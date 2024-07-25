Упивающийся властью потомок рабовладельцев: скелеты из шкафа Камалы Харрис, - Малек Дудаков

13:41 25.07.2024 МАЛЕК ДУДАКОВ

25 июля 2024



На президентских выборах в США образовалась новая диспозиция. После экстренной и драматичной смены Джо Байдена в предвыборной гонке его место готова занять Камала Харрис. Впрочем, далеко не у всех ее кандидатура вызывает какой-либо энтузиазм.



Играют роль и очень низкие рейтинги Харрис, и отсутствие таланта быть сколько-нибудь стоящим политиком, и, куда же без них, скелеты в шкафу.



59-летняя Харрис имеет за плечами длительную публичную карьеру. Она успела побывать прокурором Сан-Франциско, а затем и генпрокурором всего штата Калифорния. Снискав определенную известность, Камала избралась сенатором от Калифорнии в 2016 году. Ну и наконец, стала вице-президентом у Байдена во время предыдущего электорального цикла.



На первый взгляд может показаться, что карьера Харрис была на редкость успешной. Однако дьявол, как обычно, кроется в деталях. Харрис всю ее жизнь помогали два фактора - это расово-гендерная карта, которую она очень любит разыгрывать, то есть "правильный" цвет кожи и пол, и протекция влиятельных политиков в стане Демпартии.



В самом начале карьеры Харрис активно помогал Уилли Браун, на тот момент влиятельный "решальщик" и мэр Сан-Франциско. Ходило много слухов об "особых" связях Харрис с Брауном. Известно, что он помогал подняться многим девушкам, которые были с ним близки. Именно благодаря знакомству с Брауном Харрис была пристроена в прокуратуре Сан-Франциско, а затем и сама избралась прокурором.



Как только Камала получила в свои руки власть над людьми, она тут же начала ею упиваться. За годы работы прокурором вспыхивало грандиозное количество скандалов в связи с тем, что Харрис пыталась посадить невиновных людей в тюрьму. Сотрудников ее офиса неоднократно уличали в фальсификации улик или сокрытии фактов о невиновности обвиняемых от стороны защиты, что является грубейшим нарушением закона.



Отдельная история - это безумные юридические инициативы нынешнего вице-президента. Например, она вела кампанию за то, чтобы сажать родителей прогуливающих школу учеников. В конечном счете, правда, эту инициативу в Сан-Франциско зарубили. Но карьера Харрис, несмотря на все скандалы, шла вверх. А в 2019 году она, уже будучи сенатором, подалась на президентские праймериз демократов.



В какой-то момент казалось, что у Харрис даже могут быть шансы на победу. На самых первых дебатах она буквально разнесла Байдена, обозвав того расистом и сторонником сегрегации. Дело было в том, что Харрис в детстве возили на автобусе в далекие от дома школы, которые были десегрегированы. Эта процедура в Америке 70-х называлась "басинг". Ну а Байден, уже тогда сенатор от Делавера, выступал против "басинга".



Впрочем, довольно быстро Харрис разонравилась электорату демократов. Она закончила свою кампанию в начале 2020 года с рейтингом в 2%, даже не дождавшись голосования в первых штатах на праймериз. Но по иронии судьбы именно ее взял к себе кандидатом в вице-президенты Байден - тот самый, кого она обзывала расистом.



И в этом случае ей снова помог расово-гендерный фактор, хотя уже тогда фигура Харрис вызывала и у демократов много вопросов. 2020 год прошел под сенью выступлений БЛМ, а ее обвиняли в том, что на прокурорском посту она сажала очень много чернокожих в тюрьмы за хранение марихуаны.



Потом, правда, повестка поменялась, и "прогрессивное" правосудие стало модным. Харрис моментально переобулась в воздухе, поддержав практики сокращения полиции, которые привели к невиданному взлету преступности в США.



Возникали вопросы и к ее происхождению. По материнской линии она индианка, а по отцовской, вопреки еще циркулирующим легендам, совсем не потомок рабов. Ее предки были одной из крупнейших рабовладельческих семей Ямайки, в их честь был назван целый город на острове - Браун Таун. Прадедушка Харрис Гамильтон Браун владел не менее чем 200 душами.



