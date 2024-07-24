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Моди Штатам не игрушка: Почему премьер Индии не позволил втянуть страну в антироссийский альянс
17:13 25.07.2024

Рукопожатие индийского и российского лидеров в Москве ужасает Вашингтон

Евгений Берсенев
Материал комментируют:
Богдан Безпалько

Продуманной "дипломатической авантюрой" называет американское издание The Hill недавний визит индийского премьера Нарендры Моди в Россию и его рукопожатия с Владимиром Путиным.

В материале The Hill указывается, что "западные критики визита Моди упускают из виду сложный характер российско-индийских отношений, которые по-прежнему имеют решающее значение для обеих стран". Эти связи, сложившиеся еще со времен холодной войны, остаются прочными, говорится в публикации.

"Россия стала для нуждающейся в энергии Индии крупнейшим поставщиком нефти, жизненно важных удобрений и зерна", - указывает издание.

Действительно, товарооборот между двумя странами резко вырос, к настоящему времени он превысил 65 миллиардов долларов, более того, в ходе недавнего визита Моди и Путин запланировали увеличить его к 2030 году до 100 миллиардов долларов.

"В то время как Запад может относиться к взаимодействию Индии с Россией скептически, очевидно, что Нью-Дели ценит свои исторические связи с Москвой. Для Моди укрепление этих отношений - это не просто торговля, это защита стратегических интересов Индии в неспокойной глобальной обстановке", - выражает уверенность The Hill.

Стоит напомнить, что премьер-министр Индии Моди побывал с визитом в России 8−9 июля, причем это была его первая зарубежная поездка после того, как он третий раз вступил в должность в начале июня. Этот визит, как известно, вызвал серьезное беспокойство на Западе, прежде всего в США, а также в Киеве. Зеленский, как известно, назвал поездку "огромным разочарованием" и "сокрушительным ударом по мирным усилиям". После этого украинский посол был вызван в индийский МИД для объяснений.

Западные страны, прежде всего США и Великобритания, конечно, всячески стремились втянуть Индию в антироссийский лагерь, но их попытки провалились, замечает политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

- Причина неудачи проста: Индия - это государство, которое растет, обладает большими ресурсами во всех смыслах. И у тех же американцев просто не хватает рычагов влияния на такое мощное растущее государство.

Сейчас весь спектр политической, экономической, финансовой, промышленной жизни смещается в сторону Юго-Восточной Азии, Индо-тихоокеанский регион. А там существует несколько ключевых игроков - Китай, Индия и страны поменьше, скажем, Пакистан и некоторые другие.

Поэтому вполне естественно, что страна, у которой более миллиарда населения и достаточно большие ресурсы, при этом ставящая цель достижения максимально возможного суверенитета, не будет поддаваться на какие-то уловки и тем более на давление. У нее есть способ ответить на такие попытки, самый простой - обратиться к другому политическому полюсу.

"СП": У Индии тоже есть противоречия с другими игроками в Индо-Тихоокеанском регионе…

- Есть. С тем же Китаем. Но, думаю, индийские и китайские политики достаточно мудры и понимают, что их очень хотят столкнуть между собой и потом наблюдать, как они будут уничтожать друг друга.

"СП": Насколько велики перспективы российско-индийского экономического сотрудничества? Пока, как известно, оно растет в значительной степени благодаря нашим поставкам нефти.

- Перспективы здесь очень большие. Важно договориться о параметрах взаимодействия. С одной стороны, мы продавали Индии нефть за рупии, а теперь у нас возникли сложности с реализацией этой валюты, поскольку она ликвидна только в этой стране.

Предложение вкладывать их в индийские ценные бумаги хотя и обладает некоторой привлекательностью, но все же не полностью отражает наши устремления по поводу сотрудничества.

Я думаю, что это будет предметом торга между нашими странами. Но в любом случае, с Россией наладить хорошие отношения Индии гораздо проще, чем с теми же США. Те привыкли командовать, отдавать приказы.

Индия никогда не была для них равноправным партнером, а наша страна была. Мы формировали в свое время формировала индийский военный щит, в значительной степени ее вооруженные силы.

И хотя сейчас это сотрудничество не обладает прежним масштабом, оно продолжается, в частности, в ракетном строительстве. Можно вспомнить создание ракеты "Брамос". Так что, потенциал большой, сложности могут быть в сфере логистики. Индия, как известно, отделена от нас другими странами, горными хребтами, поэтому наладить маршруты непросто с технологической точки зрения.

Но сейчас создаются новые торговые пути, новые союзы - ШОС, БРИКС. И данный процесс рано или поздно приведет к наращиванию объемов сотрудничества.

"СП": Россия занимает важное место в индийской стратегии. А в российской какое место может занимать Индия?

- Индия - один из важнейших игроков в Индо-Тихоокеанский регионе. И нам обязательно надо с ней сотрудничать, как и с Китаем. У каждого из них есть свои преимущества, свои сильные стороны. Нужно учитывать, что для наших партнеров Россия - это Северный морской путь, плюс достаточно большой и интересный рынок. Так что, здесь могут быть различные варианты.

Научный сотрудник Центра изучения Индии Института востоковедения РАН Сергей Рабей напоминает, что формально статус российско-индийских отношений имеет статус особо привилегированного стратегического партнерства.

- Конечно, основой нашего взаимодействия сегодня является взаимный экономический интерес. С точки зрения политической Индия, как известно, последовательно, исторически занимает позицию неприсоединения, это постоянно подтверждают ее премьер-министр, министр иностранных дел. Они заявляют, что Индия в своей внешней политике руководствуется сугубо национальными интересами.

"СП": Помимо торговли энергоресурсами, может ли наше сотрудничество стать более активным в других отраслях, скажем, ВПК?

- В данной сфере Индия исторически, еще с советского периода, имеет с нами серьезные проекты. Надо учитывать, что Индия располагает большим парком российских истребителей Су-30МКИ, которые необходимо обслуживать. Так что, для Индии очень важно сотрудничество с Москвой в оборонной отрасли.

"СП": Американское издание отмечает место России в индийской внешнеполитической стратегии. А для России есть какие-то стратегические задачи в плане партнерства с Индией?

- На мой взгляд, для нас стратегически важно, чтобы Индия сохранила своей нейтралитет.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1721916780


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