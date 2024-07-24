США публично запрещают Грузии сотрудничество с Китаем

09:59 25.07.2024

Елена Острякова. 24.07.2024



США выступают против строительства в грузинской Анаклии глубоководного морского порта, 49% которого будут принадлежать Китаю.



Об этом на заседании конгрессменов-демократов из Комитета Палаты представителей США по иностранным делам заявил заместитель помощника госсекретаря США Джошуа Хак, передает корреспондент "ПолитНавигатора".







"Для нас удивительно, что правительство "Грузинской мечты" решило, что Китай, страна, которая финансирует продолжающееся жестокое вторжение в Украину России, незаконно оккупирующей 20% территории Грузии, это подходящий стратегический партнер. Это то, о чем мы очень четко говорили с грузинским правительством, то, что является стратегическим риском. Поскольку они рассматривают экономические выгоды от партнерства с Китаем, им также необходимо учитывать связанные с этим издержки – риски зависимости от Китая и открытости для экономического принуждения", – нагло вещал Хак.



Он с угрозой уточнил, что китайские компании, которые будут привлечены к строительству, уже попали под санкции США.



"Если говорить конкретно о порте, у нас также есть опасения по поводу китайских компаний, участвующих в этом консорциуме. Одна из вовлеченных компаний была санкционирована США за связи с ВПК Китая. Еще одна компания связана с коррупцией и мошенничеством в Китае", – сказал Хак.