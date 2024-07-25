Тимофей Бордачев: Манипуляции и индивидуализм превратили США в опасного идиота

11:39 26.07.2024

Для сохранения власти американские и британские политики должны лишь дурачить своих избирателей. Все остальное граждане предпринимают самостоятельно. Это делает обе державы опасными противниками, поскольку народ там привык подчиняться своим правителям даже в самых безумных предприятиях.



Тимофей Бордачев

Программный директор клуба "Валдай"



В последние несколько недель СМИ чрезвычайно настойчиво помогают нам быть в курсе событий, сопровождающих представление под названием "подготовка к выборам президента США". Неудачные для действующего главы администрации дебаты с его основным оппонентом от Республиканской партии, чудесное спасение последнего во время покушения, выбор Дональдом Трампом своего напарника по предвыборной гонке и, наконец, смена лидера уже у правящих демократов. В результате на первый план выходит ничем себя пока не проявившая вице-президент в правительстве Джо Байдена.



Вся эта чехарда сопровождается огромным количеством противоречивой информации и мнений, которые буквально валятся на голову обывателя, создавая у него эффект эмоциональных качелей. Отчасти риск оказаться на таких качелях возникает и у наблюдателей в других странах.



В России тоже привыкли внимательно относиться к политическим баталиям на Западе. Эта привычка является частью нашей политической культуры – Российское государство вообще возникло, в первую очередь, по внешнеполитической необходимости. Хочется, однако, чтобы такая привычка оставалась на уровне простого любопытства, а не создавала ожиданий, связанных с тем или иным результатом внутренней американской возни.



Думается, что для России и ее интересов намного важнее правильно воспринимать происходящее и знать, с кем мы в принципе имеем дело на глобальной политической арене. Это значит, что нужно, во-первых, относиться ко всему американскому представлению с изрядной долей юмора. Вне зависимости от того, кто окажется в итоге во главе американского государства, интересы России обеспечиваются ее военными возможностями и положением в мировой экономике. Только их будут принимать в расчет наши противники, когда речь пойдет о дипломатическом урегулировании текущего обострения в отношениях России и Запада.



Во-вторых, необходимо понимать, что мы имеем дело с уникальной политической культурой. Системой, в которой единственное содержание политической деятельности – это манипулирование простыми гражданами со стороны элиты, делающей это исключительно ради достижения своих эгоистических желаний. Поэтому общественный уклад в Великобритании и США остается статичным на протяжении столетий, а население даже не думает о том, чтобы решительными мерами изменить существующие порядки.



Иными словами, для сохранения власти американские или британские политики должны лишь дурачить своих избирателей и более ничем другим не заниматься: все остальное граждане должны предпринимать самостоятельно. Это делает обе державы опасными противниками, поскольку народ там привык подчиняться своим правителям даже в самых безумных предприятиях.



Образец таких порядков был за несколько веков создан в Британии – стране, где с конца XIV века не было ни одного действительно массового социального выступления против действующих порядков. На протяжении столетий английский народ с рабской покорностью тащит на своих плечах невероятное количество нахлебников: начиная с королевской семьи и заканчивая крупными капиталистами современности. По оценкам специалистов, сравнительные социальные блага появились в этой стране только во второй половине прошлого века, а уже сейчас происходит стремительный откат к более привычному жесткому отношению к простым людям. И все эти столетия англичане безропотно отправляются воевать туда, куда гонит их собственная элита. Не получая ничего особенного взамен.



Мы помним, какой безрадостной описывает жизнь ветеранов колониальных войн периода расцвета Британской империи ее главный поэт Редьярд Киплинг. Великая хартия вольностей 1215 года, которая пропагандой преподносится чуть ли не как первая конституция, в действительности представляет собой договор между королем и аристократами, не имеющий к простому народу и его правам никакого отношения. А создать такие уникальные порядки на века позволило в первую очередь географическое положение: жизнь на острове сама по себе способствует развитию чувства безысходности и заставляет смириться с самыми дикими формами общественной жизни.



Начиная с XVII века англичане и шотландцы довольно активно бежали от своего несчастного положения в Северную Америку. Но созданная за столетия политическая культура оказалась сильнее. И когда появились США, британские порядки воспроизвелись там с небольшими дополнениями. В их основе – развитие в гражданах радикальных форм индивидуализма, который ведет к восприятию окружающих только как конкурентов. Неслучайно, что и на международной арене США видят во всех странах мира своих потенциальных или действующих противников. Такова их система координат, в которой не бывает друзей или союзников, а есть только конкуренты или подчиненные. Нет места учету интересов и ценностей окружающих.



В точном соответствии с определением М. Е. Салтыкова-Щедрина применительно к людям, англосаксонская внешняя политика – это поведение "со всех сторон наглухо закупоренных существ, которые ломятся вперед, потому что не в состоянии сознать себя в связи с каким бы то ни было порядком явлений".



Обществом, состоящим из индивидуалистов, исключительно легко управлять на основе простых алгоритмов. Достаточно постоянно уверять гражданина в его уникальности и способности самостоятельно решить любую задачу.



Индивидуалистом легко манипулировать: он не пойдет советоваться с соседями и всегда должен принимать только самостоятельное решение. Поэтому практическая задача политиков в США, как и в Великобритании, – постоянно работать над тем, чтобы гражданам и в голову не пришло, что государство или общество несут перед ними хоть какую-то ответственность.



А если у государства нет ответственности, то не может быть и сменяемости элит, веками передающих власть и богатства своим потомкам. И было бы крайне наивно думать, что приход к власти новых лиц сможет что-либо изменить в американской большой политике. Включая, само собой, принципиальные аспекты отношений США и их ближайшего союзника с окружающим миром. В системе, где все делается только ради удержания власти над населением, внешняя политика глубоко вторична.



К тому же США, как и Великобритания, – это страна, геополитическое положение которой драматически ограничивает возможности социального взаимодействия с окружающими. В России, например, ситуация совершенно противоположная – у нас множество соседей, и внешнеполитические дела неизбежно занимают важное место в списке обязанностей государства.



Совокупность уникального положения на карте мира и особенностей внутриполитических порядков делают американцев и их британских родственников совершенно особыми участниками международной жизни: слабая приспособленность к общению в коллективе заставляет их вести себя маргинально и серьезно полагаться только на силу. Что в полной мере соответствует античному значению понятия "идиот", то есть человек, живущий в отрыве от общества и не участвующий в выработке его правил.



Политическая культура США и Британии оставляет очень мало возможностей для поиска компромисса с окружающими. И это является важной проблемой для мира, решение которой возможно только частично и исключительно дипломатическими методами. Строительство общего дома (международного порядка) с теми, кто для этого полностью не приспособлен, – дело совершенно безнадежное: любое соглашение окажется временным и будет пересмотрено ими в соответствии со своими внутренними позывами.



Единственный способ планировать общее будущее для России, Китая, Индии и массы других государств планеты – это разными способами сдерживать таких уникальных партнеров. И рассчитывать на то, что со временем такое сдерживание создаст у двух "особых" участников международного общения более адекватные представления о себе в этом мире.