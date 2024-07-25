Париж: олимпийский огонь несут трансвеститы

14:07 25.07.2024 25.07.2024 | ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ



Чем нынешние Олимпийские игры во Франции будут напоминать Олимпиаду в нацистской Германии?



"Паранойей" назвала накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова отказ французских властей журналистам из РФ в праве освещать Олимпиаду. "Это паранойя. Настоящая. Вот когда формулируют это таким образом, что не пускают журналистов на освещение мероприятия, где находятся тысячи других журналистов, это паранойя, я считаю".



Как известно, Оргкомитет Олимпиады в Париже отказал российским СМИ в аккредитации, сославшись на решение французских властей. При этом министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что в общей сложности при проверке спецслужбами 960 тыс. досье в допуске к работе на ОИ – 2024 и в возможности посещения связанных с Играми событий отказ получили 4340 человек, причем речь идет как о волонтерах и работниках стадионов, так и о членах спортивных делегаций. Дерманен уточнил, что решение об отказе было принято в связи с угрозами шпионажа и проведения кибератак.



Но паранойя в столице Игр – 2024 не только в этих нелепых отказах. Сама французская столица, где 26 июля открывается Олимпиада, напоминает сейчас осажденную крепость. Кругом заградительные решетки, толпы вооруженных до зубов полицейских и солдат. Париж кишит сотрудниками служб безопасности. Каждый день во время Олимпиады в городе будут работать 30 000 полицейских и жандармов. А в день открытия на улицах Парижа их будет 45 000, плюс 10 000 военных. На помощь французам прибыл даже спецназ из Катара. А туристов и самих парижан мало, улицы пусты, рестораны прогорают, многие жители Парижа предпочли на время Олимпиады покинуть столицу, где нагнетается атмосфера не праздника, а тревоги и опасности.



"Широкие парижские бульвары, величественные памятники и переполненные кафе на этой неделе дополнило весьма неприглядное зрелище: более 44 000 уродливых металлических ограждений, перекрывающих доступ пешеходам буквально на каждом шагу – от Лувра до острова Сен-Луи", – пишет американская газета Politico. – Эти временные барьеры установили в рамках масштабных подготовительных мероприятий по обеспечению безопасности во время Олимпиады, которая официально начнется в пятницу".



Словом, обстановка сейчас в Париже такая, что невольно вспоминается Олимпиада 1936 года, которая прошла в нацистском Берлине под эгидой Адольфа Гитлера. Как известно, фюрер не был сторонником Олимпийских игр и называл их "изобретением евреев и масонов". К тому же многие немцы не собирались ни забывать, ни прощать унижения в Версале после Первой, и не желали видеть в Германии спортсменов из Англии и Франции. А нацистские бонзы считали, что арийские спортсмены не должны соревноваться с представителями "неполноценных" народов.



Переубедил Гитлера Геббельс. Он предложил Гитлеру не просто оказать поддержку Олимпиаде, а взять ее под государственную опеку, использовать для создания нового имиджа Германии и пропаганды нацистского режима. По уверениям Геббельса, Олимпийские игры были призваны показать миру новую Германию, стремящуюся к миру, не раздираемую внутренними политическими противоречиями, со сплоченным народом, возглавляемую общенациональным лидером. А кроме того, Олимпиада даст толчок развитию спорта в стране. Армии нужен крепкий, здоровый, физически развитый солдат.



Ну в нынешней Франции роль диктатора взял на себя сегодня президент Эммануэль Макрон, который уже давно наплевал на все демократические процедуры: разгоняет народные манифестации дубинками и слезоточивым газом, травит политических соперников, готовится отправить французских солдат воевать против России на Украину и т. п. На последних выборах в парламент его партия потерпела поражение и лишилась многих мест в парламенте, стали поговаривать, что и он сам может в итоге потерять пост президента. А потому нынешние Игры для Макрона – предлог изобразить себя, как и Гитлер, "отцом нации", показать всему миру, что раздираемая острейшей политической борьбой европейская страна вовсе не катится в пропасть, а, наоборот, способна успешно провести такое важное международное мероприятие. Так что для него, как и для фюрера, главное вовсе не спорт и дружба народов, чему должны служить Олимпийские игры, а всего лишь повод для решения своих собственных проблем.



