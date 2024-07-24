 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 25.07.2024
17:13  Моди Штатам не игрушка: Почему премьер Индии не позволил втянуть страну в антироссийский альянс
17:11  Банки Средней Азии стали чаще отказывать в платежах бизнесу из России
15:58  Олимпиада началась с дикого скандала. Футболистам Марокко засчитали победу над Аргентиной
15:17  Биржи не выдержали искусственного интеллекта
14:07  Париж: олимпийский огонь несут трансвеститы
13:52  Запад испугался возмездия России, - Петр Акопов
13:46  На антимигрантскую волну садится вся Госдума, - Иван Родин

13:41  Упивающийся властью потомок рабовладельцев: скелеты из шкафа Камалы Харрис, - Малек Дудаков
12:09  Как спорт влияет на развитие детей: советы казахстанских педиатров и тренеров
11:58  Кто оплатит фашизацию Европы? На пути к очередному рейху, - Е.Пустовойтова
10:13  Байден не пойдет на второй срок: что это значит для Казахстана, - Ахмет Талапулы
10:04  Китайский уезд Гуанчан активно развивает "лотосовую экономику"
10:02  Царский подарок. Из-за страха проиграть Трампу демократы лишь подыграли ему, - Петр Акопов
10:01  Туркмения. В рамках застройки города Аркадаг готовится снос села Акгонур
09:59  США публично запрещают Грузии сотрудничество с Китаем
09:56  1993-й - 2022-й. Ссегодня российские войска в Донбассе дают отпор игу, - Александр Проханов
09:45  Ташкент. "Комитет по конкуренции" оштрафовал магазин одежды за рекламу с министром Назарбековым
09:44  Узбекистан. Археологи обнаружили в Самаркандской области согдийский (зароастрийский?) храм
09:39  NYT: Байден стал "хромой уткой" и потерял остатки власти
09:38  Путин одной подписью прошел в дамки на Ближнем Востоке, - К.Стрельников
09:35  РосДепутаты единогласно приняли закон о режиме высылки мигрантов
09:33  Кто вынудил Байдена уйти? - А.Кузмак
09:31  Казахстан. Туристы оставили без топлива жителей Абайской области
00:52  Джунгарское нашествие. Неизвестная битва кыргызов и джунгаров, - Байбосунов М.Б.
00:45  Джо Байден стремительно деградировал из политика-тяжеловеса в туземного царька, - СП
00:42  Журналистика загибается – это этап становления тупеющего общества, - Игорь Мальцев
00:32  Русско-японская война: урок, который нельзя забывать, - В.Катасонов
00:26  В Казахстане распускают старую (назарбаевскую) и создают новую Академию наук
00:22  Русофобия в РФ становится юридическим понятием
00:19  Бои без правил по-украински: Кличко бьет Зеленскому под дых, - Вл.Малышев
00:10  Организованный набор - решение миграционной проблемы для России, - Константин Малофеев
00:09  В турецком Бодруме оперативно задержан террорист, взорвавший авто в Москве
00:06  Площадь Европы в Москве переименована в площадь Евразии
00:05  Снится дойка. Лукашенко запретил называть себя "господин"
00:02  Китай опубликовал "комплексное руководство по борьбе с ожирением у школьников"
00:01  Областной центр Актау снова остался без воды
Среда, 24.07.2024
16:39  Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву - 67 лет
16:05  Как охота на фазанов закончилась мировой войной (уроки истории), - А.Широкорад
16:03  ЗапКазахстан: Реку Урал превратили в свалку нефтеотходов
16:00  NYT: В Грузии жалеют о распаде СССР
15:26  В Турции разбилась самая красивая байкерша России МотоТаня
13:32  Деменция - лицо лидеров Запада, - Берджан Тутар
13:31  Послом Узбекистана во Франции стал Нодир Ганиев
13:26  Исход выборов в США решит... страх, - Гедеон Рахман
13:11  Профессор-социолог Абдулахат Каххаров убит в своей квартире в Ташкенте
13:08  Как в Казахстане решают проблему нашествия каракуртов
11:00  В Душанбе задержаны популярный колдун и "ясновидящая"
10:48  Ричард Саква: Великое разрушение. Политический Запад и эрозия системы Устава ООН
10:43  Власти Израиля выступили против арабского государства в Палестине "при любой погоде", - Дм.Нефедов
10:36  Не искать внешнего врага, а решать внутренние проблемы - главный секрет успеха Китая, - Дм.Капустин
10:35  В Узбекистане выставили на торги оператора национальной платежной системы Humo
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Олимпиада началась с дикого скандала. Футболистам Марокко засчитали победу над Аргентиной
15:58 25.07.2024

