Узбекистан. Археологи обнаружили в Самаркандской области согдийский (зароастрийский?) храм

09:44 25.07.2024

Археологи обнаружили под Ургутом в Самаркандской области согдийский храм



В селе Джуратепа Ургутского района Самаркандской области археологи обнаружили храм, относящийся к доисламскому периоду. В помещении со стенами высотой три метра, пятью входами и алтарем найдены настенные росписи, сейчас проводится консервация. Специалисты отмечают, что памятнику необходима охрана.



