|Такое кино... Обвиняемый в вымогательстве экс-глава "Ленфильма" Щербаков скрылся в Турции
11:35 26.07.2024
Обвиняемый в вымогательстве экс-глава "Ленфильма" скрылся в Турции в октябре 2023 года
Дмитрий Зубарев
Бывший глава "Ленфильма" Федор Щербаков, заочно арестованный и объявленный в розыск по обвинению в вымогательстве, вылетел из Москвы в Турцию в день задержания двух других фигурантов, следует из материалов дела.
Как говорится в материалах, в международный розыск объявили после получения информации о пересечении им границы 25 октября 2023 года, когда он вылетел рейсом Москва – Стамбул, а информации о его возвращении у следствия не имеется, передает ТАСС.
Ранее следствие затребовало заочного ареста бывшего генерального директора "Ленфильма" Федора Щербакова по статье о вымогательстве.
Напомним, в середине февраля Щербакова объявили в розыск.