Скандал в матче Аргентины и Марокко: беспорядки болельщиков, двухчасовая пауза и поздняя отмена гола
Аргентина проиграла Марокко в прерванном на два часа матче Олимпиады

Олимпийский футбольный турнир начался с хаоса.



Первый игровой день футбольного турнира на Олимпиаде в Париже ознаменовался мощным скандалом. Матч между Марокко и Аргентиной (2:1) прервали в компенсированное время из-за агрессивного поведения марокканских болельщиков. Доигрывать последние минуты пришлось после почти двухчасовой паузы.

Встреча пошла по захватывающему сюжету. "Атласские львы" повели 2:0 в начале второго тайма: нападающий "Аль-Айна" из ОАЭ Суфьян Рахими оформил дубль на 51-й минуте после точного выстрела с пенальти. На 68-й Джулиано Симеоне отыграл один мяч, но марокканцы все равно уверенно шли к трем очкам - переворотные события произошли в добавленное время.

Шведский арбитр Гленн Нюберг компенсировал практически половину второго тайма - из-за частых остановок, ведь марокканские болельщики нередко выбегали на поле после перерыва. Фанаты "Атласских львов" изначально вели себя агрессивно по отношению к аргентинцам - освистали игроков и их национальный гимн.

На стадионе "Жеффруа-Гишар" в Сент-Этьене африканских фанатов было абсолютное большинство - около 35 тысяч из чуть менее 42, которые вмещает арена. Такое соотношение неудивительно: во Франции проживает около полутора миллиона марокканцев.



Недружелюбное отношение к аргентинцам серьезно подогрела песня футболистов "Альбиселесте" после победы на Кубке Америки. В ней они насмехались над происхождением игроков сборной Франции, большинство из которых как раз потомки африканских мигрантов.

Самый острый эпизод случился на 90+16-й - аргентинец Кристиан Медина сравнял счет и вызвал дикое недовольство марокканцев. Сначала они забросали ликующих южноамериканцев петардами, пластиковыми бутылками и стаканчиками, а потом сами повалили на газон. Судьи и службы безопасности увели команды в раздевалки.



Изначально казалось, что на этом игра завершится. Однако главный судья не дал финальный свисток, поэтому вопрос о продолжении оставался неразрешенным. Команды не покидали стадион, а спустя практически два часа вышли на газон, чтобы доиграть оставшиеся три минуты. По данным аргентинского TyC Sports, судьи просили футболистов выйти гораздо раньше, но получили отказ. К моменту возвращения арена уже опустела - в целях безопасности болельщиков вывели с трибун.

Еще раньше ВАР занялся проверкой гола "Альбиселесте" - из-за неожиданных беспорядков рефери не успели вынести окончательное решение по эпизоду. В итоге спустя 92 минуты после удара Кристиан Медины взятие ворот отменили - полузащитник "Бока Хуниорс" оказался в офсайде. Марокко победил (2:1) и возглавил группу B - там же находятся сборные Ирака и Украины.

Артемий Кутейников

Источник - sport-express.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1721912280


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- В Кызылорде 150 семей отметили новоселье
- Мужчины и женщины могут на равных условиях быть в списке желающих усыновить детей
- Делегация Минцифры с рабочей поездкой в США
- Казахстанско-американское совместное предприятие займется поиском редких и редкоземельных элементов
- Новый инвестор появится на финансовом рынке Казахстана
- За нарушение прав пассажиров к административной ответственности привлечены казахстанские авиакомпании
- Осуждены участники ОПГ занимавшиеся хищением бюджетных средств
- К длительному сроку заключения осужден бывший директор крупного завода в Петропавловске
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  