Как спорт влияет на развитие детей: советы казахстанских педиатров и тренеров

12:09 25.07.2024

Сегодня, когда в обществе царят гаджеты и малоподвижный образ жизни, важность спорта для детей сложно переоценить. Регулярные физические нагрузки не только укрепляют здоровье и формируют правильную осанку. Упражнения в различных областях физической культуры положительно отражаются на когнитивных функциях, психоэмоциональном состоянии и общем развитии подрастающей личности.



В этой статье мы рассмотрим научно обоснованные данные о влиянии спорта на детский организм. Также ознакомимся с рекомендациями педиатров и тренеров по выбору дисциплины и организации занятий для малышей разного возраста. А чтобы мотивировать чадо на посещение секций, попробуйте подкинуть ему новости казахстанского спорта, где пишут о национальных героях, ставших примерами для подражания. Когда есть хорошие кумиры, дети охотнее стремятся к достижениям.



О влиянии спорта на развитие ребенка



Спорт играет неоценимую роль в жизни человека, особенно в период становления и развития. Моторная деятельность всесторонне действует на его тело и психику, эмоциональную сферу и даже интеллект.



Во-первых, когда дитя занимается спортом, происходит комплексное укрепление опорно-двигательного аппарата:

- улучшение координации движений, равновесия, ловкости;

- повышение мышечной силы, выносливости;

- формирование правильной выправки;

- стимуляция роста костной ткани.



Во-вторых, наблюдается оздоровление функций жизнедеятельности организма:

1. Оптимизация работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

2. Укрепление иммунитета.

3. Нормализация обмена веществ.



В-третьих, двигательная нагрузка благоприятно сказывается на памяти в концентрации внимания. Физические тренировки активизируют кровообращение в мозге, что приводит к расширению когнитивных функций. Спорт обучает детишек концентрироваться на поставленной задаче, не отвлекаться на посторонние факторы, а также вырабатывает творческие способности и нестандартное мышление.



Если выйти за рамки физических эффектов, спорт помогает детям справляться с трудностями, целеустремленно добиваться поставленных целей и не сдаваться перед лицом препятствий. Он поднимает самооценку и уверенность в себе, совершенствует навыки самоконтроля и дисциплины. В ходе групповых занятий происходит формирование социальных навыков, таких как работа в команде, взаимодействие с другими людьми, решение конфликтов.



Какие виды спорта и в каком возрасте подходят лучше



Данная классификация достаточно сложна, требуя индивидуальной консультации с педиатром и тренером. Например, командно-игровые дисциплины вроде футбола, баскетбола и хоккея в общих случаях рекомендованы с 2-3 лет, хотя бывают исключения. Плаванием теоретически можно заниматься с грудного возраста, тогда как сложно-координационные виды спорта (фехтование, акробатика, художественная гимнастика) осваивают с 6-7 лет, хотя готовятся к ним заранее.



Как приучить ребенка к спорту



Главный совет - станьте примером. Дети подражают своим родителям. Занимайтесь спортом сами, делайте зарядку по утрам, ходите на прогулки. Проводите совместные тренировки. Также выбирайте активности, которые нравятся ребенку, познакомьте его с разными видами спорта, дав возможность выбора. Хвалите за достижения, но не ругайте за неудачи, а лишь прорабатывайте их, чтобы замотивировать на новые успехи.