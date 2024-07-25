Кто оплатит фашизацию Европы? На пути к очередному рейху, - Е.Пустовойтова

11:58 25.07.2024

25.07.2024 | ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА



Главный козырь главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которым она хотела "побить" своих конкурентов на выборах 18 июля, – ее обещание превратить бывший экономический союз европейских государств в союз оборонный, которым командовать будет она. На это Урсула потратит всю свою пятилетку. "Работая с государствами-членами и в тесной координации с НАТО, мы предложим ряд оборонных проектов, представляющих общий европейский интерес, включая европейский противовоздушный щит и киберзащиту, – заявила она. – Наша работа в ближайшие пять лет сконцентрируется на построении подлинного оборонного Европейского союза". При этом обороняться будет Урсула, конечно же, от России и, конечно, на украинских полях сражения "демократии против авторитаризма".



Похоже, Европе надоело жить вкусно, красиво и богато. Ей хочется погреметь амуницией и посидеть в траншеях и даже поголодать. Но – так, слегка, конечно, пока еще есть идиоты вроде киевских, готовые за европлюшки убивать ближнего – в кровном и территориальном смысле слова. Причем заметьте, "под Урсулу" громче всех рычат "шавки", помеченные только названием государства на политической карте Европы. К примеру, в минувший четверг парламент Литвы проголосовал за выход из конвенции Осло, запрещающей применение, передачу, производство и хранение кассетных боеприпасов. Из соображений безопасности, конечно. Это же много безопаснее сделать предстоящую войну на территории России еще более кровавой. По такой парадигме теперь маршируют мозги не только литовской верхушки, но и остальных прибалтийских карликов, получивших в этом году 228 миллионов долларов от США в рамках "Балтийской инициативы безопасности". На десяток "Абрамсов" и кружку пива примерно. Понятно, что, обнимись и расцелуйся Вашингтон с Москвой, – эта троица тут же терлась бы о московскую щиколотку. Но это – не ограниченные в тираже зеленые.



Но как собирается финансировать свой "айн, цвай, драй!" Европа накануне вероятного пришествия во власть Дональда Трампа, уже заявившего о том, что европейская доля в финансировании НАТО ничтожна? За чей счет страны EC намерены повышать расходы на оборону?



Вопрос "про деньги" для Европы при Урсуле фон дер Ляйен, получившей руль Еврокомиссии на второй срок и потому еще более решительно размахивающей кулаками, может стать ушатом холодной воды на европейские головы. В своей программной речи при избрании эта склонная к еврофюреризму дама потеряла всякие экономические "берега". Как пишет даже брюсселепослушный Еuractiv, "Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении на пленарном заседании Европейского парламента перешла все границы, заявив о поддержке расширенного бюджета ЕС и более мягких правил конкуренции, оставаясь при этом достаточно расплывчатой, чтобы успокоить все стороны политического спектра".



В своей речи фон дер Ляйен недвусмысленно заявила, что поддержит увеличение расходов Брюсселя, несмотря на то что даже самая стабильная финансово Германия указывает на неэффективность существующих программ бюджетного финансирования ЕС и призывает к их сокращению. Экономика Германии второй год находится на грани рецессии, там сохраняются опасения по поводу перманентной деиндустриализации страны, банковские аналитики ломают головы над мрачными показателями неплатежеспособности населения. 12 июля данные, опубликованные статистическим управлением Германии, показали значительный рост числа компаний, подавших заявления о неплатежеспособности в мае этого года было на 33,5% больше, чем годом ранее.



Но что Брюсселю до того? "Нам нужно больше инвестиционных возможностей, – требует фон дер Ляйен. – Наш новый бюджет будет увеличен". За чей счет? Путем "увеличения и модернизации доходов", решила гинеколог Урсула. Потребовав "новые собственные ресурсы дляобеспечения достаточного и устойчивого финансирования наших общих приоритетов", она не уточнила, из чего будут состоять эти ресурсы. Приоритеты фон дер Ляйен, от которых евроэкономика перестала расти, остались неизменными: "зеленеющая" от натуги экономика, помощь Украине как выражение ненависти к России и полное подчинение европейских недотеп Еврокомиссии. Поэтому следует очень внимательно отнестись к ее фундаментальному требованию о том, что "бюджет ЕС должен быть в большей степени ориентирован на политику, более простым для государств-членов и более действенным, чтобы мы (в Берлемоне) могли использовать его возможности для привлечения большего объема частного и государственного финансирования".



