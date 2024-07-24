Ташкент. "Комитет по конкуренции" оштрафовал магазин одежды за рекламу с министром Назарбековым

09:45 25.07.2024

Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей оштрафовал магазин одежды Kingsman из-за рекламы с министром культуры Озодбеком Назарбековым .



Статья 16 закона "О рекламе" запрещает указывать, что товар был одобрен государственными органами или их должностными лицами. Комитет также предписал устранить нарушение и не допускать повторения в будущем.



При этом Специальная комиссия ведомства не выявила признаков участия Назарбекова в качестве рекламодателя, рекламопроизводителя или рекламораспространителя.



"Тот факт, что О.Назарбеков не распространял рекламу через свои личные социальные сети и другие официальные сети, согласно Закону "О рекламе", не делает его участником в области распространения рекламы", - говорится в сообщении.



Ранее Kun.uz писал, что Комитет по конкуренции оштрафовал сеть супермаркетов Korzinka из-за недостоверной рекламы.