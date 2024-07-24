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Казахстан. Туристы оставили без топлива жителей Абайской области
09:31 25.07.2024

Никита Дробны

Жители области Абай жалуются на дефицит топлива на заправках - уже несколько дней на АЗС выстраиваются огромные очереди. В акимате проблему связывают с туристическим сезоном, сообщает Orda.kz.

В редакцию обратился житель Абайской области, рассказавший, что в селе Урджар возник дефицит бензина на АЗС. На заправках уже третий день выстраиваются огромные очереди, десятки автомобилистов часами ждут возможности купить топливо. По словам водителей, "Казмунайгаз" подвозит топливо на заправки, но в ограниченном количестве.

"Бензин отпускают с ограничениями (лимит 20 литров). Такая ситуация сохраняется уже третий-четвертый день", - сообщил местный житель.

В Минэнерго, куда мы обратились за оперативным комментарием, сообщили, что в Абайской области есть запасы бензина - вопрос в том, вовремя ли привозят топливо с нефтебаз на АЗС. Кроме того, с 21 июля Павлодарский нефтехимический завод вновь начал работать после планового ремонта, поэтому проблему с горючим должны вот-вот решить.

"Принимая во внимание повышенное потребление бензина АИ-92 в связи с периодом летних отпусков, загруженностью путей пассажиропотоком и грузами различного назначения, могут быть временные ограничения на АЗС по доставке ГСМ бензовозами от местных нефтебаз. На 24 июля совокупные запасы ГСМ в Абайской области (на нефтебазах, в пути) составляют: АИ-95 – 2,57 тыс. тонн, что покрывает 12-дневную потребность области; АИ-92 – 0,46 тыс. тонн, что покрывает девятидневную потребность области. В течение ближайших дней в Абайскую область прибудут 22 ж/д вагона с 1,1 тыс. тонн бензина АИ-92 Атырауского НПЗ и 11 ж/д вагонов с 0,6 тыс. тонн от Павлодарского НХЗ. Отгружаются до пяти тыс. тонн бензина АИ-92 с Павлодарского и Шымкентского НПЗ",
отчитались в Минэнерго.

В пресс-службе акимата области Абай сообщили, что в Урджарском районе региона есть девять АЗС - четыре в Урджаре, три в селе Акжар и две в селе Таскескен (одна из них сейчас не работает). Нехватка топлива связана с большим числом туристов, едущих на Алаколь.

"На данный момент запасы горюче-смазочных материалов по району составляют: АИ-92 - 24,1 тонны, АИ-95 - 5,4 тонны, дизельное топливо - 64,3 тонны. Снижение объемов бензина марок АИ-92 и АИ-95 в Урджарском районе связано с увеличением транспортного потока в туристический сезон на побережье озера Алаколь в районе Мақаншы, а также дефицитом бензина марки АИ-92 на заправочной станции этого района",
пояснили в пресс-службе акимата.

В акимате добавили, что сейчас горючее распределяют в максимально возможных объемах. В Урджарский район уже доставили 23,6 тонны бензина, которые распределяют по заправкам. Дополнительное топливо пообещали привезти в ближайшее время.

Несколькими днями ранее глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев уверял, что дефицита бензина в стране нет.

Источник - орда
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