РосДепутаты единогласно приняли закон о режиме высылки мигрантов

09:35 25.07.2024 Депутаты единогласно приняли закон о режиме высылки мигрантов



Алексей Иванов



Государственная Дума на пленарном заседании 23 июля приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о повышении эффективности федерального госконтроля в сфере миграции, направленный на введение режима высылки иностранных граждан, у которых нет законных оснований находиться в России (в связи с истечением срока временного пребывания или миграционных документов, аннулированием разрешения на временное проживание, вида на жительство, совершением противоправного деяния).



Проект поступил на рассмотрение депутатов в конце апреля. Соавторами выступили первые заместители председателя Комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ("Единая Россия") и Казбек Тайсаев (КПРФ), первый заместитель председателя Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев ("Новые люди"), заместитель председателя Комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР), член Комитета ГД по государственному строительству и законодательству Дмитрий Вяткин ("Единая Россия"), член Комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Новичков ("Справедливая Россия - За правду").



Процедура принятия решения о высылке будет упрощена. Полиции дали право принимать решение о выдворении без суда.



Иностранцы, в отношении которых введен режим высылки, будут вноситься в специальный Реестр контролируемых лиц (РКЛ).



Для них предполагается ряд запретов, в том числе:

- изменять место жительства или пребывания в России без разрешения МВД;

- выезжать за пределы места проживания;

- управлять транспортными средствами, получать водительские права;

- приобретать или отчуждать недвижимое имущество, транспортные средства и самоходные машины, регистрировать в государственных органах данное имущество;

- заключать брак;

- открывать банковские счета, переводить деньги, распоряжаться средствами на счетах.



Вдвое уменьшен срок временного пребывания без визы иностранных граждан в России.



Закон содержит "соглашение о лояльности", им закрепляются условия пребывания в России иностранных граждан. Мигранты должны, в частности, уважать культуру и традиции, не вмешиваться во внешнюю и внутреннюю политику России, соблюдать требование о недопустимости искажения исторической правды о подвиге советского народа при защите Отечества и Великой Победе.







"Необходим жесткий контроль в сфере миграции: те, кто не соблюдает российские законы, кто утратил право на легальное пребывание в России, не должны находиться в нашей стране. Новый режим высылки будет действовать в отношении тех мигрантов, чьи документы истекли или были аннулированы или которые совершили правонарушение. Таких иностранцев будут вносить в специальный реестр, а сами они должны будут информировать о своем местоположении сотрудников полиции. Кроме того, мигранты в режиме высылки не смогут приобретать жилье или машины, брать кредиты, вступать в брак и свободно перемещаться по стране. Это позволит избежать серых и мошеннических схем легализации. А контроль правоохранительных органов за нарушителями станет строже. При неоднократном нарушении требований контроля в отношении таких иностранцев будет уже приниматься решение о депортации. Вместе с тем упрощается и процедура принятия решения о высылке: отдельные полномочия будут переданы от судов к полиции. Кроме того, предложено уменьшить срок временного пребывания в нашей стране без визы до 90 суток в течение года вместо действующего сейчас периода в 180 дней. Совершенствование миграционного законодательства - приоритет в работе Государственной Думы. Всего на рассмотрении сейчас находится 25 законопроектов. Еще ряд инициатив, в том числе об ужесточении уголовной ответственности за организацию незаконной миграции, готовятся к внесению", - заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. "С целью продолжения решения вопросов миграционной политики у министерств, правоохранительных и надзорных органов запрошены конкретные предложения. Изучим и все, что будет способствовать наведению порядка, поддержим", - добавил он в Telegram-канале. В ходе пленарного заседания нижней палаты парламента Володин сообщил о повышении статуса рабочей группы Госдумы по вопросам миграционной политики до Комиссии по вопросам миграционной политики; ее возглавит вице-спикер ГД Ирина Яровая.



Соавтор закона Дмитрий Вяткин ожидает, что "Правительство РФ согласует и подготовит к внесению в Государственную думу в этом году законопроект, который будет устанавливать дополнительные ограничения по въезду иностранных граждан на нашу территорию. Конечно, очень важно установить системы, которые будут позволять четко идентифицировать иностранцев, которых мы не желаем видеть на нашей территории. Так получается, что многие иностранцы, когда их высылают, депортируют, меняют документы, немножко изменяют фамилию, имя, меняют внешность и пытаются по документам - по новым уже въехать на территорию Российской Федерации. Так вот, системы дактилоскопирования, которые будут сейчас уже вводиться в отдельных регионах, в первую очередь в центральном авиационном узле, будут позволять отслеживать тех, кто не должен прибывать на нашу территорию".



