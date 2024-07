Кто вынудил Байдена уйти? - А.Кузмак

09:33 25.07.2024 Джо не делится: в заявлении о выходе Байдена из гонки увидели попытку госпереворота

У американцев много сомнений насчет здоровья президента и его независимости в принятии решений



Андрей Кузмак



Действующий лидер США Джо Байден отказался от дальнейшего участия в президентской гонке, его место в качестве кандидата от демократов, вероятнее всего, займет Камала Харрис. В ходе своего прощального обращения к нации он заявил, что отработает свой срок до конца, а затем "передаст эстафету молодому поколению". Также он призвал американцев голосовать за Камалу Харрис. Давление, которое на президента оказывали первые лица партии, в конечном счете преодолело сопротивление команды президента. Однако далеко не все в США считают решение Байдена суверенным и называют случившееся государственным переворотом. Более того, теперь республиканцы получили в свое распоряжение еще один важнейший аргумент и требуют окончательного отстранения главы государства от власти. Их доводы изучили "Известия".



Обращение Байдена к нации: что сказал 25 июля



В ходе своей 11-минутной речи в ночь на 25 июля (вечером 24 июля по Вашингтону) Байден пояснил, почему выходит из гонки и заверил, что останется на посту до конца своего президентства, сохраняя прежний курс. Выход из гонки глава государства объяснил решением передать эстафету молодому поколению и призвал голосовать за Камалу Харрис.



В своей речи американский президент упомянул опорные пункты внешней политики США, которые он намерен оставить без изменений. Байден заявил, что США продолжат противостоять России и укреплять НАТО для поддержки Украины; пообещал добиваться прекращения операции в секторе Газа; назвал Китай страной, которой не удастся превзойти достижения США.



Сказал - не сделал



Заявление Джозефа Байдена о выходе из президентской гонки от 21 июля было ожидаемым и одновременно - неожиданным. Слухи о том, что президент по объективным причинам не сможет пройти весь президентский срок, впервые появились еще в 2020 году. Кроме того, сам Байден, как считается, и не рассчитывал оставаться в Белом доме еще на четыре года и давал соответствующие гарантии однопартийцам. Впоследствии, однако, все кардинально изменилось.



Несмотря на все более частые и грубые ошибки Байдена, на которые указывали оппоненты, команда главы государства, а с ней и вся демократическая партия, настаивали на его готовности идти на выборы и дальше управлять страной. Даже после провальных дебатов (само участие в которых было политическим суицидом или убийством) Байден не отступил. Не отступил президент и после шквала критики от ведущих однопартийцев. 7 июля он направил им письмо, в котором в весьма резкой форме потребовал сплотиться вокруг него и вместе противостоять Трампу. "Мы должны закончить работу. Я обещаю вам, что я в порядке", - повторил Байден 12 июля, выступая перед своими сторонниками в Мичигане за несколько часов до покушения на Трампа.



Более того, за два часа до заявления Байдена, в эфире программы "Лицом к нации" на CBS сопредседатель штаба Байдена Седрик Ричмонд в очередной раз подтвердил намерение президента переизбраться. "Буду говорить предельно четко. Он принял решение стать официальным кандидатом в президенты, пойти на выборы и выиграть их. А тем, кто хочет услышать это еще раз - он принял решение, он станет кандидатом и станет следующим президентом. А сейчас давайте сосредоточимся на угрозах, которые несет Дональд Трамп", - сказал он.



Переворот



Мейнстримные СМИ неоднократно подчеркивали изолированность Байдена от любой внутренней оппозиции еще со времен кампании 2020 года. Цель - победа над Дональдом Трампом - определяла средства. Однако катастрофа на дебатах и неудавшееся покушение на лидера республиканцев, из которого тот смог выжать максимум пиар-эффекта, поколебали уверенность спонсоров и первых лиц демократической партии.



Тем не менее Байден не собирался уступать. К середине июля президент имел все юридические основания продолжать борьбу: он выиграл праймериз, забрав 14 млн голосов избирателей, к тому же он, по разным данным, имел до 4 тыс. голосов делегатов из 4532 возможных. Для упреждения дискуссий и подавления оппозиции команда Байдена под формальным предлогом инициировала виртуальное голосование делегатов, которое должно было заменить собой запланированный на 19–22 августа съезд демократов в Чикаго и снять все вопросы о фигуре кандидата от демократов.



Отказ Байдена от продолжения борьбы за президентское кресло ни по форме, ни по содержанию не соответствовал его линии поведения. Поэтому вкупе с почти недельным отсутствием на публике, породил две основные версии произошедшего: резкое ухудшение здоровья или ультиматум, выдвинутый президенту партийными лидерами демократов. Во втором случае Байден рисковал быть отстраненным конгрессом в результате применения четвертого раздела 25-й поправки Конституции (досрочное прекращение полномочий президента по заявлению вице-президента и членов Кабинета).



Когда в марте 1968 года Линдон Джонсон (также испытывавший серьезные проблемы со здоровьем) заявил, что не будет добиваться переизбрания на грядущих выборах, он выступил по национальному телевидению с 40-минутной речью из Овального кабинета. Байден ограничился одностраничным посланием из 321 слова, опубликованном на его личном бланке с электронной подписью, не очень похожей на настоящую. Причем, как сообщает CNN, для большинства сотрудников его команды это решение стало абсолютной неожиданностью.



