Такое кино... Обвиняемый в вымогательстве экс-глава "Ленфильма" Щербаков скрылся в Турции

11:35 26.07.2024

Обвиняемый в вымогательстве экс-глава "Ленфильма" скрылся в Турции в октябре 2023 года



Дмитрий Зубарев



Бывший глава "Ленфильма" Федор Щербаков, заочно арестованный и объявленный в розыск по обвинению в вымогательстве, вылетел из Москвы в Турцию в день задержания двух других фигурантов, следует из материалов дела.

Как говорится в материалах, в международный розыск объявили после получения информации о пересечении им границы 25 октября 2023 года, когда он вылетел рейсом Москва – Стамбул, а информации о его возвращении у следствия не имеется, передает ТАСС.



Ранее следствие затребовало заочного ареста бывшего генерального директора "Ленфильма" Федора Щербакова по статье о вымогательстве.



Напомним, в середине февраля Щербакова объявили в розыск.