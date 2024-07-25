Ближний восточный. Что делал в Москве Башар Асад, - репортаж А.Колесникова

00:26 26.07.2024

25.07.2024,

Ближний восточный

Что делал в Москве Башар Асад

24 июля президент России Владимир Путин принял в Кремле президента Сирии Башара Асада. О том, как стал возможен такой сюрприз, рассказывает специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников.



Встреча, похоже, была долгожданной



О том, что ждет какая-то неожиданность, "Ъ" стало известно 24 июля вечером. И в 9 утра в четверг пресс-служба президента показала кадры встречи Владимира Путина и Башара Асада.



По информации "Ъ", встреча состоялась накануне. Сирийский лидер прилетает в Россию, соблюдая особый режим безопасности, и этот случай не стал исключением. Юбилей в связи с установлением дипломатических отношений был, конечно, только поводом для встречи. Обсуждали, как сообщил мне источник в администрации президента, ситуацию, которая, по его словам, последние месяцы в Сирии планомерно ухудшается. И речь не только про экономическую ситуацию, а и про участившиеся военные столкновения на территории страны.



И вообще, странно, что Сирия пропала из внимания мирового сообщества в связи с построением оси зла. То есть ось кажется где-то завершенной (и даже совершенной): КНДР, КНР, Иран, Россия... А Сирия-то? Потеряли за всеми этими хлопотами Сирию, какое-то время назад во главе с ее лидером и вовсе олицетворявшую эту ось.



- Очень рад вас видеть! - сообщил президент России коллеге.



Он, похоже, и в самом деле был рад. По крайней мере, демонстрировал это, и выразительней, чем на таких же встречах, даже вот с господином Нарендрой Моди (премьером Индии.- "Ъ"), с которым Владимир Путин смотрелся поначалу просто учтивым.



- Мы не виделись давно уже,- продолжал господин Путин.- Конечно, мне очень интересно ваше мнение по поводу того, как ситуация в регионе в целом развивается. К сожалению, она имеет тенденцию к обострению, мы это видим. Это касается и Сирии напрямую.



И он снова добавил:



- Я очень рад вас видеть!



И, наверное, не в последний раз.



Можно было лишь предполагать, чем ответит Башар Асад.



- Господин президент, рад вас вновь видеть! - сообщил он.



Надо же, какие бывают совпадения.



И вот еще о совпадениях.



Почему сирийское урегулирование не может без Астаны

- Сегодняшний визит,- сказал господин Асад,- совпадает с юбилеем установления дипломатических отношений между нашими странами. В ходе прошедших десятилетий наши страны прошли очень сложные испытания. И, конечно же, эти десятилетия стали свидетелями сложных трансформационных процессов внутри наших стран.



Только один из этих людей старался в это время при помощи другого хотя бы сохранить территорию своей страны, а другой - преумножить территорию своей.



- Учитывая все те события, которые сегодня происходят в мире в целом и в евразийском регионе, наша сегодняшняя встреча представляется весьма важной для обсуждения всех деталей развития этих событий, для обсуждения возможных перспектив и сценариев,- заверил Башар Асад.



То есть ось будет благополучно прирастать.



По информации "Ъ", после окончания протокольной части разговор продолжался еще два часа, причем даже без обеда. Нет, стол не накрывали, все на скорую руку. И через два часа сирийский лидер уже улетал домой.



И только когда он приземлился, встрече дали зеленый свет на федеральных каналах.



И то лишь на следующее утро.



Как и не было ничего.



Авторы:

Андрей Колесников