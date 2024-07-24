Политолог Войтоловская: "Для победы Камале Харрис достаточно завоевать семь штатов"

00:48 26.07.2024 24.07.2024

Камала Харрис - молодая кровь американской политики?

Политолог Войтоловская: "Для победы Камале Харрис достаточно завоевать семь штатов"



Джо Байден выбыл из президентской гонки, новым кандидатом от партии демократов может стать Камала Харрис, которая уже получила достаточную поддержку среди демократов. Каковы ее шансы на президентство, выгоден ли новый расклад Дональду Трампу и каково будущее российско-американских отношений, в интервью Pravda.Ru рассказала научный сотрудник сектора внешней и внутренней политики США Центра североамериканских исследований ИМЭМО им. Евгения Примакова РАН Александра Войтоловская.



О Камале Харрис

- Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Он призвал избирателей голосовать за вице-президента Камалу Харрис. Многие эксперты считают ее слабым соперником для Трампа. Почему?



- Прежде всего потому, что женщина с ямайско-индийскими корнями. Все-таки в традиционалистском обществе в Америке существует довольно большой процент людей, которые по-прежнему могут не видеть в качестве главы своего государства женщину-президента, тем более темнокожую женщину.



Во-вторых, как вице-президент она показала себя в довольно специфическом свете, возможно, это было сделано специально, чтобы не затмевать фигуру Джо Байдена, но тем не менее у нее сложился имидж не самого умного, дальновидного и самостоятельного политика.



- Имидж политика, который все время смеется, мы это все запомнили. Но отсюда вытекает логичный вопрос: такая рокировка хорошо повлияла на шансы Трампа занять Белый дом? Ему теперь легче будет выиграть?



- На самом деле эта рокировка не сильно повлияла: Трамп и так лидировал с конца июня, по опросам общественного мнения, и, что самое важное, по опросам в семи колеблющихся штатах, которые, вероятно, и будут определять в этом году исход выборов. Байден настолько провально показал себя на дебатах, что его рейтинги поползли вниз, и с этого и началась в отношении него партийная травля с просьбами освободить должность кандидата в президенты.



Что касается Камалы, здесь трудно сказать, насколько она слабая.



По сравнению с Трампом Камала Харрис может показать свою силу, потому что теперь именно она молодой кандидат, а не Трамп. Кроме того, она женщина почти ультралевых либеральных ценностей, а их разделяют как либеральная часть граждан США, так и умеренные американцы.



Это большой процент. И что ей остается? Ей остается завоевать ряд колеблющихся штатов, и здесь у нее могут быть сложности, поскольку в этих штатах - трамповский электорат, в 2020 году Трамп его потерял, но в 2016 году именно он привел Трампа к власти.



О Дональде Трампе

- Всем запомнилось заявление Владимира Путина, который сказал, что для России более предсказуем в качестве политического партнера именно Джо Байден. На ваш взгляд, чем Дональд Трамп так неудобен для России?



- Дональд Трамп в свое предыдущее президентство показал, что риторика для него - одно, а действие - совершенно другое. Как мы помним, его риторика была достаточно примирительная, такая восхищающаяся сильным лидером, но если мы посмотрим на его действия, то это:



договор CAATSA;

договор "О противодействии противникам Америки посредством санкций";

выход из договора "О ликвидации ракет средней и меньшей дальности";

выход из договора по открытому небу.

Это все очень серьезные кирпичики для российско-американских отношений и для мировой безопасности, которые Трамп совершенно не постеснялся разрушить. Указ о санкциях CAATSA законодательно закрепил введение санкций в отношении Российской Федерации. Это сделал именно Трамп, все предыдущие санкции, которые вводил Обама, можно было снять президентским указом, Трамп мог прийти, издать указ и снять их. Вместо этого он через конгресс провел закон, который закреплял их навсегда, теперь их может снять только конгресс.



О Джее Ди Вэнсе

- Дональд Трамп уже выбрал себе вице-президента, им стал Джей Ди Вэнс, очень непростая фигура, многие даже называют ее одиозной. Выгодна ли его кандидатура России?