До сих пор открыт вопрос: смогла ли в реальности помочь Харрис Байдену в президентской гонке? Она должна была консолидировать вокруг него электорат этнических меньшинств, но Дональд Трамп тогда получил рекордную для республиканцев долю голосов как испаноязычных, так и чернокожих.



На посту вице-президента Харрис впервые в своей жизни столкнулась с реальными вызовами. На нее сразу возложили задачу по разрешению миграционного кризиса на южной границе США, но это было ей неинтересно, да и талантов явно не хватало. Так что она пустила ситуацию на самотек, что очень быстро привело к обвалу рейтингов.



Не сильно лучше заканчивались и международные турне, в которые отправляли Харрис. Она постоянно что-то ляпала невпопад, путала названия стран (вроде Северной и Южной Кореи) или смеялась при реакции на сложные вопросы, ответы на которые не знала. Неудивительно, что уже к 2023 году Харрис возглавила список самых непопулярных вице-президентов в истории США.



Провалы Харрис стали одной из причин того, почему Байден пошел на второй срок. Правда, в итоге демократы его ей же и заменили. Опять ее выбрали не за таланты или успехи, которых нет, а за "правильный" расово-гендерный набор.



Никто бы не рискнул отбирать место у темнокожей женщины, ведь тут же получил бы в свой адрес обвинения в расизме и сексизме. Да и сама Харрис после стольких лет унижений на посту вице-президента наотрез отказалась бы уступать место в очереди к президентскому креслу.



Никаких новых праймериз, конечно же, проводить не будут, Харрис просто коронуют на партийном съезде в августе. 14 миллионам избирателей демократов, проголосовавшим за Байдена этой весной, смачно плюнут в лицо.



Демпартия с 1970-х годов тщательно выстраивала модель праймериз, чтобы у системы отбора кандидатов был демократичный вид - и в итоге они сами же и порушили эту систему, сняв Байдена с выборов.



Теперь им будет гораздо сложнее представлять Трампа "врагом американской демократии", ведь тот в ответ может задать справедливый вопрос - а хоть кто-то выбирал Харрис кандидатом в президенты от демократов, кроме партийных бонз и закулисных игроков?



Решение о смене коней на переправе приняли влиятельные кланы демократов - Барак Обама, чета Клинтонов и другие. Последние как раз и вытаскивали Харрис в большую политику. Ну а процессом подбора кандидата в вице-президенты к Харрис так и вовсе заведует личный прокурор Обамы - Эрик Холдер, на котором тоже клейма негде ставить за коррупцию и нарушения закона.



Многие демократы, хоть и не все, нехотя стали консолидироваться вокруг Харрис. У них остаются блеклые надежды на то, что сильный кандидат в вице-президенты способен ей помочь, хотя раскол в коалиции Демпартии сохраняется. Отдельные законодатели-центристы отказываются вести агитацию вместе с Харрис. С критикой в ее адрес вновь выступают и многие левые вроде движения БЛМ.



Политтехнологи Харрис будут пытаться делать упор на контраст с Трампом. Один пожилой - другая помоложе, одна - прокурор, другого признали виновным по уголовному делу. Республиканцы же указывают на явную нелегитимность выдвижения Харрис и на все ее провалы на посту вице-президента. Как и на поддержку в прошлом очень непопулярных мер, от зеленой повестки и отказа от добычи углеводородов до открытия границ для беженцев и мигрантов.



В течение августа у Харрис наверняка будет недолгий успешный "медовый месяц" на фоне партийного съезда, рейтинги будут расти. Но в сентябре и октябре ей придется очень нелегко конкурировать с Трампом.



Последние опросы показывают, что уровень его поддержки среди испаноязычных и чернокожих вновь ставит рекорды. И будет очень иронично, если именно с Харрис у руля демократы окажутся в условиях полураспада своей и так очень шаткой коалиции меньшинств. Источник - Регнум

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