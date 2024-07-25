 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 26.07.2024
12:40  Борьба за южный Rimland. Контроль Евразии с юга, - Л.Савин
12:22  Борис Акимов: Мегаполис должен быть разрушен...
11:42  Старого русофоба Менендеса с позором выгоняют из Конгресса США - оказался "коррупционером, взяточником и лжецом"
11:39  Тимофей Бордачев: Манипуляции и индивидуализм превратили США в опасного идиота
11:35  Такое кино... Обвиняемый в вымогательстве экс-глава "Ленфильма" Щербаков скрылся в Турции
10:25  Во время Всемирных игр кочевников могут пройти политические переговоры, - В.Панфилова
09:45  Пекин примирил все палестинские фракции и создал новое эфемерное "государство Палестина"

09:25  Скончалась Роза Учкемпирова - в 1993-99 глава Соцфонда Кыргызстана
09:12  Отменен оправдательный приговор в отношении главы "Казселезащиты" Карима Кокрекбаева
07:05  В Афганистане тренируют бойцов для "дронового джихада", - А.Серенко
02:14  В Крыму в засыпанном колодце найден фрагмент уникальной скульптуры - Иисуса!?
01:42  В Казахстане на руднике Майкаинзолото нашли провалившийся полгода назад под землю автобус
00:48  Политолог Войтоловская: "Для победы Камале Харрис достаточно завоевать семь штатов"
00:33  Париж пытается защитить Олимпиаду от суровых центр-азийских джихадистов, - НГ
00:31  Французскую бегунью Силлу не допустили к церемонии открытия ОИ из-за хиджаба
00:26  Ближний восточный. Что делал в Москве Башар Асад, - репортаж А.Колесникова
00:23  Убийцей бесноватой Фарион оказался еще более бесноватый молодой укро-нацист
00:14  Королеву Дании Марию в Гренландии задавил самокатчик.. Боевые моржи?
Четверг, 25.07.2024
17:13  Моди Штатам не игрушка: Почему премьер Индии не позволил втянуть страну в антироссийский альянс
17:11  Банки Средней Азии стали чаще отказывать в платежах бизнесу из России
15:58  Олимпиада началась с дикого скандала. Футболистам Марокко засчитали победу над Аргентиной
15:17  Биржи не выдержали искусственного интеллекта
14:07  Париж: олимпийский огонь несут трансвеститы
13:52  Запад испугался возмездия России, - Петр Акопов
13:46  На антимигрантскую волну садится вся Госдума, - Иван Родин
13:41  Упивающийся властью потомок рабовладельцев: скелеты из шкафа Камалы Харрис, - Малек Дудаков
12:09  Как спорт влияет на развитие детей: советы казахстанских педиатров и тренеров
11:58  Кто оплатит фашизацию Европы? На пути к очередному рейху, - Е.Пустовойтова
10:13  Байден не пойдет на второй срок: что это значит для Казахстана, - Ахмет Талапулы
10:04  Китайский уезд Гуанчан активно развивает "лотосовую экономику"
10:02  Царский подарок. Из-за страха проиграть Трампу демократы лишь подыграли ему, - Петр Акопов
10:01  Туркмения. В рамках застройки города Аркадаг готовится снос села Акгонур
09:59  США публично запрещают Грузии сотрудничество с Китаем
09:56  1993-й - 2022-й. Ссегодня российские войска в Донбассе дают отпор игу, - Александр Проханов
09:45  Ташкент. "Комитет по конкуренции" оштрафовал магазин одежды за рекламу с министром Назарбековым
09:44  Узбекистан. Археологи обнаружили в Самаркандской области согдийский (зароастрийский?) храм
09:39  NYT: Байден стал "хромой уткой" и потерял остатки власти
09:38  Путин одной подписью прошел в дамки на Ближнем Востоке, - К.Стрельников
09:35  РосДепутаты единогласно приняли закон о режиме высылки мигрантов
09:33  Кто вынудил Байдена уйти? - А.Кузмак
09:31  Казахстан. Туристы оставили без топлива жителей Абайской области
00:52  Джунгарское нашествие. Неизвестная битва кыргызов и джунгаров, - Байбосунов М.Б.
00:45  Джо Байден стремительно деградировал из политика-тяжеловеса в туземного царька, - СП
00:42  Журналистика загибается – это этап становления тупеющего общества, - Игорь Мальцев
00:32  Русско-японская война: урок, который нельзя забывать, - В.Катасонов
00:26  В Казахстане распускают старую (назарбаевскую) и создают новую Академию наук
00:22  Русофобия в РФ становится юридическим понятием
00:19  Бои без правил по-украински: Кличко бьет Зеленскому под дых, - Вл.Малышев
00:10  Организованный набор - решение миграционной проблемы для России, - Константин Малофеев
00:09  В турецком Бодруме оперативно задержан террорист, взорвавший авто в Москве
00:06  Площадь Европы в Москве переименована в площадь Евразии
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Во время Всемирных игр кочевников могут пройти политические переговоры, - В.Панфилова
10:25 26.07.2024

