1993-й - 2022-й. Ссегодня российские войска в Донбассе дают отпор игу, - Александр Проханов

09:56 25.07.2024

Американское религиозное сознание усматривает в неудачном покушении на Трампа промысел Божий. Когда палец стрелка давил на спусковой крючок, ангел мимолетным касанием тронул ствол винтовки, и пуля, сместившись, клюнула Трампа в ухо, отстрелив ему мочку. Теперь эта мочка, забальзамированная, помещенная в драгоценный ларец, хранится в одной из протестантских церквей.



От Трампа ожидали манифестальной речи, где он, Божий избранник, провозгласит новую эру и поведет изнуренный распрями мир к желанному вселенскому благоденствию. Однако речь Трампа была блеклой, в ней не было Божьего громоподобия, но тихое увещевание пастыря.



Не все предназначенные для Трампа пули покинули свои стволы. Не все снайперы-демократы и в дальнейшем намерены стрелять по ушам. Госсекретарь Блинкен выступил с сенсационным заявлением. Он сообщил, что, по сведениям американской разведки, Иран обладает ядерной бомбой. Ядерную бомбу Иран построил благодаря Трампу, который в пору своего президентства вывел Америку из ядерной сделки, что позволило Ирану ускорить создание бомбы. Америка, сказал Блинкен, станет реагировать на это немедленно. Это значит, что демократы, катастрофически проигрывая Трампу, решили развязать войну на Ближнем Востоке и этой войной сокрушить Трампа, и влить в охладевшие вены демократов горячую кровь предстоящих сражений.



Вновь спусковой крючок. Но теперь не автоматической винтовки AR-15, а войны на Ближнем Востоке, готовой превратить в ядерный пепел цветущие страны региона.



Подлинная история обнаруживает себя с опозданием. Она маскируется мнимой историей, прячась за ее расписные декорации, ныряет в яркую пену исторических маскарадов. Нить истории, продернутая в ткань исторических событий, теряется в ней, становится невидимой и лишь спустя годы обнаружит свое присутствие.



В 1991 году Россию придавило страшное иго, страшнее ордынского. У России отобрали ее лучшие земли, угнали в плен миллионы невольников, обрекли на тягостные труды во благо других народов и цивилизаций. Народ России восстал против ига в 1993 году. Баррикадники, защитники Дома Советов, были повстанцами, вступившими в неравный бой с игом, и они были подавлены танками Ельцина. Иго жестоко расправилось с отрядами смельчаков, оставив в русской истории страшную кровавую кляксу.



Сегодня российские войска в Донбассе дают отпор игу. Иго отступает, огрызается, кидает в Россию ракеты, двигает американские танки и германские гаубицы. Русский солдат ведет войну с игом, продолжая восстание, поднятое баррикадниками 1993-го года, довершая начатое ими дело.



Сегодня русский солдат под Бахмутом или Авдеевкой - это баррикадник 1993-го года, который вышел из горящего Дома Советов, из оплавленной арматуры своей баррикады и ведет бой за свободу и независимость Родины. Русская историческая синусоида вновь восходит от низшей точки своего падения к вершине грядущего величия. И все, кто совершает это русское восхождение, занесены в скрижали русской истории.



Сталин медленно возвращается в русскую историю. Изгнанный из нее Хрущевым, оскверненный колдунами перестройки, оплеванный либералами девяностых, он возвращается, неумолимый, как весна. Ставятся памятники по российским городам и селениям. Центральное телевидение показывает фильмы о Сталине. Официальная пропаганда еще боится назвать Сталина величайшим государственником, еще на Волге нет города по имени Сталинград. Но все отчетливее российский человек, живет он в многоэтажке или обитает в кремлевском дворце, понимает, что сегодняшнее Государство Российское существует на карте только потому, что Сталин оснастил государство ядерным оружием и средствами его доставки. Великий Сталин отстоял Государство Российское в чудовищном фашистском нашествии, сохранил суверенность русской истории, сберег русский язык, не позволил отнять у русских Волгу, Пушкина, Храм Василия Блаженного. Сталин после страшной кромешной войны и лучезарной Победы собрал гениальную когорту ядерщиков и ракетчиков и не позволил американским В-29 разбомбить российские города, как они бомбили Хиросиму и Нагасаки. Сталин, блистательный генералиссимус минувших лет, остается негласным генералиссимусом наших дней.



Русская история, которую стремились оборвать русоненавистники давних и недавних времен, продолжает торжествовать. И недалек тот день, когда памятники Сталину будут ставиться не на средства его почитателей, а их поставит государство, и высшие руководители страны принесут к подножию этого памятника цветы.