В Афганистане тренируют бойцов для "дронового джихада", - А.Серенко

07:05 26.07.2024

25.07.2024



Обученные в кундузском центре операторы беспилотников могут представлять опасность для Олимпиады

Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"

Cиловики принимают повышенные меры безопасности во время международных Игр в Париже. Фото Reuters

В Париже 26 июля состоится открытие Олимпийских игр – к этому событию готовились не только французские власти, но и международные террористические группировки, заявлявшие о планах провести атаки в ходе спортивных состязаний. В Северном Афганистане, например, действует центр подготовки террористов – операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По данным афганских источников "НГ", обучение в этом центре прошли более сотни боевиков. Среди них не только афганцы, но и выходцы из постсоветских государств, прежде всего республик Центральной Азии. Некоторые из курсантов центра вернулись из Афганистана на родину, где, вполне вероятно, планируют террористические атаки с применением дронов. Во всяком случае, именно для этого их и готовили инструкторы "Аль-Каиды" и "Исламского государства" (обе террористические организации запрещены в РФ). Еще весной несколько автономных групп исламистов – как смертников, так и специалистов по дронам – были направлены во Францию, и сейчас неизвестно, смогли ли спецслужбы обезвредить их.



Центр обучения технике "дронового джихада" располагается в северной афганской провинции Кундуз. По данным источников "НГ", он состоит из четырех отдельных учебных лагерей (муаскаров), которые дислоцированы в двух уездах провинции. Любопытно, что кундузский центр подготовки операторов БПЛА создан "на паях" сразу двумя крупными террористическими джихадистскими организациями – "Аль-Каидой" и афганским филиалом "Исламского государства" (ИГ) – "Вилаятом Хорасан". При этом руководство центром находится под контролем "Аль-Каиды", его лично курирует Хамза бен Ладен, сын Усамы бен Ладена, который сегодня продолжает дело отца и руководит "Аль-Каидой", находясь в одном из районов северной афганской провинции Панджшер.



Курсанты кундузского центра учатся использовать дроны в интересах ведения джихада максимально широко – для ведения воздушной разведки, патрулирования местности, а также для нанесения воздушных ударов. Популярность БПЛА как эффективного ударного оружия резко возросла во время российско-украинского вооруженного конфликта. Опыт применения дронов на востоке Украины сейчас тщательно изучается оперативниками международных террористических группировок, которые, кстати, задолго до украинского кризиса открыли для себя боевые возможности беспилотников. Еще в 2015–2016 годах боевики ИГ впервые начали использовать дроны-игрушки для сброса с воздуха ручных гранат на позиции своих противника в Ираке и Сирии. С тех пор значительно улучшились технические характеристики игровых и коммерческих БПЛА, а также накопился богатый опыт использования бытовых беспилотников в военных целях.



Интересной особенностью кундузского центра подготовки операторов БПЛА является то, что, по данным некоторых источников, одним из ведущих инструкторов там сейчас является бывший старший офицер МВД одной из центральноазиатских республик. Некоторое время назад он сымитировал свою смерть в результате несчастного случая и нелегально перебрался в Северный Афганистан. Теперь экс-офицер не только лично обучает террористов нюансам военного дела, но и курирует программу обучения операторов дронов для "Аль-Каиды" и ИГ.



Находящиеся у власти в Афганистане талибы (террористическая организация "Талибан" запрещена в РФ) прекрасно осведомлены о деятельности кундузского центра подготовки боевиков для "дронового джихада". Однако никаких попыток пресечь его работу командиры "Талибана" не предпринимают. Очевидно, талибы не хотят портить отношения с "Аль-Каидой", которая руководит проектом "дроновых муаскаров" в Кундузе. То, что среди курсантов и выпускников этого центра есть немало сторонников ИГ, вождей "Талибана", похоже, не смущает.



Впрочем, возможно снисходительность талибов связана с тем, что тот же афганский филиал ИГ пока в основном готовит операторов дронов на экспорт – для последующей переброски в другие страны, в частности в республики бывшего СССР, а также в Европу. Наши источники высказывают обоснованные предположения, что первые выпускники кундузского БПЛА-центра уже весной с.г. могли легализоваться в Таджикистане, Узбекистане, Казахстане, Киргизии, России, а также в некоторых европейских странах.



По словам одного из источников, есть основания полагать, что отдельные бывшие кундузские курсанты сегодня находятся во Франции, где готовятся совершить теракты с применением коммерческих БПЛА в период летних Олимпийских игр. В последние недели французские спецслужбы провели успешные задержания ряда религиозных радикалов, которых подозревают в подготовке терактов в Париже. Источники в Афганистане сообщают, что некоторые из этих задержаний "оказались весьма точными", что свидетельствует о высоком профессионализме французских служб разведки и безопасности. Но вряд ли кто-то с уверенностью может сказать, что обезврежены абсолютно все потенциальные исполнители терактов. Тем более что никто не отменял угрозы со стороны "одиноких волков" – фанатиков террористов-одиночек, действующих автономно, без контактов с другими боевиками, используя для изготовления оружия нападения подручные средства из близлежащих магазинов хозтоваров. Как показывает практика, такие террористы представляют наибольшую опасность, так как их труднее всего обнаружить и обезвредить до того, как они начнут выходить на цель, – возможно, с дроном, снаряженным самодельным взрывным устройством (СВУ).



В самом Афганистане активно вооружаться дронами китайского производства сегодня начали различные силовые подразделения армии, полиции и службы разведки "Талибана". Как сообщают источники из числа самих талибов, боевики талибского режима используют обычные и скоростные дроны для патрулирования труднодоступной местности, обзора пограничных линий, сопровождения конвоев, а также для проведения диверсий (ликвидации неугодных полевых командиров оппозиционных групп). На вооружении талибских подразделений есть и достаточно дорогие FPV-дроны (first-person view – "вид от первого лица").



Достаточно активными пользователями дронов в Афганистане сейчас являются различные группы наркомафии: с помощью БПЛА перебрасываются, в том числе через границу, партии героина и метамфетамина – синтетического наркотика, производимого в западных афганских провинциях и пользующегося большой популярностью в соседних странах. Наши источники не исключили, что афганская наркомафия также использует БПЛА-центр в Кундузе для профессионального обучения своих операторов дронов. Появление в Афганистане в ближайший год настоящего профессионального "дронового флота" наркомафии уже не кажется фантастикой.