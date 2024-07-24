 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Убийцей бесноватой Фарион оказался еще более бесноватый молодой укро-нацист
00:23 26.07.2024

Стало известно имя подозреваемого в убийстве Ирины Фарион
Предполагаемый убийца Фарион выступал за днепровскую футбольную команду в составе команды "Юниоры". Юноша подписан на ультраправые телеграм-каналы и оставлял антисемитские комментарии. Следствие считает его "только исполнителем"

Задержанного по делу об убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион зовут Вячеслав Зинченко, сообщили "Следствие.Инфо" и "Страна.ua".

Он родился 3 апреля 2006 года и играл в днепровской футбольной команде, действующей при местной детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ), а за месяц до убийства Фарион участвовал в турнире "Пульс" в составе команды "Юниоры", говорится на сайте Ассоциации футбола Днепропетровской области. Его снимки нашли также на сайте Днепровской гимназии № 62.

Покушение на Фарион произошло 19 июля во Львове, ей выстрелили в висок. Политик скончалась в больнице. Подозреваемого задержали 25 июля в Днепре. Как заявили власти Украины, операция по поимке преступника была непростой, полицейским пришлось обследовать 100 га леса и "каждый уголок по маршруту ухода стрелка". Пока следователи считают стрелка "только исполнителем".

Неонацисты взяли ответственность за убийство экс-депутата Рады Фарион
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Похороны Ирины Фарион
OSINT-журналисты, выводы которых приводит "Страна.ua", обнаружили, что Зинченко подписан на множество ультраправых телеграм-каналов, в которых оставлял антисемитские и расистские комментарии.

Кроме того, полгода назад он упоминал о неонацистской группировке National-Socialism / White Power (NS/WP, признана в России террористической и запрещена), взявшей накануне на себя ответственность за убийство Фарион.

Отец задержанного служит в ВСУ. Он рассказал журналистам, что сын планировал вступить в армию и для этого прошел курсы управления дронами. "Мотивов для убийства Фарион не было, у него не было никаких украинофобских взглядов, он патриот", - считает отец, признавая при этом, что давно не виделся с ним, хоть и часто разговаривал по телефону.

Неонацисты из NS/WP на днях опубликовали видеозапись, на которой предположительно изображен момент убийства Фарион. Группировка объяснила покушение тем, что Фарион разжигала ненависть по языковому признаку внутри украинского общества. Один из последних скандалов с участием Фарион был связан с ее высказываниями в адрес русскоязычных служащих ВСУ - их политик отказалась считать украинцами.

Ирина Фарион была известна своими радикально-националистическими взглядами. Она выступала против использования русского языка на Украине и не считала русскоязычных граждан Украины полноценными людьми, называя их "генетическим мусором".

Михаил Добрунов

Источник - РБК
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