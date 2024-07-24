 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Казахстане на руднике Майкаинзолото нашли провалившийся полгода назад под землю автобус
01:42 26.07.2024

Полгода спустя: спасатели обнаружили автобус, рухнувший на руднике Майкаинзолото

Продолжаются поиски тела 55-летнего водителя Айыпа Тлеубергенова

Найден автобус, рухнувший больше полугода назад под землю на руднике Майкаинзолото в Павлодарской области, - передает корреспондент Almaty.tv.



На месте ведутся земляные работы. Спасатели работают с особой осторожностью из-за угрозы обвала породы, препятствуют также плохие погодные условия, сообщили в пресс-службе акима региона. Продолжаются поиски 55-летнего водителя Айыпа Тлеубергенова. Напомним, 4 января автобус с тремя горноспасателями и водителем провалился в воронку старой шахты. Тела двоих удалось обнаружить вскоре после ЧП, тело третьего погибшего нашли на прошлой неделе. Работы на руднике приостанавливались несколько раз из-за неустойчивости грунта.

- Сегодня с 5 часов утра поисковые работы были возобновлены. На данный момент удалось добраться до передней части автомобиля, на поверхности виднеются бампер и колесо, - говорится в сообщении от пресс-службы акима Павлодарской области.

Источник - almaty.tv
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