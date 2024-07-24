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Париж пытается защитить Олимпиаду от суровых центр-азийских джихадидов, - НГ
00:33 26.07.2024

24.07.2024 19:52:00

Париж теряет доверие к выходцам из Центральной Азии

Франция старается обезопасить Олимпиаду от иностранных джихадистов
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

В рамках подготовки к Играм французские стражи правопорядка уже провели проверки в отношении 1 миллиона человек. Фото Reuters
Спецслужбы Франции ведут массовую проверку среди выходцев из стран Центральной Азии. Париж обеспокоен тем, что афганский филиал "Исламского государства" (ИГ, группировка признана в России террористической и запрещена) может использовать диаспору, чтобы организовать массовое нападение на стартующих 26 июля Олимпийских играх. Как отмечают эксперты ООН, уровень готовности в ряде стран ЕС был существенно повышен после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Впрочем, для Парижа боевики афганской группировки представляют собой относительно новое явление.
Факт проверок в некоторых общинах подтвердил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. По его словам, силовики "особенно внимательно следят" за теми, кто перебрался во Францию из стран постсоветского пространства. Глава МВД считает, что именно они представляют собой группу, уязвимую перед пропагандой афганских сторонников глобального джихада – группировки "Вилаят Хорасан" (ВХ, признана в России террористической и запрещена), которая доказала готовность совершать нападения за пределами своей зоны влияния и призвала сторонников атаковать Олимпийские игры. Дарманен подчеркнул, что "хорасанский проект" является "самым опасным движением", хотя пока конкретных угроз не зафиксировано.

Первым о том, что аппарат безопасности Франции сконцентрировал внимание на выходцах из стран Центральной Азии, проинформировало агентство Reuters. Его источники заявили, что органы правопорядка пытались в короткие сроки собрать подробную информацию о мигрантах из бывших советских республик и найти точки соприкосновения с их общинами. Один из собеседников Reuters внутри спецслужб пояснил, что французские профильные ведомства недавно смогли выявить около десятка кураторов ВХ, которые проживают в соседних с Афганистаном странах и ведут вербовку молодых людей онлайн. Силовики отмечают: ВХ представляет собой относительно новую угрозу, потому что радикализация и инициация новых боевиков происходит дистанционно и стремительно.

По данным местного МВД, в рамках подготовки к Играм стражи правопорядка уже провели проверки в отношении 1 млн человек. Они охватили волонтеров, рабочих и других участников церемонии открытия Олимпиады. После того как силовые органы изучили биографические данные, в присутствии на спортивных мероприятиях было отказано около 5 тыс. человек. Неизвестно, с какими причинами были связаны эти отказы.

Американские специалисты в сфере борьбы с терроризмом утверждают, что попытки французских спецслужб внедриться в таджикскую или узбекскую общины могут оказаться безуспешными и даже вредными. По их словам, контрразведка Пятой республики пользуется большим уважением у западных коллег, однако давление на выходцев из Центральной Азии для получения информации может быть воспринято как стигматизация. Это, в свою очередь, снижает вероятность, что реальные представители джихадистских ячеек будут найдены.

Ряд европейских стран повысили уровень террористической угрозы после того, как в подмосковном "Крокус Сити Холле" 22 марта произошел массовый теракт, обращает внимание в недавнем исследовании Группа ООН по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями. "Одно из государств-членов сообщило, что лидеры ВХ сосредоточились на привлечении финансовой поддержки и в 2023 году получили из различных источников около 2,5 млн долл. на дестабилизацию некоторых стран региона", – говорится в отчете. Часть этих средств была потрачена на планирование нападения в Подмосковье, отмечают в мониторинговой структуре.

Французская Олимпиада будет проходить в непростых условиях. Вместо того чтобы сконструировать полноценный олимпийский парк за пределами столицы, как это было в Рио-де-Жанейро в 2016 году или в Лондоне в 2012-м, французское руководство решило локализовать часть мероприятий в самом сердце Парижа, а другую часть – разбросать по перенаселенным пригородам. Размещение временных спортивных арен в общественных местах усложняет меры защиты, признают специалисты.

Одной из проблем, с которыми сталкиваются французские силовики в контексте феномена ВХ, является то, что французская разведка почти не имеет существенных активов в Центральной Азии. Сам Афганистан после эвакуации в 2021 году иностранного контингента тем более стал серой зоной для западных государств.

В разговоре с "НГ" научный сотрудник Института востоковедения РАН и директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар заметил, что в процессе сбора разведывательной информации на этой арене европейские службы безопасности во многом опираются на США. "А что касается Вашингтона, то он не только ведет активный разведывательный мониторинг в Афганистане, но и старается расширять свое присутствие, – заявил собеседник "НГ". – Например, члены "Талибана" (группировка признана в России террористической и запрещена. – "НГ") недавно сообщили о раскрытии и аресте членов некой ячейки, которые, по их словам, были информаторами спецслужб США".

Источник - НГ
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