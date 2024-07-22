Байден не пойдет на второй срок: что это значит для Казахстана, - Ахмет Талапулы

10:13 25.07.2024

Джо Байден официально заявил о своем уходе из президентской гонки 2024 года. Теперь Камала Харрис может стать ключевым кандидатом от Демократической партии.



Накануне, 21 июля, Джо Байден объявил о своем решении покинуть президентскую гонку. Действующий лидер США опубликовал письмо к американскому народу на своей странице в соцсети X, передает Caravan.kz.



"Для меня было величайшей честью служить в качестве вашего президента. И, хотя я намеревался добиваться переизбрания, я считаю, что в интересах моей партии и страны будет лучше, если я уйду в отставку и сосредоточусь на выполнении своих обязанностей в качестве президента до конца срока. Более подробно о своем решении я расскажу народу позднее на этой неделе", – написал Джо Байден.



В качестве своего преемника и кандидата на выборах от Демократической партии США он поддержал кандидатуру действующего вице-президента Камалы Харрис.



Позднее заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс заверил, что Джо Байден не планирует досрочно покидать пост и намерен завершить свой срок.



Между тем американцы уже пожертвовали более 46 млн долларов на предвыборную кампанию Камалы Харрис.



"Сторонники среди рядовых американцев собрали 46,7 миллиона долларов ​​через ActBlue после запуска кампании вице-президента Камалы Харрис", - сообщается в аккаунте платформы для сбора средств ActBlue в соцсети Х.



Что о сложившейся в Штатах политической обстановке и ее сегодняшнем влиянии на Казахстан думают отечественные эксперты – читайте в сегодняшнем материале медиапортала Caravan.kz.



По мнению эксперта-международника Ануара Бахитханова, решение Джо Байдена отказаться от участия в президентской гонке 2024 года стало значимым событием как для внутренней политики США, так и для международного сообщества. Для Казахстана, важного партнера США в Центральной Азии, это открывает новые перспективы и вызовы.



"Байден поддержал кандидатуру Камалы Харрис на пост президента США, что свидетельствует о стремлении сохранить преемственность в политике. Если Харрис станет президентом, она, вероятно, будет продолжать политику Байдена, включающую стабильные отношения с Казахстаном, направленные на укрепление безопасности, экономическое сотрудничество и региональную стабильность. Однако, как новая фигура, Харрис может внести свои коррективы и приоритеты, что потребует с нашей стороны активного взаимодействия и адаптации.



Уже сейчас вице-президент Харрис заручилась значительной финансовой поддержкой американцев, что указывает на уровень доверия и поддержки среди населения. С одной стороны, это можно оценить как позитивный сигнал для Казахстана, так как стабильность и преемственность в американской политике позволяют прогнозировать продолжение существующих проектов и инициатив", - отметил наш собеседник.



Бахитханов считает, что в долгосрочной перспективе Казахстану важно продолжать развивать многосторонние связи не только с США, но и с другими ключевыми международными игроками. В условиях глобальной политической нестабильности Казахстан должен стремиться к укреплению своего суверенитета и независимости через диверсификацию внешнеполитических и экономических связей.



Кроме того, продолжил специалист, уход Байдена из президентской гонки может привести к изменениям в глобальной политической обстановке, а потому РК важно сохранять гибкость и готовность к оперативному реагированию на такие перемены.



"Что касается позиций Дональда Трампа, они могут усилиться на фоне решения Байдена покинуть президентскую гонку. Ситуация с покушением на Трампа, который остается одной из самых влиятельных и противоречивых фигур в американской политике, также накладывает свой отпечаток.



Во-первых, Трамп, известный своей нестандартной внешнеполитической позицией и акцентом на "Америка превыше всего", может пересмотреть или изменить текущие соглашения и партнерства. Для Казахстана это означает необходимость готовиться к возможным изменениям в двусторонних отношениях и быть готовым к новым условиям сотрудничества. Трамп с его прагматичным и бизнес-ориентированным подходом может ставить новые условия для экономических и политических взаимодействий, что потребует от Казахстана гибкости и умения адаптироваться.



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Во-вторых, усиление позиций Трампа может привести к росту политической поляризации в США, что потенциально может отразиться на глобальной стабильности. Казахстану, как стране, стремящейся к мирному сосуществованию и международной стабильности, важно сохранять нейтральную и прагматичную позицию.



Однако важно помнить, что Казахстан всегда стремился к многовекторной внешней политике. Это означает, что независимо от того, кто станет президентом США, наша страна будет продолжать развивать отношения с различными странами и международными организациями, стремясь к максимальной диверсификации и сбалансированности своих внешнеполитических и экономических интересов. Нам необходимо проявлять стратегическую дальновидность, гибкость и умение быстро адаптироваться к изменениям на международной арене, чтобы обеспечить устойчивое развитие и безопасность.



Да и если смотреть объективно и учитывать предыдущий опыт, для Казахстана нет глобальной и принципиальной разницы в том, кто занимает Белый дом – демократ или республиканец. Отношения между нашими странами, как правило, строятся на прагматизме и взаимовыгодных интересах. Независимо от партии, которая находится у власти в Вашингтоне, Казахстан всегда стремится к стабильным и конструктивным отношениям со Штатами", - резюмировал Бахитханов.



"Джо Байден ожидаемо покидает президентскую гонку. Поддерживает кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Но Камала Харрис не получит автоматическую номинацию", - отметил политолог Газиз Абишев, подчеркнув, что партийные выборщики из штатов, которые обязаны были голосовать на Байдена, строго говоря, не обязаны голосовать за Харрис.



Эксперт подметил, что съезду Демократической партии США предстоит открытое голосование. Всего на нем будет порядка 4600 выборщиков: 3900 делегатов от штатов и 700 суперделегатов (числа округлены до сотен). Для того, чтобы попасть в партийный бюллетень, необходимо собрать подписи 300 выборщиков-делегатов (вот где начинается игра лоббистов-соблазнителей).



"В первом круге голосуют только выборщики от штатов, победителю необходимо абсолютное большинство. Если абсолютного большинства нет – второй круг голосования с участием уже суперделегатов (действующие губернаторы, члены Конгресса, активисты центрального аппарата Демпартии, бывшие президенты, вице-президенты, руководители партии)", - подчеркнул специалист.



Кроме того, Абишев отметил, что с выходом Байдена из гонки ситуация все же несколько меняется, несмотря на импульс, который получил Дональд Трамп после покушения.



"Может случиться так: Демократическая партия выдвинет несколько относительно молодых, но опытных кандидатов. Известные, но сравнительно новые лица. Те пройдут горнило открытого съезда. После чего один их них станет финальным кандидатом, который выберет себе нового демографически правильного кандидата в вице-президенты. А антирейтинг Трампа никто не отменял.



Некоторые демократы требуют от Байдена уйти в отставку прямо сейчас, но если он останется, то в оставшиеся до 20 января 2025 года шесть месяцев, понимая, что уходит навсегда, может принять много разных важных решений", - подытожил эксперт.



Автор: Ахмет Талапулы

22.07.24