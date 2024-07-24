На антимигрантскую волну садится вся Госдума, - Иван Родин

13:46 25.07.2024

24.07.2024



Комиссия Яровой к осени разберется в предложениях Бастрыкина

Иван Родин

Заведующий отделом политики "Независимой газеты"



Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провел совещание по противодействию преступникам-мигрантам.

До конца текущей сессии депутаты больше не будут принимать законы по мигрантам, хотя соответствующие проекты продолжают поступать. Например, от "Новых людей", прежде державшихся в стороне от данной темы. Но теперь они тоже в ней, потому что на антимигрантскую волну садится уже вся Госдума. Об этом говорит решение по спецкомиссии во главе с вице-спикером Ириной Яровой. Там будут собирать и разбирать различные предложения, включая, конечно, и инициативы за подписью главы Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина.



Нынешние ключевые депутаты "Новых людей" – Владислав Даванков и Сардана Авксентьева решили повторно заявить уже знакомые для Госдумы идеи о временном ограничении права свежеиспеченных граждан РФ на владение оружием. Подобные инициативы не раз отвергались, например, правительством.



Тем не менее "Новые люди" все-таки идут по следам других фракций, при этом полностью повторяясь за ними даже в мелких правовых нюансах. Например, чтобы оружейные лицензии выдавались лишь тем бывшим иностранцам, которые имеют российский паспорт не менее пяти лет. И аргументация в пояснительной записке примерно похожая, приводимые там доводы стали уже просто мейнстримом. Среди них, допустим, есть такое утверждение: "В отличие от граждан РФ по рождению, лицам, принимаемым в гражданство РФ, помимо освоения русского языка необходимо пройти социокультурную адаптацию, интегрироваться в общественный уклад. Немедленное предоставление лицам, принятым в гражданство РФ, права на получение оружия создает социальную напряженность в обществе и является фактором роста криминальной активности среди недавних иностранных граждан".



То есть самая либеральная фракция Госдумы фактически вводит понятие априорного подозрения в отношении бывших мигрантов. Но находит этому вроде бы юридическое объяснение – дескать, "право на оружие по своей природе не является конституционным", а значит, его можно ограничивать для отдельных категорий населения "в целях общественной безопасности". Также в пояснительной записке от депутатов и этой фракции, конечно, имеется ссылка на статистику Генпрокуратуры и СК о росте криминальных проявлений среди "пятилетних" новых граждан страны. Кстати, глава СК Бастрыкин в тот же день, когда "Новые люди" обеспокоились вооружением бывших иностранцев, провел очередное совещание региональных управлений по теме мигрантской преступности.



Динамика совершения преступлений хотя, мол, и замедляется, заметил Бастрыкин, но усугубляется их общественная опасность. Руководитель ведомства выслушал доклады подчиненных и напутствовал их такими словами: "Ситуация тревожная по всей стране. Еще раз призываю вас активизировать работу в этом направлении". Как сообщил официальный сайт СК, председатель Бастрыкин "дал ряд указаний, определив сроки их исполнения". В частности, он поручил подготовить информацию главам регионов о криминогенной ситуации в миграционной сфере и "внести обоснованные предложения о целесообразности введения ряда ограничений в области трудовой занятости приезжих". А еще было дано поручение "обратить пристальное внимание на состояние контроля со стороны уполномоченных органов за деятельностью организаций, привлекающих иностранную рабочую силу".



Напомним, что примерно похожие предложения от СК за подписью Бастрыкина на прошлой неделе поступили и в Госдуму – и теперь они там точно не потеряются. Потому что председатель ГД Вячеслав Володин 23 июля огласил согласованное со всеми фракциями решение создать из той рабочей группы по миграционным проблемам, которую возглавляет депутат-единоросс Яровая, уже специальную комиссию. Вице-спикер останется ею руководить, но отныне в более высоком статусе, который Яровая, впрочем, заслужила. Поскольку, сказал "НГ" источник в Госдуме, именно она смогла добиться от того же МВД хотя бы предварительного текста некоего законопроекта о миграционной политике. Считается, что такая ведомственная инициатива якобы уже три года обсуждается в правительстве РФ, однако, заметил собеседник "НГ", на самом деле никакого движения по документу нет, хотя содержание его "чудовищное".



Интересно, что спикер объявил о появлении спецкомиссии в день одобрения Госдумой трех законопроектов по миграционной сфере (см. "НГ" от 22.07.24). Главным в них было введение для МВД полномочия депортировать приезжих без судебных решений, для чего будет нужно ввести реестр контролируемых лиц. То есть тех иностранцев, что нарушили какие-либо правила или законы, причем не только миграционные. Правительству же страны и властям регионов было дано право проводить эксперименты по установлению более жестких оснований для въезда в РФ и более широкому применению биометрических данных. По ходу думского обсуждения случился и бенефис депутата-коммуниста Михаила Матвеева, одного из самых отчаянных борцов с засильем приезжих. Володин дал тому право выговориться и сделал замечание в адрес тех, кто предлагал не рассматривать поправки этого автора, как не имеющие отношения к праву.



Заметим, что у Матвеева и ряда других коммунистов сейчас происходит конфликт с первым зампредом комитета ГД по делам СНГ и соотечественникам Константином Затулиным ("Единая Россия"). Последний относит себя к тем, кто предлагает решать миграционные проблемы с более холодной головой, а в ответ получает уже не только оскорбления от коллег, но и угрозы в соцсетях. И Затулин объяснил, что, скажем, идея Матвеева опять же о запрете для мигрантов какого-либо оружия и даже предметов, с ним схожих, а также возложение на приезжих вины за любые бытовые конфликты "в здравом уме" поддержаны быть не могут. Однако у спикера ГД было, конечно, позиционное преимущество, а потому поправки пришлось голосовать хотя бы для их отклонения.



Риторика, которой все это сопровождалось, однозначно говорит о том, что уже вся Госдума села на антимигрантскую волну. Поэтому, например, вполне может быть поддержана очередная законодательная инициатива того же Матвеева. Он предлагает фактически заменить закон о национально-культурной автономии на закон о национально-культурных объединениях граждан, дополнив его указаниями на приоритет интересов именно государствообразующего народа.