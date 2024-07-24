Туркмения. В рамках застройки города Аркадаг готовится снос села Акгонур

10:01 25.07.2024

В рамках застройки города Аркадага объектами второй очереди будет снесено село Акгонур (Akgonur), сообщают корреспонденты "Хроники Туркменистана".



Жители села уже получили соответствующие уведомления. Власти пообещали предоставить им квартиры в новом городе.



Около года назад было снесено село Горджав. Его жители недавно получили квартиры в Аркадаге. Однако до заселения они за свой счет жили на съемных квартирах.



В новом городе строят несколько категорий жилых домов – коттеджи (отдельные двухэтажные дома с прилегающими участками) и многоквартирные дома, которые делятся на элитные, полуэлитные и обычные (видимо, речь идет о социальном жилье). Коттеджи и квартиры в элитных и полуэлитных домах нужно выкупать. Часть квартир в обычных домах выделяют бесплатно жителям сел, дома которых были снесены при строительстве Аркадага.



Бывшие жители сел жалуются, что на своих участках они могли держать скотину и птицу, выращивали овощи и фрукты. Для больших семей, где лишь 1–2 человека имеют работу, прожить без дополнительных доходов сложно.



Жители Акгонура переживают, что их ожидают такие же проблемы. А пока они пытаются распродать скот и думают, куда деть строительные материалы после сноса жилых построек.



Этими же вопросами обеспокоены и жители соседнего села Келеджар (Kelejar), хотя власти их пока ни о чем не уведомляли.