Все 16 поправок заместителя председателя Комитета Госдумы РФ по региональной политике и местному самоуправлению Михаила Матвеева - отклонены (по мнению Константина Затулина, давно конфликтующего с Михаилом Николаевичем и его единомышленниками, они противоречат "законодательству Российской Федерации"). В целом Матвеев поддержал законопроект и написал по итогам заседания: "Пока полную запись сегодняшней полемики в Госдуме по миграционному законодательству пресс-служба не предоставила, выложу фрагмент "черновой записи". Краткое содержание: сегодня Госдума рассмотрела законопроект о миграции. Это первый хоть какой-то нормальный принятый закон после "Крокуса". Поправки в него я внес несколько недель назад, собрав их в том числе из предложений моих читателей, и это случайность, конечно, что их рассмотрение (все на отклонение) совпала с первым заседанием после моей стычки с отморозками-мигрантами в Самаре, что придало, конечно, их обсуждению дополнительное эмоциональное состояние в Думе. Признаюсь, мне даже советовали не выступать с ними и не приходить "по уважительной причине" на заседание, якобы могут у меня возникнуть проблемы. Но, во-первых, это не в моем характере, во-вторых, эти советчики плохо понимают Володина. Да, риск был попасть под его горячую руку, но надо понимать, насколько он силен как политик, блестяще чувствующий настроения общества. После того, как Бастрыкин "бросил перчатку" Госдуме (дополнив потом еще официально направленными законодательными предложениями) произошло три события, массовые отклики на которые довольно активно "сканировались" депутатами. Текст о миграционном законодательстве в Telegram самого Володина, набравший гигантские 2,4 млн. просмотров и 8 тыс. жестких комметариев (которые Володин, кстати, не удаляет). Ставший за неделю вирусным сильный ролик-обращение к Путину пожилого русского мужчины из Владимирской области с горькими очень словами в том числе к Думе, Правительству и Президенту ("Чем мы перед вами провинились, что пока наши ребята на фронте, вы открыли границы и запустили сюда бусурман"), в конце ролика встающего на колени. Ну и нападение в Самаре, в ходе которого по моему образному выражению, "в моем лице ударили по голове всей Думе" (только это имел в виду, никому не желаю этого не переносного значения). И Володин сегодня использовал заседание для блестящего, на мой взгляд, выноса проблемы в практическую сторону, показав Правительству, что сделать крайней Думу, стоя в стороне во всем белом, не получится. Сказав то, что было необходимо: именно Правительство вносит отрицательные заключения на законопроекты по ужесточении миграционного законодательства, вносимые депутатами Думы. Скажу, что это очень смелый тезис, но веса Володина хватает его поднять. В итоге обсуждение моих поправок, которые шли к отклонению, переросло в перенос вопроса на более серьезный уровень, когда Володин из "органа для бритья" превратил Думу в орган власти, который вообще-то может и принять отклоняемые законопроекты и поправки, заставив чиновников Правительства, лоббистов миграционного наплыва, "расчехлиться" и поймать горячий каштан (или перчатку), брошенную Думе. Попутно поставив на место Затулина, который, видимо, в силу своего "невменяемого нарциссизма" (?) просто не понял тех сигналов, которые ему посылал спикер. Миграционный кризис огромен, ярость глубинного тихого, доброго, терпеливого русского народа отчетливо закипает, что четко выразил дед из Владимирской Руси, Дума чувствует это, и не только потому, что через 2 года выборы, но и потому, что каждый день депутаты общаются с избирателями. В общем, посмотрите. Ощущение такое, что это движение".



"Царьград": "Несмотря на то что поправки депутата Матвеева были отклонены, Госдума приняла сегодня законы, регламентирующие пребывание мигрантов в России. Из важного:

- Банкам запретили открытие счетов для иностранных граждан, которые находятся в Реестре контролируемых лиц (РКЛ - это база данных, куда помещается информация по каждому иностранцу в случае, если его право нахождения на территории России подошло к концу)

- Мигрантов обязали при пересечении границы сдавать биометрию

- Запретили жениться / выходить замуж иностранцам, сведения о которых включены в Реестр контролируемых лиц. Иностранцы, собирающиеся бракосочетаться, будут проверяться органами регистрации

- Разрешили высылать несовершеннолетних правонарушителей с родней

- Признали режим высылки правовым режимом, применяемым по отношению к нелегалам (интересно, а раньше как было?)

- Иностранцы теперь пользуются в России правами и несут обязанности наравне с гражданами, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации (!) (а как же Конституция России, где написано о приоритете национального законодательства над международным?)



Там всего 47 страниц поправок. В сухом остатке главным документом, регламентирующим пребывание мигрантов в России, становится Реестр контролируемых лиц (РКЛ). Если попал в реестр, включается режим депортации. Но! Всегда можно оспорить, затянуть процесс депортации. На практике же диаспора порешает и мигранта исключат из реестра, а завтра уже можно опять идти на "Садовод" работать на диаспору. Где хоть слово об ответственности работодателя за мигранта? Где обязанность иметь медицинскую страховку? Зато очень подробно расписана процедура депортации и права депортируемого. Вы там себя как чувствуете? У депортируемого есть только одно право: сесть в транспорт и покинуть Россию". Источник - Завтра

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