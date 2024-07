NYT: Байден стал "хромой уткой" и потерял остатки власти

Байден возвращается, но в оставшиеся полгода это будет уже совсем другой президент

Байден стал "хромой уткой", так что впереди его не ждет ничего хорошего, пишет NYT. Получается, в Овальном кабинете сидит списанный со счетов главнокомандующий, которому хочется показать свою "значимость". Этого в Белом доме боятся больше всего.



Питер Бейкер



Президент Байден уже не является кандидатом на переизбрание, но утверждает, что "никуда не уходит", и это верно. Ему предстоит пробыть в Белом доме еще шесть месяцев, а это примерно восьмая часть президентского срока.



Но когда его кортеж впервые после выхода Байдена из гонки подъехал во вторник к воротам Белого дома, это был уже совсем другой президент. Теперь это руководитель, чьего присутствия в Овальном кабинете страшатся больше всего: он - "хромая утка", уходящий главнокомандующий, которому очень сложно подтверждать свою значимость, так как мир не стоит на месте.



Обычно это самый неприятный период за весь президентский срок. Внимание переключается на потенциальных преемников, законодатели с гораздо большим желанием занимаются предвыборными кампаниями дома, чем принятием важных законов в Вашингтоне, а мировые лидеры разрабатывают стратегию взаимодействия со следующей администрацией, изыскивая возможности для знакомства с новыми людьми.



"Подумайте, насколько должен быть разочарован президент Байден, - сказала сопредседатель программы "Изустная история президента" при Центре Миллера Виргинского университета Барбара Перри (Barbara A. Perry). - Он был вынужден выйти из гонки с кровным врагом, которой явно наслаждался. Он чувствует, что стареет и должен уйти из профессии, которой посвятил всю сознательную жизнь. Он знает, что те остатки власти, которые у него еще были, сегодня просто исчезают, поскольку он отказывается от участия в кампании 2024 года".



Подобно предшественникам, Байден уже пообещал, что не уйдет в тень. Незадолго до возвращения из Рехобот-Бич, штат Делавэр, где президент шесть дней лечился от COVID и размышлял о будущем, он написал пост в социальных сетях, сообщив, что в среду в восемь часов вечера выступит с обращением к нации из Овального кабинета. Он пообещал, что расскажет о том, что "ждет нас впереди и как я завершу работу на благо американского народа".



В понедельник он позвонил в свой бывший предвыборный штаб и ясно дал понять, что по-прежнему надеется на успех. "У меня осталось шесть месяцев президентского срока, и я полон решимости сделать как можно больше, как во внешней, так и во внутренней политике", - заявил Байден. Он упомянул об инициативах по обузданию насилия с применением оружия, программах расширения ухода за детьми и престарелыми, снижении стоимости рецептурных препаратов и сдерживании климатических изменений.



Он также напомнил о посреднических усилиях, направленных на прекращение огня в Газе, где Израиль воюет с ХАМАС, и с оптимизмом заявил о том, что перемирие может наступить уже скоро. "Мы должны продолжать работу по прекращению войны в Газе, - сказал Байден. - Я буду очень тесно сотрудничать с израильтянами и с палестинцами, чтобы остановить войну в Газе, добиться мира на Ближнем Востоке и вернуть всех заложников. Думаю, мы близки к тому, чтобы сделать это".



Но на встрече с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, которая пройдет в четверг, он почувствует, насколько трудно будет этого добиться. Нетаньяху без особого почтения относится к президенту в вопросе войны в Газе, а теперь у него появляется еще больше оснований не спешить и подстраховаться, ведь в случае возвращения к власти президент Трамп может предложить ему более выгодные условия.



"Очень часто, особенно в сфере внешней политики, статус "хромой утки" не очень-то помогает справиться с существовавшими ранее проблемами", - сказал историк из Принстонского университета Джулиан Зелизер (Julian Zelizer). Он напомнил о попытках президента Линдона Джонсона завершить войну во Вьетнаме в конце президентского срока и усилиях президента Билла Клинтона по достижению мирного соглашения на Ближнем Востоке.



"Положение "хромой утки" дает определенную свободу уходящему президенту, но оно также придает смелости его внутренним и внешним противникам, которые перестают его бояться, - сказал Зелизер. - В результате прорывных моментов становится меньше, чем неосуществленных планов".



Но Зелизер и другие эксперты выделяют одно исключение из общего правила. Речь идет о президентских полномочиях, которые не требуют утверждения в конгрессе. Для Байдена уже заготовлен президентский указ о том, как справиться с угрозой нацбезопасности со стороны искусственного интеллекта. Но во многих случаях новый президент легко может отменить такие указы, если у него будет иная повестка.



"У Байдена не осталось законодательных возможностей, но он может сосредоточить все свои усилия на ускоренном претворении в жизнь знаковых решений и планов", - сказал Джоэл Джонсон (Joel P. Johnson), работавший старшим советником Белого дома у Клинтона.



