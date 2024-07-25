Старого русофоба Менендеса с позором выгоняют из Конгресса США - оказался "коррупционером, взяточником и лжецом"

11:42 26.07.2024

Старого врага России настигла позорная расплата

Дмитрий Бавырин



Один из наиболее влиятельных политиков США Боб Менендес покидает Сенат как установленный коррупционер, взяточник и лжец. В его лице Украина теряет бессовестного лоббиста, а Россия – старого врага. Менендеса погубила жадность, но система, которую он олицетворяет, попытается спастись на плечах Камалы Харрис.

Фамилия сенатора-русофоба Боба Менендеса должна теперь стать в США синонимом комичной жадности. Это не такая жадность, когда воруешь особенно много (воровали и поболее). Это когда воруешь мелочно и как-то позорно.



Когда Менендеса признали виновным по всем 17 пунктам предъявленных ему обвинений, он заявил, что все равно не откажется от кресла сенатора от штата Нью-Джерси. Тогда ему объяснили, что при упрямстве выгонят из Сената насильно – подавляющим большинством голосов, и политик пообещал уйти в отставку 20 августа.



Почему именно 20 августа? Все просто: 20 августа в Конгрессе США зарплатный день, выявленный коррупционер хочет получить полный расчет. От главы комитета по иностранным делам верхней палаты парламента США (пускай и бывшего) не ждешь подобной мелочности, особенно в таких обстоятельствах.



Влиятельного сенатора взяли в сентябре на куче наличности и золотых слитков, обвинив во взяточничестве и незаконном лоббизме интересов Египта и Катара. По оправданиям было понятно – он виновен или, по крайней мере, лжет, поскольку виноватым у него выходил кубинский режим, с которым Менендес всю жизнь боролся.



Нет, это не агенты Кастро подсунули сенатору черный нал. Менендес якобы боялся, что коммунисты придут и все отнимут. У него, у кубинца, этот страх в крови, потому-то и держал в доме заначку в золоте.



Нюанс в том, что родился Менендес в Нью-Йорке и большую часть взрослой жизни успешно занимался политикой, выигрывая выборы за счет голосов латиноамериканцев сначала в городе Юнион-Сити (относительно небольшом, но очень густонаселенном), а потом в различных округах Нью-Джерси. В 2006 году сенатор от этого штата Джон Корзайн избрался губернатором – и досиживать его срок направили Менендеса. С тех пор он из Сената не вылезал, числился в числе наиболее влиятельных конгрессменов, но перед ФБР решил косить под старого дурака и параноика – лишь бы не признавать вину.



Он не признает вину до сих пор, даже после заявления об отставке и вердикта присяжных. Капитолийский старожил все еще надеется выскользнуть, благо делал это уже как минимум трижды: "федералы" и ранее предъявляли к нему претензии, но Менендес "соскакивал" на разных этапах следствия, утверждая, что его ущемляют по национальному признаку.



Один из самых ненавидимых людей в США уходит назло врагам

Сын кубинских эмигрантов и любимец штата Нью-Джерси (который в остальных США по разным причинам не любят) совсем не выглядел латиноамериканским криминальным боссом, какими их показывают в фильмах. Низенький "колобок" с улыбчивым лицом постаревшего ботаника и "бесом в ребре": после распада многолетнего брака Менендес неоднократно менял жен и партнерш, колеся по миру и ужиная при свечах в Капитолии. Видимо, это комплексы.



Невзрачная внешность тем не менее принадлежала весьма зубастому политику. Простой пример: его предшественниками во главе международного комитета Сената, где сконцентрирована политическая элита США, были Джон Керри (пока не стал госсекретарем) и Джо Байден (пока не стал вице-президентом).



Будучи допущен к обсуждению главных внешнеполитических тайн страны, некоторые свои знания он успешно монетизировал, оказывая услуги разным странам мира: одним (например, Армении) легально, как зарегистрированный лоббист, другим нелегально, как Египту и Катару.



Одно из обвинений, по которым сенатор признан виновным, – нарушение законодательства об иностранных агентах. То есть Менендес не зарегистрировал себя должным образом, хотя явно таким агентом был.



Если продолжать искать черный нал по его закромам, обязательно должны найтись гривны.



Степень предвзятости Менендеса, когда речь идет об обвинениях в адрес России или славословиях в адрес киевского режима, – все 100%. Например, по его мнению, Москва осуществляет геноцид украинцев, а те санкции, которые были введены в 2022-м, кубинец из Нью-Джерси предлагал утвердить еще в 2014-м.



Он – яркий представитель плутократов-решал, самым влиятельным из которых пока еще остается Байден. По-своему показательно, что они сходят со сцены примерно в одно и то же время и вместе со своим старым товарищем Беном Кардиным – нынешним председателем международного комитета Сената, таким же русофобом и ветераном холодной войны, как эти двое.



Кардин заявлял, что покинет Сенат в ноябре. А Менендес, наоборот, в ноябре хочет вернуться: будучи изгнан из Демпартии, он скромно выставил свою кандидатуру от движения "Менендес в Сенат" и планирует вести активную предвыборную кампанию, так как приговор ему вынесут за неделю до ноябрьских выборов.



Кажется невероятным, что кубинский взяточник опять сможет победить, но если это все-таки произойдет, случившееся докажет живучесть "политических машин" – позорного явления американского прошлого (в США хотят считать, что именно прошлого). Таким термином обозначают политическую мафию, которая через своих людей захватывает город, округ или штат, обеспечивая победу на выборах только согласованным кандидатом. Как и в случае с мафией, во главе "машины" стоит тот, кого называют "босс". Абсолютное большинство "боссов" представляли Демократическую партию.



Самой долгоиграющей была "машина" Ричарда Дейли (многолетнего мэра Чикаго) в избирательном округе Кук. Самой знаменитой – так называемый Таммани-холл в Нью-Йорке, он же – "шайка Твида", разоблаченная в 1873 году. Сумма, которую присвоили подельники лидера нью-йоркских демократов Уильяма Твида, была колоссальной – в десятки раз больше той, за которую в 1867-м у России купили Аляску.



Ни один из старых "боссов" не хотел уходить сам – от Дейли, который даже умер в должности, до Байдена, который долго сопротивлялся давлению партии, хотя разваливался на части и ментально, и физически, пока в конце концов отрекся в пользу Камалы Харрис.



Ее позднее вступление в гонку за президентский пост и общая непопулярность потребует от "политических машин" Демпартии на местах максимальной отдачи, поскольку главный конкурент – Дональд Трамп – не скрывает, что возвращается для мести и "осушения вашингтонского болота".



Пример таких, как Менендес, влиятельных боссов, вороватых лжецов и бесстыжих решал, которые прикрывают свои дела "борьбой за права меньшинств" и "сопротивлением российской угрозе" – лишний раз напоминает, чем же это "болото" так плохо.