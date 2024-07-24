Олимпиада началась с дикого скандала. Футболистам Марокко засчитали победу над Аргентиной

15:58 25.07.2024

Скандал в матче Аргентины и Марокко: беспорядки болельщиков, двухчасовая пауза и поздняя отмена гола

Аргентина проиграла Марокко в прерванном на два часа матче Олимпиады



Олимпийский футбольный турнир начался с хаоса.



