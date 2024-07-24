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Биржи не выдержали искусственного интеллекта
15:17 25.07.2024

Капитализация ведущих технологических компаний за день сократилась на $760 млрд

Вчера акции крупнейших американских технологических компаний сильно снизились - от 3% у Apple и Amazon до более чем 12% у Tesla. Суммарная капитализация семи ведущих технологических компаний сократилась за день на $760 млрд, а индекс NASDAQ 100 потерял в итоге более $1 трлн. Все это следствие обеспокоенности инвесторов по поводу того, насколько огромные инвестиции в искусственный интеллект смогут перейти в соответствующий рост доходов корпораций.

Вчера, 24 июля, инвесторы активно продавали акции многих технологических компаний, что привело к сильному падению ключевых американских индексов. Технологический индекс NASDAQ упал на 3,6%, до 17 342 пунктов, это самый низкий уровень с 2022 года. NASDAQ 100, в который входят акции 100 самых дорогих компаний биржи, потерял за день более $1 трлн. Индекс S&P 500 снизился на 2,3%, до 5427 пунктов - это также самый низкий уровень с конца 2022-го. Меньше других индексов снизился Dow Jones - на 1,25%, до 39 853 пунктов. Сегодня также упали европейские индексы: общеевропейский STOXX 600 снизился почти на 3%, хотя потом и восстановился, оставаясь притом на 1,6% ниже, чем днем ранее. Французский CAC 40 упал на 1,8%, германский DAX - на 1,2%.

Аналитики отмечают, что падение было спровоцировано реакцией инвесторов на опубликованный вчера квартальный отчет корпорации Alphabet. Хотя результат оказался лучше прогнозов, инвесторов обеспокоило то, что активное развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ), в которые корпорации вкладывают миллиарды долларов, пока не оказывает столь же существенного положительного влияния на их доходы.

Акции Alphabet вчера упали на 5%. После этого инвесторы начали сбрасывать бумаги и других технологических компаний.

Акции Tesla упали на 12,3% - компания вчера также представила отчетность, разочаровавшую инвесторов. Акции Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ) снизились на 5,6%, Microsoft - на 3,6%, Amazon - на 3%, Apple- на 2,9%. Капитализация всей так называемой "великолепной семерки" технологических компаний (все выше перечисленные плюс Nvidia) вчера сократилась более чем на $760 млрд.

Упали акции компаний, производящих оборудование, необходимое для развития ИИ, прежде всего чипы памяти.

Акции компании Super Micro Computer снизились на 9,15%, Broadcom - на 7,6%. На 6,8% упали акции Nvidia - компании, особенно сильно выигравшей от роста спроса на ИИ благодаря тому, что она является основным производителем некоторых типов чипов для искусственного интеллекта. Снизились и акции европейских компаний этого сектора: германской Infineon Technologies на 2,6%, нидерландской BE Semiconductor - на 9,5%.

"Основная обеспокоенность связана с тем, какова окупаемость инвестиций в ИИ-инфраструктуру? В нее вкладываются просто безумные суммы. Возможно, через несколько лет это окупится. Но, думаю, инвесторы понимают, что на окупаемость нужно время, а доходы в краткосрочной перспективе пострадают от того, сколько компании потратят на это",- считает директор по инвестиционной стратегии компании Mapsignals Алек Янг.

Все больше аналитиков говорит о том, что надежды на огромные перспективы ИИ с точки зрения доходности преувеличены, масштабные инвестиции в эти технологии совершаются недостаточно обдуманно, а резкий рост акций таких компаний ведет к пузырю, который в какой-то момент лопнет.

По мнению аналитика компании Nomura Чарли Макэллиготта, не слишком впечатлившие инвесторов результаты Alphabet и Tesla дополнительно подпитали уже имевшиеся опасения, что рынок слишком зависим от акций "великолепной семерки".

Как отмечают американские СМИ, у снижения акций технологических компаний есть еще одна причина помимо некоторого разочарования в ИИ. В июне индекс потребительских цен США снизился впервые за четыре года. Замедление инфляции повышает шансы на то, что Федеральная резервная система США в сентябре примет решение о снижении ключевой ставки. Такие ожидания привлекают внимание инвесторов к акциям корпораций из других секторов экономики, компаний с небольшой капитализацией и т. д.

При этом многие аналитики считают, что нынешнее падение акций вряд ли является признаком их долгосрочного снижения. "Я думаю, что это некоторая гиперреакция после сильного роста технологических акций",- отмечает аналитик компании Wedbush Дэниел Айвз. "Даже если есть беспокойство в отношении доходов технологических компаний, они все еще являются более привлекательным вариантом (чем другие акции.- "Ъ") с точки зрения роста доходов и устойчивости",- считает и аналитик по стратегии смешанных инвестиций компании State Street Кайла Седер.

Яна Рождественская

Источник - Коммерсант
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