Совершенно очевидно, что, вскочив на европейскую лошадку во второй раз, фон дер Ляйен готова загнать ее в политических "скачках" намертво. Почувствовав себя еврофюрером, неуязвимым даже для Лауры Кевеши, генерального прокурора Евросоюза, она быстро приобрела закалку бывалого демагога: "Только Европа может справиться с вызовами нашего поколения в этом нестабильном мире – будь то поддержка Украины столько, сколько потребуется, защита нашей планеты, обеспечение социальной справедливости, защита демократии, поддержка источников средств к существованию, промышленности и фермеров, или лидерство в технологических прорывах, которые помогут нам добиться успеха, они будут определять мир до конца этого столетия". Ни много ни мало, но до конца этого века Урсуле, похоже, хотелось бы порулить Европой.



Или вот еще цитата: "Мир в Европе никогда не был данностью, но агрессивная война Путина на Украине разрушила все иллюзии. Украина борется за свободу, демократию и ценности Европы. Наша коллективная решимость должна быть настолько сильной, насколько велик вызов. Лучшая инвестиция в европейскую безопасность - это инвестиция в безопасность Украины. Финансовая, политическая и военная поддержка Европы должна сохраняться столько, сколько потребуется". Пьер-Арно Пру, заместитель главы межведомственного подразделения, координирующего помощь и восстановление Украины в Европейской комиссии, подсчитал, что 50 миллиардов евро, обещанных ЕС Украине для поддержки реконструкции, "значительно не соответствуют инвестиционным потребностям страны, которые колеблются в пределах от 100 до 500 миллиардов долларов". А ведь еще "оборонный союз" предстоит строить. "Работая с государствами-членами и в тесной координации с НАТО, мы предложим ряд оборонных проектов, представляющих общий интерес. Первой задачей является неотложная необходимость восстановления, пополнения и преобразования национальных вооруженных сил", – обещает Урсула.



Смотреть на женщину, колотящую костяшками по чьим-то черепам, – малоприятное занятие. А эта вошла и во власть, и в раж единовременно. "Мы будем придерживаться очень четкого принципа в нашем бюджете. Соблюдение верховенства закона является обязательным условием для финансирования ЕС. В этом бюджете и в будущем, с учетом механизма выдвижения условий, это не подлежит обсуждению", – дальше остается только рявкнуть "хайль дер Ляйен", поскольку на смену национальным законодательствам идет единственный брюссельский закон.



Почему европейцы не боятся очевидного наступления брюссельской диктатуры на их национальные права, институты власти, традиции? Ответ легко найти в прошлом. В тридцатые в поднимающейся из руин Первой мировой европейцы так хотели видеть над собой "сильного лидера" с указывающей на их общие ценности правой рукой. И лишь немногие видели, что эта рука указывала им на Вторую мировую...



Кто станет платить за фашизацию Европы, даже не вопрос: европейцы своими налогами. Но в силу высокого госдолга и замедления экономического роста Италия, к примеру, не обладает фискальными методами увеличения таких расходов. Под планы фон дер Ляйен придется урезать социальные статьи бюджета – образование и медицину. И не только в Италии. Еuractiv признается, что всем странам еврозоны придется сокращать чистые государственные расходы в следующем году больше, чем предполагалось ранее, чтобы соответствовать новым налоговым правилам ЕС, введенным Брюсселем. Министры финансов 20 государств-членов ЕС в минувший понедельник заявили, что применение обновленной экономической системы управления в ЕС "приведет к торможению бюджетной политики еврозоны в целом в 2025 году".



По данным Еврокомиссии, расширение единого европейского рынка капитала потенциально может привлечь до 470 миллиардов евро частных средств. Но одна только декарбонизация обойдется ЕС в 1,1 триллиона евро в течение следующих 10 лет. А введение принудительных мер по борьбе с изменением климата означает увеличение издержек для компаний в условиях, когда "плата за выбросы" сама по себе готова многие из них вывести из бизнеса к 2030 году.



Вопрос "о деньгах для фон дер Ляйен" делает необходимым увеличение доступного Брюсселю бюджета сверх текущего уровня в 1% от совокупного ВВП 27 государств-членов, чтобы проплатить свои приоритеты – в том числе "оборону". И, как ни крути фон дер Ляйен, это ведет к сокращению социального пакета ЕС, сделавшего Европу "вкусной, красивой и богатой".