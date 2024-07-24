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Запад испугался возмездия России, - Петр Акопов
13:52 25.07.2024

Запад испугался возмездия России

Петр Акопов

Нужно готовиться к войне через три года - потому что чем бы ни закончился конфликт на Украине, у Запада будут проблемы с Россией: русские захотят отомстить. Когда подобные заявления делает главный британский военный - начальник Генштаба генерал Роланд Уокер, это само по себе показательно. Но когда на следующий день практически о том же самом говорит еще и командующий американскими войсками в Европе генерал Кристофер Каволи, это превращается в тенденцию: "Мы не можем питать иллюзий. В конце конфликта на Украине, каким бы ни был его исход, у нас будет очень, очень большая российская проблема. У нас будет ситуация, когда Россия восстановит свою мощь, дойдет до границ НАТО, во главе которой будут почти те же самые люди, что и сейчас, и они будут убеждены, что мы враги, и очень, очень злые".
То, что это не случайное совпадение, подтверждает и предупреждение главного немецкого военного - генерального инспектора Вооруженных сил Германии Карстена Бройера: через пять-восемь лет Вооруженные силы России будут оснащены материалами и личным составом, что сделает возможным наступление на НАТО, и поэтому нужно готовиться к нападению России на страны Североатлантического альянса в ближайшие пять лет.

Да, о том, что Россия может напасть на НАТО, уже два года говорят на Западе и политики, и генералы - это один из важнейших аргументов в пользу необходимости военной поддержки Украины и стремления не допустить победы России. Но сейчас появляются очень важные изменения в риторике - обозначаются уже не отдаленные сроки русского нападения, а говорится о трех годах. И уточняется, что это может произойти вне зависимости от исхода битвы за Украину - то есть получается, что Москва нападет в любом случае. В своем первом же после получения должности выступлении генерал Уокер заявил, что "неважно, как это закончится. Я думаю, что Россия, возможно, выйдет из этой войны слабее, объективно или абсолютно, но все равно будет очень опасна и будет стремиться к какой-то форме мести за то, что мы сделали, помогая Украине".

Понятно, что британскому генералу нужны дополнительные средства на укрепление армии - он хочет, чтобы ее боеспособность удвоилась к 2027 году и утроилась к концу десятилетия. Понятно, что он запугивает не только Россией, но и целой "осью потрясений" (Китай нацелен на установление контроля над Тайванем, а Иран стремится к созданию ядерного оружия), в рамках которой Россия, Китай, Иран и КНДР "создали взаимные деловые отношения, обмениваются оружием и технологиями". Все это понятно - как и то, что формально Уокер говорит не о разжигании войны, а о том, что она не является неотвратимой и у армии "достаточно времени", чтобы подготовиться и избежать конфликта...

Но в сухом остатке мы видим, что генерал хочет, чтобы к концу десятилетия королевская армия утроила свою боеспособность, то есть это реальная гонка вооружений, главным обоснованием которой является ответ на "русскую угрозу". То, что Россия не угрожает НАТО и не собирается нападать на нее, никого уже не волнует - раз атлантисты сказали, что хочет напасть, значит, так оно и есть. Ведь напала же она на Украину, которая хотела в НАТО и которая должна быть в НАТО? Значит, и на саму НАТО нападет - причем в самом ближайшем будущем. И независимо от того, чем закончится война на Украине.

И это самый важный поворот темы, потому что раньше акценты расставлялись совсем по-другому. Запад должен был непременно предотвратить поражение Украины - иначе следующим объектом русской атаки стал бы он сам. Так ведь говорили атлантисты? А теперь выясняется, что Россия будет угрозой в любом случае - как сказал Каволи, каким бы ни был исход, у нас будет очень большая русская проблема. Уокер говорит о том же - неважно, чем закончится, русские будут стремиться отомстить Западу.

Но что это означает? Тут мы имеем дело с сочетанием несочетаемого: Запад по-прежнему очень не хочет прямого конфликта с Россией (риск ядерной войны никому не улыбается), но еще не готов отказаться от борьбы за Украину. Однако уже прекрасно понимает, что ни о каких границах не то что 1991-го, но и февраля 2022-го речи идти не может - даже нынешнюю линию фронта удержать не получится, так что очень скоро Запад начнет публично принуждать Киев к миру. Но чтобы это не выглядело потерей лица для самих атлантистов, будет усиленно продвигаться тезис о необходимости сдержать Россию на дальних рубежах и продолжать наращивать производство оружия, оборонные расходы и численность армий. Видите, русских остановили на Днепре, а не на Дунае или Одере - но мы не наивные люди, мы продолжаем усиленно наращивать военную мощь, чтобы предотвратить вторжение в Европу.

Но реальность ведь совершенно иная - не русские вторглись в Европу, а Запад попытался поглотить часть Русского мира. И все еще пытается - используя в своих интересах трагедию раскола единого народа и единой страны. Но русские в любом случае восстановят свое единство - а что будет потом? Как говорил Уокер, "суть в том, что когда вы думаете, что они повержены, они с ревом возвращаются, чтобы отомстить". Русские на самом деле совершенно не мстительный народ, но к англосаксам, даже если брать только случаи их прямого вмешательства в наши внутренние дела, у нас накопился очень большой счет. И не стоит вынуждать нас предъявлять его к оплате.

Источник - РИАН
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