Если полагаться на информацию телеканала, то, по всей видимости, в среду или четверг Байден получил ультиматум, который истекал в воскресенье. В этот день, по данным CNN, глава государства после совещания с двумя ближайшими советниками - Майком Донилоном и Стивом Рикетти - принял решение выйти из гонки.



Необъяснимый Джо: Байдена снова вывели из игры

Почему американский лидер выбыл из президентской гонки и кто теперь составит конкуренцию Трампу



The New York Post назвала произошедшее "хорошо организованным дворцовым переворотом". Источник издания подчеркнул, что Байден до последнего не хотел отказываться от борьбы и проявил "гнев, паранойю и разочарование" относительно действий приближенных.



Как пишет The New York Times, особенного гнева и разочарования удостоилось поведение Барака Обамы, которое президент считает предательством. "Болеющий ковидом и брошенный союзниками Байден пришел в ярость. [...] Он все больше возмущается из-за, как он считает, кампании по вытеснению его из предвыборной гонки. Его разочаровали люди, которых он считал близкими, включая бывшего товарища по предвыборной гонке Барака Обаму", - говорится в материале, опубликованном еще до выхода Байдена из кампании.



Портал Axios, также близкий к демпартии, пишет о том, что президент, несмотря на оказанную Камале Харрис поддержку, испытывает большие сомнения относительно ее способности выступить на выборах лучше, чем он сам.



К слову, о том, что Байден и Харрис не ладят друг с другом, известно уже очень давно. Конфликт начался еще на праймериз 2019 года, когда Камала фактически обвинила своего будущего босса в расизме. В дальнейшем, как считается, ее кандидатура была навязана Байдену командой Обамы, и взаимная неприязнь распространилась на отношения вице-президента с первой леди Джилл Байден, в последнее время играющей куда более значимую роль в делах мужа, чем ей полагается по статусу.



Джо Байден "был отстранен от власти в результате государственного переворота, как в банановой республике", написал в сети X миллиардер Дэвид Сакс.



Илон Маск и вовсе заявил, что был в курсе того, когда произойдет выход Байдена из президентской кампании. "На прошлой неделе я услышал, что он уйдет в отставку именно в это время и в этот день, - написал он. - Это было широко известно в Вашингтоне. Настоящие власти отказываются от старой марионетки в пользу той, у которой больше шансов обмануть общественность. Они боятся Трампа, потому что он не марионетка".



Сенатор от Арканзаса Том Коттон написал о "перевороте, организованном Нэнси Пелоси, Бараком Обамой и голливудскими донорами". А член Палаты представителей от Аризоны Пол Госар просто резюмировал произошедшее двумя словами: "Переворот завершен".



В конечном итоге с этой формулировкой согласились и кандидаты от республиканцев. "Да, я думаю, что это так", - ответил Джей Ди Вэнс на вопрос, считает ли он произошедшее переворотом.



При этом кандидат от республиканцев, правда, тут же добавил: "Я имею в виду, существует конституционный процесс, 25-я поправка. Если Джо Байден не может баллотироваться в президенты, он не может занимать пост президента".



Что же касается версии о резком ухудшении здоровья, то на данный момент существует несколько сообщений относительно этого. По некоторым данным, состояние Байдена ухудшилось настолько, что был поставлен вопрос о его срочной госпитализации. Впрочем, ни одно из этих сообщений пока не подтверждено документально.



Знакомые вице: есть ли у Харрис шансы попасть в Белый дом

В США протеже Байдена известна борьбой за права меньшинств



Предложение о поражении



Республиканцы уже активно прогревают этот сюжет. "Если Джо Байден неспособен баллотироваться в президенты, он неспособен и исполнять обязанности президента. Он должен немедленно уйти в отставку", - написал в Х спикер Палаты представителей и один из ближайших соратников Трампа, Майк Джонсон.



Сенатор Эрик Шмитт написал открытое письмо коллегам, в котором призвал применить 25-ю поправку к Байдену. Послание с этим предложением он разослал всем членам действующей администрации, включая Камалу Харрис.



По мнению Шмитта, Харрис едва ли сможет стать эффективным и.о. президента. Зато она, в отличие от Байдена, "не демонстрирует медицинскую, неизлечимую неспособность выполнять полномочия и обязанности".



Эксперты сходятся во мнении, что если способность главы американского государства управлять страной в оставшееся до выборов время будет поставлена под сомнение и его место займет Харрис, то шансов победить на выборах у нее не останется совсем.



"Демократы точно не пойдут на то, чтобы Камала заменила Байдена на посту президента США. Ведь она просто-напросто наломает дров за четыре месяца до выборов", - написал в своем Telegram американист Малек Дудаков.



В кандидатуру Харрис по-прежнему верят не все в демократической партии, и на то есть причины, отмечает и.о. заведующего кафедры прикладного анализа международных проблем (ПАМП) МГИМО МИД России Игорь Истомин.



- Камала Харрис противоречиво себя зарекомендовала за годы работы, и потому не все верят в ее победу. Она была в числе претендентов на номинацию от демократов во время предыдущего избирательного цикла, но совершенно не преуспела в ходе праймериз. В период вице-президентства она также не справлялась с теми вопросами, которые ей поручались. У демпартии есть кандидаты, но возможно, не все решаются состязаться с Трампом, в то время как у Харрис, вероятно, это единственный шанс в карьере побороться за президентское кресло, - подчеркивает эксперт. Источник - Известия