В нацистской Германии в сентябре 1935 года, накануне Олимпиады, были приняты т. н. "Нюрнбергские законы", ограничивающие права евреев и цыган. Гонения получили законодательное обоснование, в спортивных обществах, секциях началась тотальная "чистка рядов". Накануне Игр в Берлине цыгане, нищие, проститутки были выселены за пределы города. А от евреев город "очистили" еще в 1935 году. Точно также почистили сегодня и Париж. Как сообщают СМИ, из него вывезли всех живших на улицах французской столицы многочисленных бродяг, нищих и мигрантов, которые "портили его имидж". Их затолкали в автобусы и переместили в специальные центры за пределами города, которые, как говорят, мало чем отличаются от концлагерей.



Но главными жертвами "олимпийской чистки" стали спортсмены из России, которых подвергли невиданной, даже в ходе Игр в нацистском Берлине, дискриминации. Российский флаг и гимн в Париже запрещены, российским спортсменам не разрешено участвовать в церемонии открытия, а многих атлетов попросту лишили разрешений на участие в Играх, только потому, что они – из России.



Началась в Париже в преддверии открытия Олимпиады "охота" и на других русских, а не только на упомянутых выше журналистов и спортсменов. В среду Жеральд Дарманен в эфире телеканала BFMTV сообщил о недавнем задержании нескольких россиян якобы из-за попыток вмешательства в дела Франции. Как сообщило накануне агентство Франс Пресс, был задержан гражданин России по подозрению в подготовке к "дестабилизации" во время Олимпиады. Дарманен подтвердил эту информацию и сообщил о еще нескольких задержаниях.



"Еще совсем недавно другие лица, также с российским гражданством, были задержаны в префектуре парижской полиции", – сказал он, говоря о якобы "проблеме вмешательства в дела Франции". При этом Дарманен не уточнил, в чем именно подозревают задержанных россиян, среди которых, как пишут, оказался повар ресторана. Каким образом человек с половником мог "дестабилизировать обстановку" в Париже, трудно себе представить. А начатая "охота на русских" напоминает репрессии против "неарийцев", которые были развернуты в нацистской Германии в 1930-е годы.



Таким образом, подготовка к Олимпиаде убедительно показывает, что якобы "демократическая" и либеральная Европа стремительно эволюционирует в сторону репрессивного режима откровенно нацистского типа. Великий лозунг Пьера де Кубертэна, основателя олимпиад современности, "О, спорт, ты – мир!", забыт и выброшен на помойку. Кругом запреты, дискриминация и откровенный расизм. А потому уже начали говорить, что Олимпиада в Париже во многом будет похожа на Олимпийские игры в нацистской Германии 1936 года, которую проводил Адольф Гитлер.



Впрочем, на Олимпиаде в Париже есть уже и такое, чего нельзя было себе представить в нацистской Германии. Нести олимпийский факел было доверено трансвеститам. Первым (или первой) стала некая "мисс Мартини". А в день открытия Олимпиады огонь по улицам Парижа понесет трансгендер по прозвищу Minima Geste.



Это уже вызвало бурные протесты, хотя такое дикое решение поддержала мэр Парижа Анн Идальго, которая для привлечения внимания к Играм даже искупалась в грязной Сене. Многие считают, что подобное свидетельствует о вырождении олимпийских ценностей. Но в условиях жесткой либеральной диктатуры в нынешней русофобской Европе, которая мало чем отличается от нацистской, кто будет слушать голоса протестующих? И если только в явлении трансвеститов отличие столицы нынешней Олимпиады от Игр в нацистском Берлине, то горе вам, французы!



Кому-то, наверное, сравнение нынешней Олимпиады в Париже с Играми в нацистском Берлине могут показаться преувеличением. Но вот что написал генеральный директор телеканала "Спас" Борис Корчевников по этому поводу: "Ну а что, разве не фашизм – слова мэра Парижа о том, что русским спортсменам там будут не рады? Не фашизм – поддержка геноцида русских и нацизма на Украине? Разве не фашизм – ослепляющая вера в собственную исключительность в "райский сад" Европы, который на самом деле давно прогнил, смердит, разъедаем грехом и мигрантами и уже духовный труп? Разве не фашизм в конце концов – это террористическое насаждение разврата в самых изуверских формах?"



"Поэтому эмблема парижской Олимпиады могла бы выглядеть вот так – как выглядела эмблема Олимпиады в Берлине 1936 года. Потому что нынешняя Европа – снова обыкновенный фашист", – добавил Корчевников, прикрепив к своему сообщению эту эмблему. А что, разве это не так? Источник - fondsk.ru

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