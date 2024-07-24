Китайский уезд Гуанчан активно развивает "лотосовую экономику"

10:04 25.07.2024

Китайский уезд активно развивает "лотосовую экономику"



22 июля, "Жэньминь жибао" онлайн -- Уезд Гуанчан провинции Цзянси /Юго-Восточный Китай/ наращивает экономический потенциал за счет выращивания белого лотоса. Общая площадь полей белого лотоса в уезде составляет 110 тыс. му /7 333 га/, а годовая совокупная стоимость продукции из этого растения превышает 3,6 млрд юаней /495,35 млн долл. США/.



Гуанчан, имеющий более 1300-летнюю историю выращивания белого лотоса, с древних времен славился производством семян этого растения высшего качества. В уезде был создан ряд институтов исследований белого лотоса, предоставляющих поддержку в изучении данного растения и развитии "лотосовой экономики". Стоит особо отметить, что путем особой селекции Гуанчану удалось вывести новый сорт белого лотоса, который теперь широко выращивается на территориях страны.



На сегодняшний день Гуанчан лидирует среди уездов Китая по площади выращивания белого лотоса и объему производства его семян. Ежегодно здесь производится 9 тыс. тонн семян стоимостью более 800 млн юаней /110,1 млн долл. США/. Уезд стал крупнейшим в стране центром исследований, производства и распределения семян белого лотоса, а также центром формирования цен на них.



На сегодняшний день в уезде функционируют 24 предприятия, специализирующихся на разработке и переработке продукции из лотоса. Более того, уезд зарегистрировал свыше 200 собственных торговых марок. Ассортимент производимой Гуанчаном продукции из белого лотоса насчитывает около 150 наименований, включая сушеные семена, продукты из семян и корня лотоса, лекарственные препараты, свежие цветы лотоса, рассаду и сувенирную продукцию.



Кроме того, Гуанчан прилагает усилия для развития сельского туризма, привлекая туристов лотосовыми полями и яркими мероприятиями. За январь-май 2024 года уезд посетило 3,35 млн туристов, а совокупный доход от туризма составил около 2,1 млрд юаней /289,01 млн долл. США/. Об этом сообщает сайт "Хуаньцюван"