 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Скончалась Роза Учкемпирова - в 1993-99 глава Соцфонда Кыргызстана
09:25 26.07.2024

26 июля на 81 году жизни скончалась Роза Мавлетовна Учкемпирова. Об этом сообщили ее близкие.

Она родилась 15 августа 1943 года в городе Каракол. Окончила Кыргызский государственный университет по специальности "экономист промышленности".

В 1974-1992 годах работала в системе Госплана, затем в Министерстве экономики и финансов.

В 1993-1999 годах возглавляла Социальный фонд.

После выхода на пенсию учредила компанию "Социум Консалт".

Была награждена почетной грамотой президента Кыргызской Республики, медалями "Данк", "Ветеран труда", "1000 лет эпоса "Манас", орденом "Манас" lll степени, ей было присвоено звание "Заслуженный экономист Кыргызской Республики".
Подробнее: kg.akipress.org/news:2138116?f=cp

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kg.akipress.org
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