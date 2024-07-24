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|Олимпиада началась с дикого скандала. Футболистам Марокко засчитали победу над Аргентиной
15:58 25.07.2024
Скандал в матче Аргентины и Марокко: беспорядки болельщиков, двухчасовая пауза и поздняя отмена гола
Аргентина проиграла Марокко в прерванном на два часа матче Олимпиады
Олимпийский футбольный турнир начался с хаоса.
Первый игровой день футбольного турнира на Олимпиаде в Париже ознаменовался мощным скандалом. Матч между Марокко и Аргентиной (2:1) прервали в компенсированное время из-за агрессивного поведения марокканских болельщиков. Доигрывать последние минуты пришлось после почти двухчасовой паузы.
Встреча пошла по захватывающему сюжету. "Атласские львы" повели 2:0 в начале второго тайма: нападающий "Аль-Айна" из ОАЭ Суфьян Рахими оформил дубль на 51-й минуте после точного выстрела с пенальти. На 68-й Джулиано Симеоне отыграл один мяч, но марокканцы все равно уверенно шли к трем очкам - переворотные события произошли в добавленное время.
Шведский арбитр Гленн Нюберг компенсировал практически половину второго тайма - из-за частых остановок, ведь марокканские болельщики нередко выбегали на поле после перерыва. Фанаты "Атласских львов" изначально вели себя агрессивно по отношению к аргентинцам - освистали игроков и их национальный гимн.
На стадионе "Жеффруа-Гишар" в Сент-Этьене африканских фанатов было абсолютное большинство - около 35 тысяч из чуть менее 42, которые вмещает арена. Такое соотношение неудивительно: во Франции проживает около полутора миллиона марокканцев.
Недружелюбное отношение к аргентинцам серьезно подогрела песня футболистов "Альбиселесте" после победы на Кубке Америки. В ней они насмехались над происхождением игроков сборной Франции, большинство из которых как раз потомки африканских мигрантов.
Самый острый эпизод случился на 90+16-й - аргентинец Кристиан Медина сравнял счет и вызвал дикое недовольство марокканцев. Сначала они забросали ликующих южноамериканцев петардами, пластиковыми бутылками и стаканчиками, а потом сами повалили на газон. Судьи и службы безопасности увели команды в раздевалки.
Изначально казалось, что на этом игра завершится. Однако главный судья не дал финальный свисток, поэтому вопрос о продолжении оставался неразрешенным. Команды не покидали стадион, а спустя практически два часа вышли на газон, чтобы доиграть оставшиеся три минуты. По данным аргентинского TyC Sports, судьи просили футболистов выйти гораздо раньше, но получили отказ. К моменту возвращения арена уже опустела - в целях безопасности болельщиков вывели с трибун.
Еще раньше ВАР занялся проверкой гола "Альбиселесте" - из-за неожиданных беспорядков рефери не успели вынести окончательное решение по эпизоду. В итоге спустя 92 минуты после удара Кристиан Медины взятие ворот отменили - полузащитник "Бока Хуниорс" оказался в офсайде. Марокко победил (2:1) и возглавил группу B - там же находятся сборные Ирака и Украины.
Артемий Кутейников