В Крыму в засыпанном колодце найден фрагмент уникальной скульптуры - Иисуса!?

02:14 26.07.2024

Уникальную находку раннехристианского времени сделали крымские археологи



МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Фрагмент позднеантичной скульптуры обнаружили во время раскопок древнего Херсонеса в глубоком колодце археологи Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический". По их мнению, скульптура была создана в III–IV веках нашей эры и изображает Иисуса Христа в образе Доброго Пастыря, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.