25.07.2024

Соревнования в Казахстане хотят поднять на уровень Олимпиады
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Власти Казахстана планируют поднять статус Всемирных игр кочевников до уровня Олимпийских игр. Об этом сообщил министр туризма и спорта Казахстана Ермек Маржикпаев. Астана в начале сентября готовится принять V Всемирные игры кочевников, в которых примут участие более 2 тыс. спортсменов из 89 стран. Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев отмечал, что проведение в Казахстане Игр кочевников станет большим событием. Помимо спортивных мероприятий пройдут и неформальные переговоры на высшем уровне. Ожидается, что на открытие Игр в Астану приедут лидеры ряда государств.
Впервые Игры кочевников были организованы в Киргизии в 2014 году в Чолпон-Ате. В них приняли участие спортсмены из 19 стран мира в 10 различных видах спорта. Начало было положительным, и Бишкек решился на проведение вторых и третьих Всемирных игр кочевников, которые прошли в 2016 и 2018 годах на берегу Иссык-Куля. Затем инициативу перехватила Турция, придав играм более масштабный характер. В IV Играх кочевников уже приняли участие 3 тыс. спортсменов из 102 стран мира. V Игры кочевников принимает Астана. "Всемирные игры важны как для популяризации национальных видов спорта и здорового образа жизни, так и для расширения культурно-гуманитарных связей между братскими народами – наследниками номадической цивилизации Великой степи", – сказал президент Касым-Жомарт Токаев в интервью изданию Egemen Qazaqstan.

Поэтому в основе Игр кочевников – состязания по этническим видам спорта, и включены они в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Поскольку Казахстан намерен поднять Игры кочевников до уровня Олимпийских игр, то список участников не ограничивается только странами, где живут народы – наследники кочевой цивилизации.

Соревнования пройдут по 21 виду спорта, включая скачки, национальные виды борьбы, традиционные интеллектуальные игры, соревнования по боевым искусствам, традиционную стрельбу из лука, национальную охоту на птиц, народные игры. Всего будет разыграно порядка 110 комплектов медалей, а общая сумма призовых составит 253 млн тенге (свыше 500 тыс. долл.).

Церемония открытия игр пройдет на центральном ипподроме "Казнат", где участники пройдут торжественным маршем. Ожидается, что на спортивное мероприятие приедут и ряд глав государств. Так, например, президент Садыр Жапаров в качестве почетного гостя принял участие в открытии Всемирных игр кочевников в турецком Изнике. Как сообщала тогда пресс-служба президента Киргизии, на полях игр состоялись переговоры Садыра Жапарова с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили широкий круг вопросов киргизско-турецкого взаимодействия, уделив особое внимание укреплению связей в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. При этом турецкая сторона никак не комментирует итоги переговоров. Хотя остались памятные фото Жапарова с Эрдоганом (см. "НГ" от 02.10.22).

Станислав Притчин, заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН, считает, что любая неформальная встреча президентов – это всегда возможность обсудить актуальные вопросы в непринужденной обстановке. Хотя, как показывает последний неформальный саммит Организации тюркских государств (ОТГ), который состоялся в начале июля в Шуше, он прошел не особо эффективно.

Главным вопросом центральноазиатской повестки остается реализация проекта Транскаспийского маршрута доставки грузов из стран Центральной Азии через Азербайджан, Турцию и далее в Европу. Грузопоток по этому транспортному коридору утроился с момента его запуска в 2017 году и удвоился после начала СВО в Украине. Эксперты признают, что у данного маршрута есть потенциал для увеличения объемов наземной торговли между Европой и Азией, но есть и "узкие места", такие как нехватка мощностей, проблемы связности (включая вопросы, связанные с таможней, пересечением границ и документацией), которые необходимо решать.

"Несмотря на то что одним из инициаторов создания ОТГ была Турция, Эрдоган отправился в Берлин, чтобы поддержать турецкую национальную сборную по футболу вместо участия в неформальном саммите, организованном в принципиально важном месте для своего союзника Азербайджана – в Карабахе. Поэтому вряд ли стоит ожидать каких-то решений по итогам неформальных переговоров лидеров стран на полях Игр кочевников. Причина проста – не было подготовки на уровне ведомств различных стран. Какие-либо системные решения не принимаются. Если в Астане и состоятся двусторонние или многосторонние переговоры, то ни к каким конкретным решениям это не приведет", – сказал "НГ" Притчин.

Эксперт скептически отнесся к намерению казахстанских властей поднять статус Игр кочевников до уровня Олимпийских игр. "Олимпийские игры – достояние всего человечества, а Игры кочевников – только тех стран, которые в той или иной мере являются носителями кочевой культуры. Это больше локальное событие, призванное привлечь внимание к Казахстану на международной арене. Казахстан обозначает себя в качестве страны с определенным культурным кодом и подчеркивает свой международный имидж", – считает эксперт.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1721978700


Новости Казахстана
- Ярмарки вакансий под эгидой партии "AMANAT" проходят во всех регионах страны
- Олжас Бектенов обсудил с губернатором Тюменской области РФ вопросы приграничного и межрегионального сотрудничества
- Олжас Бектенов выразил соболезнования родственникам погибших работников в результате ЧП на Карагандинском ферросплавном заводе
- В Правительстве обсудили вопросы реагирования на чрезвычайные ситуации
- Будут ли переименовывать улицы, названные в честь Назарбаева
- Кадровые перестановки
- В Кызылорде открылся Центр крови
- Казатомпром получил право на разведку урана на новом участке в Туркестанской области
- Осужден к лишению свободы директор СКФ АО "Аграрная кредитная корпорация"
- Завершено расследование дела в отношении бывшего гендиректора АНПЗ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  