- Тут надо понимать, что вице-президент - это человек, который ничего не решает и не режиссирует. Это человек, который должен заменить президента в случае его смерти или отставки, также вице-президент - это глава сената, он подсчитывает голоса выборщиков.



Как говорил Джон Адамс, первый вице-президент Соединенных Штатов, нет более ничтожной политической фигуры, чем вице-президент.



Поэтому насколько Ди Вэнс будет договороспособен в случае победы Трампа, нам неинтересно. Интересно его мнение в целом по внешнеполитическим вопросам. Трампу Вэнс нужен исключительно для того, чтобы завоевать штаты "ржавого пояса", вернуть там себе электорат и привлечь молодое население, которое к нему теперь относится как к пожилому участнику гонки. То, что он будет советоваться с Вэнсом на тему внешней политики, пока мне кажется очень сомнительным.



Прогнозы и сценарии отношений России с США

- Какой период отношений с США нас ожидает, если Трамп придет к власти? И вообще, есть ли у нас шансы достигнуть в будущем определенных договоренностей по вопросам устройства мирового порядка?



- Касательно ультиматумов... Есть такая программа Project 2025, неофициально она считается программой Трампа, но Трамп себя с ней не ассоциирует - он публично от нее дистанцировался. В ней написано, что Дональд Трамп собирается помогать Киеву только в случае, если Киев пойдет на переговоры. То есть это ультиматум, но не в отношении России, а в отношении Украины.



Второе, что касается отношений России и Соединенных Штатов при Трампе. Я предполагаю, что ничего хорошего нам ждать от них не надо, потому что предыдущий курс Трампа уже показал, насколько прагматичным может быть политик.



Трамп - безусловный прагматик, больше всего его интересуют экономические выгоды. И в тех сферах, где у России и Соединенных Штатов есть пересечения в экономике, будет мощное, совершенно бескомпромиссное давление со стороны Соединенных Штатов.



Что касается налаживания в целом отношений в ближайшие годы, я предполагаю, что пока Соединенные Штаты ведут с Россией войну посредством своих прокси, говорить тут не о чем. Если появятся какие-то точки пересечения, сближения, руководство Российской Федерации абсолютно открыто для переговоров. И здесь мячик на стороне оппонента. Будем ждать.



- Если кандидат от партии демократов выиграет выборы, как будут развиваться отношения с Россией?



- Вероятнее всего, кандидатом будет Камала Харрис, потому что сейчас уже больше половины делегатов неофициально отдали ей свои голоса, сказали, что будут голосовать за нее в национальном конвенте. Ее поддерживают и доноры, и партийное руководство. Весьма вероятно, что официальным кандидатом будет она, здесь нет смысла усугублять демократический раскол.



Что касается ее политики, сейчас трудно пока сказать, насколько она будет самостоятельной.



Никогда нельзя недооценивать людей, которых считают в обществе посредственными, поскольку такие серые мышки, получив власть, могут проводить самую ярую, бескомпромиссную политику.



Я полагаю, что в ближайшие месяцы мы будем видеть действия в фарватере президентства Джо Байдена. Нам нужно еще дождаться, пока Джо Байден освободит Белый дом, инаугурация состоится только в январе 2025 года.



- А вы считаете, что он продержится до января? Не уйдет под давлением со своей должности раньше срока, чтобы дать Камале Харрис время немножко освоиться, проявить себя и тем самым повысить свои шансы на выборах?



- Это было бы, наверное, логично с точки зрения нынешнего развития ситуации и с точки зрения использования финансового ресурса - облегчить Камале Харрис доступ к донорским деньгам, к суперпакам. Но, судя по тому, насколько тяжело Джо Байден двигался в плане освобождения от номинации, ждать, что он еще и добровольно подаст в отставку, мне кажется, не стоит, если только с ним не произойдет что-то совсем нехорошее в плане здоровья. Источник - pravda.ru

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