Во вторник Байден появился на публике впервые с прошлой среды, когда он сошел с трапа президентского самолета на авиабазе Довер в Делавэре. Тогда он казался очень слабым и неуверенным в себе, поскольку у него только что выявили COVID.



Байден, приехавший во вторник в Довер, чтобы лететь домой, был в костюме, галстуке и своих любимых солнцезащитных очках "Авиатор". "Чувствую себя хорошо", - сказал он репортерам, поднимая вверх большой палец. Когда борт номер один совершил посадку на авиабазе Эндрюс в Мэриленде, Байдену задали вопрос о предстоящем выступлении. "Смотрите и слушайте. Почему бы вам не подождать и самим не послушать, что я скажу?" - ответил он.



Врач Белого дома Кевин О'Коннор (Kevin O’Connor) сообщил, что после приема Паксловида "симптомы заболевания у президента исчезли", а тест на COVID дал отрицательный результат. "Во время инфекционного заболевания у него ни разу не поднималась температура, а самые важные жизненные показатели оставались в норме, включая пульсоксиметрию, - говорится в сообдении доктора О'Коннора. - Легкие у него чистые, и он продолжает исполнять все президентские обязанности".



Байден сказал, что намерен агитировать за вице-президента Камалу Харрис. Однако президент отменил все поездки до конца недели, в том числе, на мероприятия по сбору средств для избирательной кампании. После встречи с Нетаньяху он планирует отправиться в пятницу на уикенд в Кэмп-Дэвид.



Хотя Байден разрабатывает план действий на оставшиеся полгода, неожиданные события могут многое изменить. В последние месяцы президентства Джорджа Буша-младшего в 2008 году произошел финансовый крах, и он был вынужден просить конгресс утвердить пакет срочной помощи на 700 миллиардов долларов, чтобы спасти финансовый сектор.



Этот план был чрезвычайно непопулярен, и Бушу в роли "хромой утки" пришлось израсходовать весь оставшийся политический капитал, чтобы протолкнуть его. Он заявил своему помощнику, что полон решимости стать новым Франклином Рузвельтом, но никак не Гербертом Гувером. Как отметил во вторник один бывший помощник Буша, план этот был утвержден только из-за угрозы очередной Великой депрессии - и то лишь со второй попытки.



На Украине и в Газе продолжаются вооруженные конфликты, и исключать возникновение взрывоопасного кризиса никак нельзя. Но Байден не хочет просто реагировать на события. Он хочет добиться новых успехов, которые составят его политическое наследие.



Каким бы важным ни было прекращение войны в Газе, этого будет недостаточно. У Байдена есть более амбициозный план, который он хочет осуществить до ухода с президентского поста в январе. Речь идет о перегруппировке на Ближнем Востоке, в рамках которой Саудовская Аравия признает Израиль в обмен на создание в будущем палестинского государства, а также подпишет с Соединенными Штатами масштабные соглашения в сфере безопасности и по ядерной тематике.



Такая сделка стала вожделенной целью для Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена и советника по национальной безопасности Джейка Салливана. Чиновники из администрации в прошлом месяце начали потихоньку реанимировать это соглашение, надеясь, что оно даст им некоторые рычаги давления на Израиль в вопросе ведения военных действий против ХАМАС.



Но далеко не факт, что этот план будет реализован. В равной степени вызывает сомнения и то, что президент России Владимир Путин пойдет на мирное соглашение с Украиной, не дождавшись результатов выборов в США, так как Трамп утверждает, что закончит вооруженный конфликт за 24 часа.



Самый быстрый способ заключить такое соглашение - уступить Путину регионы, которые уже взяты под контроль российской армией (это чуть меньше 20% территории Украины), а также уменьшить или вообще прекратить военную помощь Киеву.



Безусловно, самый важный неизвестный фактор для оказавшегося в роли "хромой утки" президента - это то, кто победит на выборах и придет ему на смену. Для Байдена это основной вопрос. Пятого ноября станет ясно, что его ждет дальше: плавная передача власти преемнику и единомышленнику в последние десять недель или срочное осуществление как можно большего количества изменений до инаугурации Трампа.



"Иногда при передаче власти уходящий президент может рассчитывать на то, что его наследие будет сохранено, а в идеале приумножено. А иногда это наследие полностью уничтожается, и курс меняется на противоположный, - сказал Кори Бретшнайдер (Corey L. Brettschneider), профессор в Университета Брауна и автор книги об угрозах демократии "Президенты и народ" (The Presidents and the People). - Конечно, все зависит от того, кто сменит президента - союзник или соперник".



Свой материал для статьи предоставил Дэвид Сангер (David E. Sanger).



Питер Бейкер освещал деятельность последних пяти президентов, а иногда пишет аналитические статьи о работе президентов и их администраций в широком историческом контексте. Источник - ИноСМИ

