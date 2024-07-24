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Ташкент. "Комитет по конкуренции" оштрафовал магазин одежды за рекламу с министром Назарбековым
09:45 25.07.2024

Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей оштрафовал магазин одежды Kingsman из-за рекламы с министром культуры Озодбеком Назарбековым .

Статья 16 закона "О рекламе" запрещает указывать, что товар был одобрен государственными органами или их должностными лицами. Комитет также предписал устранить нарушение и не допускать повторения в будущем.

При этом Специальная комиссия ведомства не выявила признаков участия Назарбекова в качестве рекламодателя, рекламопроизводителя или рекламораспространителя.

"Тот факт, что О.Назарбеков не распространял рекламу через свои личные социальные сети и другие официальные сети, согласно Закону "О рекламе", не делает его участником в области распространения рекламы", - говорится в сообщении.

Ранее Kun.uz писал, что Комитет по конкуренции оштрафовал сеть супермаркетов Korzinka из-за недостоверной рекламы.

Источник - Кun.uz
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