Королеву Дании Марию в Гренландии задавил самокатчик.. Боевые моржи?

00:14 26.07.2024

Самокатчик сбил королеву Дании



В Гренландии во время официального визита королеву Дании Марию на электросамокате сбил пожилой человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Post, 52-летняя королева общалась с местными жителями на улице, когда самокат неожиданно врезался в толпу и сбил ее с ног.



QUEEN MARY OF DENMARK HIT BY A SCOOTER A scooter that was riding in the middle of the crowd crashed into her from behind, hitting her legs and causing her to lose her balance. pic.twitter.com/oLN0SfRZ3b



- Tribu Caldea (@tribucaldea) July 7, 2024



Королеве немедленно оказали помощь охранники и сопроводили ее с места происшествия. По словам пресс-секретаря королевской семьи, Мария не получила травм. Водитель самоката объяснил, что потерял управление и не понимает причины случившегося.



Ранее сообщалось о другом инциденте. 21 июля у музея кавалерии в Лондоне лошадь королевской гвардии укусила туристку.



Диана Абдуллаева