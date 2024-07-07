Королеву Дании Марию в Гренландии задавил самокатчик.. Боевые моржи?

|17:13 Моди Штатам не игрушка: Почему премьер Индии не позволил втянуть страну в антироссийский альянс
17:11 Банки Средней Азии стали чаще отказывать в платежах бизнесу из России
15:58 Олимпиада началась с дикого скандала. Футболистам Марокко засчитали победу над Аргентиной
15:17 Биржи не выдержали искусственного интеллекта
14:07 Париж: олимпийский огонь несут трансвеститы
13:52 Запад испугался возмездия России, - Петр Акопов
13:46 На антимигрантскую волну садится вся Госдума, - Иван Родин
13:41 Упивающийся властью потомок рабовладельцев: скелеты из шкафа Камалы Харрис, - Малек Дудаков
12:09 Как спорт влияет на развитие детей: советы казахстанских педиатров и тренеров
11:58 Кто оплатит фашизацию Европы? На пути к очередному рейху, - Е.Пустовойтова
10:13 Байден не пойдет на второй срок: что это значит для Казахстана, - Ахмет Талапулы
10:04 Китайский уезд Гуанчан активно развивает "лотосовую экономику"
10:02 Царский подарок. Из-за страха проиграть Трампу демократы лишь подыграли ему, - Петр Акопов
10:01 Туркмения. В рамках застройки города Аркадаг готовится снос села Акгонур
09:59 США публично запрещают Грузии сотрудничество с Китаем
09:56 1993-й - 2022-й. Ссегодня российские войска в Донбассе дают отпор игу, - Александр Проханов
09:45 Ташкент. "Комитет по конкуренции" оштрафовал магазин одежды за рекламу с министром Назарбековым
09:44 Узбекистан. Археологи обнаружили в Самаркандской области согдийский (зароастрийский?) храм
09:39 NYT: Байден стал "хромой уткой" и потерял остатки власти
09:38 Путин одной подписью прошел в дамки на Ближнем Востоке, - К.Стрельников
09:35 РосДепутаты единогласно приняли закон о режиме высылки мигрантов
09:33 Кто вынудил Байдена уйти? - А.Кузмак
09:31 Казахстан. Туристы оставили без топлива жителей Абайской области
00:52 Джунгарское нашествие. Неизвестная битва кыргызов и джунгаров, - Байбосунов М.Б.
00:45 Джо Байден стремительно деградировал из политика-тяжеловеса в туземного царька, - СП
00:42 Журналистика загибается – это этап становления тупеющего общества, - Игорь Мальцев
00:32 Русско-японская война: урок, который нельзя забывать, - В.Катасонов
00:26 В Казахстане распускают старую (назарбаевскую) и создают новую Академию наук
00:22 Русофобия в РФ становится юридическим понятием
00:19 Бои без правил по-украински: Кличко бьет Зеленскому под дых, - Вл.Малышев
00:10 Организованный набор - решение миграционной проблемы для России, - Константин Малофеев
00:09 В турецком Бодруме оперативно задержан террорист, взорвавший авто в Москве
00:06 Площадь Европы в Москве переименована в площадь Евразии
00:05 Снится дойка. Лукашенко запретил называть себя "господин"
00:02 Китай опубликовал "комплексное руководство по борьбе с ожирением у школьников"
00:01 Областной центр Актау снова остался без воды
|Королеву Дании Марию в Гренландии задавил самокатчик.. Боевые моржи?
00:14 26.07.2024
Самокатчик сбил королеву Дании
В Гренландии во время официального визита королеву Дании Марию на электросамокате сбил пожилой человек, сообщает Zakon.kz.
Как пишет New York Post, 52-летняя королева общалась с местными жителями на улице, когда самокат неожиданно врезался в толпу и сбил ее с ног.
QUEEN MARY OF DENMARK HIT BY A SCOOTER A scooter that was riding in the middle of the crowd crashed into her from behind, hitting her legs and causing her to lose her balance. pic.twitter.com/oLN0SfRZ3b
- Tribu Caldea (@tribucaldea) July 7, 2024
Королеве немедленно оказали помощь охранники и сопроводили ее с места происшествия. По словам пресс-секретаря королевской семьи, Мария не получила травм. Водитель самоката объяснил, что потерял управление и не понимает причины случившегося.
Ранее сообщалось о другом инциденте. 21 июля у музея кавалерии в Лондоне лошадь королевской гвардии укусила туристку.
Диана Абдуллаева