОЙРАТО-КАЗАХСКИЕ ОТНОШЕНИЯ



В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVII ВЕКА :



"В начале 1643 г. вспыхнула очередная ойрато-казахская война.Причины ее неизвестны, но русские источники довольно подробно описывают ее ход и результаты. Известно, что коалиционное ойратско-монгольское войско численностью в 50 тыс. Воинов возглавлял Батур-хунтайджи. В его состав входили хошуты Очирту, Кунделен-Убаши и Аблая, хойты Солтан-тайши, торгуты Дайчина и монголы Омбо-Эрдени (сына Алтын-хана). Однако вторжение коалиционных сил в казахские пределы внезапным не стало. Как уже отмечалось, еще с 1635 г. между чакарцами и казахами сложились союзнические отношения. Далай-Батур, а после его смерти и Кунделен-Убаши всячески покровительствовали казахскому султану Жангиру, считая его своим "названым сыном". Дербетские тайши наотрез отказались от участия в походе против казахов, видимо, в отместку за отказ Батура-хунтайджи в военной поддержке их против торгутов, конфликт с которыми у них произошел в 1642 г. По всей вероятности, произошла утечка информации, и Жангир уже знал о готовящемся вторжении."



Получается что среди жунгаров тоже не было единства. Часть их была в союзнических отношениях с казахами. Поэтому и казахи не поддержали Жангира. Кроме того, я напомню тем кто не знает, что Жангир сын Ишим хана. А Ишим хан, которым законно гордятся казахи не был чингизидом по происхождению. Любой кыргыз из кыргызского племени сару скажет , что Эр Эшим( так его называют кыргызы Ишим хана) сын Конок батыра- выходца из их рода. Конок батыр выдающийся военачальник того времени был женат на дочери казахского Шыгай хана. Конок батыр пал в бою с калмаками и через некоторое время, по обычаям того времени , его супруга вернулась к отцу Шыгай хану с малолетним сыном Эшимом. Шыгай воспитал его как сына, но все казахи в то время знали о его происхождении. Эшим не посрамил отца и даже превзошел его и стал ханом не только казахов, но и кыргызов. Его авторитет среди казахов был непререкаем. Ни один казах не осмеливался оспаривать законность его пребывания на ханском престоле. Но это не относилось к его сыну Жангиру. Он не пользовался таким авторитетом как его отец и не признавался ханом всеми казахами. Как Вы сами видите, русские посланники называют Жангира царевичем, но не царем, т.е. ханом . На тот момент он не был ханом казахов. Этим и обьясняется, что казахи не поддержали его и не пожелали идти на помощь кыргызам. Но Жангира могли провозгласить ханом кыргызы, как это упоминается в кыргызских преданиях. Поэтому Жангир не остался в стороне, когда джунгары напали на его родичей- кыргызов , он пришел на помошь кыргызам. Он также обратился за помошью самаркандскому правителю Ялантуша, с которым был дружен. Поэтому у него был отряд из 600 кыргызов и ногайцев. Ногайцев он получил наверное от Ялангтуша.



Несмотря на то, что жунгары захватили " 2 землицы алатай-киргизов да токмаков" , вся кампания была провальной для жунгаров. Это подтверждают и сами жунгары как это следует из другого донесения того же Куракина: Отписка тобольского воеводы Г. С. Куракина в Сибирский приказ о приезде посла тайджи Аблая 1 Бахтыя в Тобольск и о посылке конного казака И. Мамеева к Аблаю-тайджи



https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Mongol/Rus_mong_2/61-80/62.phtml?id=14046



Тем не менее, в то что 600 человек нанесли поражение 50 тыс. войску жунгаров я не верю. Но как говорится , слово из песни не выкинешь, жунгары потерпели поражение и понесли потери в 10 тыс человек. Даже наличие "вогненного боя", т.е. фитильног оружия- мултуков у воинов Жангира не меняет дело. Что такое мултук? Это тяжеленная штука весом 5-10 кг., которая заряжается с дула. Для того чтобы произвести один выстрел требуется много времени 4-10 минут в зависимости от сноровки стрелка. Попасть в подвижную цель очень сложно, потому что ворочать им, чтобы прицелиться очень тяжело физически. Во время атаки противника после первого залпа по атакующим, времени на второй выстрел уже не остается, дальше идет уже рукопашный бой. В атаку идти с таким ружьем вообще невозможно даже пешком, на лошади тем более. Поэтому 300 бойцов не могли бы нанести большие потери джунгарам. Первый, второй ряд атакующих джунгаров были бы убиты, но следующие ряды смяли бы обороняющихся. Или просто отошли бы на безопасное расстояние от них. Атака Янгира на джунгаров вовсе из области фантастики. Если даже на узком проходе они противостояли джунгарам, то через некоторое время выдохлись бы. Джунгары непрерывно атакуя, сменяя друг друга, измотали бы Янгира. Было ли фитильное оружие неожиданностью для джунгаров? Вряд ли. Мультуками, как называли Средней Азии фитильное оружие, уже пользовались могулистанские воины. Здесь я привел миниатюру 16 века.



Здесь изображены воины могулистанского правителя Бабура. Если присмотреться , то можно заметить воина в кыргызском колпаке. Итак, джунгары отступая из чуйской долины напоролись на Жангира, разбили его , взяли в плен часть его воинов, но вступать в бой Ялантушем не стали и ушли, потому что были уже измотаны и понесли большие потери в боях ранее с кыргызами. Несмотря на то, что что якобы две землицы остались за контайшою, кыргызы не были покорены и, как пишет тот же Аристов , продолжали борьбу в союзе с "казаками" под предводительством Жангира вплоть до 1652 года , когда он Жангир пал в бою джунгарами.



Кстати, Ишим хан,его сын Жангир и Тауке, сын Жангира и внук Ишима,это ханы кыргызского происхождения, при которых кыргызы и казахи состояли в союзе и совместно выступали против общих врагов. После них, казахский бий Толе из аристократическрго рода торе, сделал все чтобы ханы избирались только из их рода. После пришли уже ханы не кыргызского происхождения и союз распался и эти два народа уже никогда не выступали вместе.



Итак какой сухой остаток? Эта битва была, но казахи в нем не участвовали, если не считать принца полукровку Янгира, жунгары были разбиты кыргызами и с большими потерями отступили. Несмотря на эти очевидные вещи, казахи почему то считают, что это своей победой. А вы как считаете? Источник - kghistory.akipress.org

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