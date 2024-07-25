Во время Всемирных игр кочевников могут пройти политические переговоры, - В.Панфилова

10:25 26.07.2024

25.07.2024



Соревнования в Казахстане хотят поднять на уровень Олимпиады

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Власти Казахстана планируют поднять статус Всемирных игр кочевников до уровня Олимпийских игр. Об этом сообщил министр туризма и спорта Казахстана Ермек Маржикпаев. Астана в начале сентября готовится принять V Всемирные игры кочевников, в которых примут участие более 2 тыс. спортсменов из 89 стран. Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев отмечал, что проведение в Казахстане Игр кочевников станет большим событием. Помимо спортивных мероприятий пройдут и неформальные переговоры на высшем уровне. Ожидается, что на открытие Игр в Астану приедут лидеры ряда государств.

Впервые Игры кочевников были организованы в Киргизии в 2014 году в Чолпон-Ате. В них приняли участие спортсмены из 19 стран мира в 10 различных видах спорта. Начало было положительным, и Бишкек решился на проведение вторых и третьих Всемирных игр кочевников, которые прошли в 2016 и 2018 годах на берегу Иссык-Куля. Затем инициативу перехватила Турция, придав играм более масштабный характер. В IV Играх кочевников уже приняли участие 3 тыс. спортсменов из 102 стран мира. V Игры кочевников принимает Астана. "Всемирные игры важны как для популяризации национальных видов спорта и здорового образа жизни, так и для расширения культурно-гуманитарных связей между братскими народами – наследниками номадической цивилизации Великой степи", – сказал президент Касым-Жомарт Токаев в интервью изданию Egemen Qazaqstan.



Поэтому в основе Игр кочевников – состязания по этническим видам спорта, и включены они в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Поскольку Казахстан намерен поднять Игры кочевников до уровня Олимпийских игр, то список участников не ограничивается только странами, где живут народы – наследники кочевой цивилизации.



Соревнования пройдут по 21 виду спорта, включая скачки, национальные виды борьбы, традиционные интеллектуальные игры, соревнования по боевым искусствам, традиционную стрельбу из лука, национальную охоту на птиц, народные игры. Всего будет разыграно порядка 110 комплектов медалей, а общая сумма призовых составит 253 млн тенге (свыше 500 тыс. долл.).



Церемония открытия игр пройдет на центральном ипподроме "Казнат", где участники пройдут торжественным маршем. Ожидается, что на спортивное мероприятие приедут и ряд глав государств. Так, например, президент Садыр Жапаров в качестве почетного гостя принял участие в открытии Всемирных игр кочевников в турецком Изнике. Как сообщала тогда пресс-служба президента Киргизии, на полях игр состоялись переговоры Садыра Жапарова с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили широкий круг вопросов киргизско-турецкого взаимодействия, уделив особое внимание укреплению связей в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. При этом турецкая сторона никак не комментирует итоги переговоров. Хотя остались памятные фото Жапарова с Эрдоганом (см. "НГ" от 02.10.22).



Станислав Притчин, заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН, считает, что любая неформальная встреча президентов – это всегда возможность обсудить актуальные вопросы в непринужденной обстановке. Хотя, как показывает последний неформальный саммит Организации тюркских государств (ОТГ), который состоялся в начале июля в Шуше, он прошел не особо эффективно.



Главным вопросом центральноазиатской повестки остается реализация проекта Транскаспийского маршрута доставки грузов из стран Центральной Азии через Азербайджан, Турцию и далее в Европу. Грузопоток по этому транспортному коридору утроился с момента его запуска в 2017 году и удвоился после начала СВО в Украине. Эксперты признают, что у данного маршрута есть потенциал для увеличения объемов наземной торговли между Европой и Азией, но есть и "узкие места", такие как нехватка мощностей, проблемы связности (включая вопросы, связанные с таможней, пересечением границ и документацией), которые необходимо решать.



"Несмотря на то что одним из инициаторов создания ОТГ была Турция, Эрдоган отправился в Берлин, чтобы поддержать турецкую национальную сборную по футболу вместо участия в неформальном саммите, организованном в принципиально важном месте для своего союзника Азербайджана – в Карабахе. Поэтому вряд ли стоит ожидать каких-то решений по итогам неформальных переговоров лидеров стран на полях Игр кочевников. Причина проста – не было подготовки на уровне ведомств различных стран. Какие-либо системные решения не принимаются. Если в Астане и состоятся двусторонние или многосторонние переговоры, то ни к каким конкретным решениям это не приведет", – сказал "НГ" Притчин.



Эксперт скептически отнесся к намерению казахстанских властей поднять статус Игр кочевников до уровня Олимпийских игр. "Олимпийские игры – достояние всего человечества, а Игры кочевников – только тех стран, которые в той или иной мере являются носителями кочевой культуры. Это больше локальное событие, призванное привлечь внимание к Казахстану на международной арене. Казахстан обозначает себя в качестве страны с определенным культурным кодом и подчеркивает свой международный имидж", – считает эксперт.