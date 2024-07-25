Борьба за южный Rimland. Контроль Евразии с юга, - Л.Савин

12:40 26.07.2024 Иран, Пакистан и Афганистан представляют собой южный Rimland Евразии, важные и взаимосвязанные звенья региона

Леонид Савин



Если использовать метод комбинации политической географии и геополитики, то легко обнаружится, что группа стран, находящихся на севере от Аравийского моря имеет ряд общих особенностей. Часть современных Ирана и Афганистана представляют исторический Хорасан, а пуштунский пояс тянется из Афганистана в Пакистан. Пакистан и Иран объединяет Белуджистан (в обеих странах существуют сепаратистские белуджские движения, активно спонсируемые извне).



Все три страны являются исламскими государствами - первым при получении независимости от Британии стала Исламская Республика Пакистан в 1947 г., после победы Исламской Революции в Иране это государство от монархической системы также перешло к Исламской Республике (со специфическим институтом Вилаят аль факих), а Афганистан в 2021 г. повторно стал Исламским Эмиратом. А в незапамятные времена все они были частью Сасанидской империи. В каждой стране есть еще много интересных культурных, этнических и религиозных особенностей.



Хотя Афганистан не имеет выхода к морю, он органично примыкает к южной части евразийского береговой зоны, контроль над которым долгое время принадлежал англо-саксам напрямую или опосредованно. Напомним, что термин Rimland ("дуговая земля" ) как и Heartland ("сердцевинная земля") ввел британский географ Хэлфорд Макиндер. Если северным Хартлендом "мирового острова", который включает в себя Евразию и Африку, была Россия, то Rimland охватывает оба континента, включая Средиземное моря.



Макиндер был больше обеспокоен ролью Хартланда, тогда как американский геополитик Николас Спайкман считал, что Rimland важнее, поскольку у берегов морей сконцентрировано основное население континентов, а внешняя торговля и коммуникации осуществляются, в основном, через морские маршруты. А сам водный маршрут вдоль побережья Ирана и Пакистана является историческим путем, по которому арабы контактировали с Индией и Китаем, установив достаточно прочную систему связей.



Показательно, что распространение ислама в странах Юго-Восточной Азии осуществлялось именно через этот водный путь с помощью торговцев. В отличие от сухопутного массива, где распространение религии часто являлось синонимом войны, в Юго-Восточную Азию ислам попал мирным путем. И, конечно же, в настоящий момент эти коммуникации вкупе с опорными береговыми пунктами (от военно-морских баз до глубоководных портов и терминалов) являются серьезным стратегическим активом, контроль над которым означает экономические и военные преимущества. Добавим к этому углеводороды Ирана и большие запасы различных полезных ископаемых в Афганистане.



Сейчас ситуация меняется в сторону континентальной интеграции и многополярности, поэтому представляется важным поддерживать интеграционные процессы и безопасность этого региона. Для этого нужна разработка взвешенной комплексной стратегии и понимание интересов всех трех акторов региона. Для России это также чрезвычайно актуально, потому что Иран и Пакистан имеют выход к теплым водам Индийского океана. И на фоне продолжающегося конфликта с Западом переориентация на Глобальный Юг и Глобальный Восток должна осуществляться на системном уровне.



Иран, безусловно, представляет больший интерес, поскольку уже фактически, хоть и не во всю потенциальную силу, заработал международный транспортный коридор Север-Юг. Поскольку Россия связана с Ираном напрямую через Каспийское море, а также через Республику Азербайджан, это делает двустороннее взаимодействие гораздо проще и эффективнее, чем гипотетическое использование транспортных маршрутов через Пакистан (здесь, как минимум на пути лежат два транзитных государства - Афганистан и Туркменистан к Каспию, а по суше минимум три, будь то переход границы через Афганистан или Китай). Кроме того, через Иран открывается маршрут к Аравийскому полуострову и Восточному побережью Африки. А это означает выход к мощным в экономическом отношении арабским монархиям и потенциально привлекательному рынку Африки, где уже усиливается присутствие России, особенно в части Сахельского пояса - Хартланда черного континента. Поэтому поддержание уровня стратегических отношений и их развитие для России имеет серьезное значение и открывает хорошие перспективы.



25 июня 2024 г. стало известно, что готово новое соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве между Ираном и Россией. И российская, и иранская стороны заявили, что никаких препятствий для его заключения нет. Это означает, что наши отношения выйдут на новый уровень. Поскольку Иран также является членом БРИКС и ШОС, а также имеет соглашение с ЕАЭС о зоне свободной торговли, которое было окончательно ратифицировано в июне 2024 года. Предполагается, что это увеличит объем торговых сделок между странами на 30-40 процентов. Кроме того, Иран рассчитывает и на получение своповых поставок нефти и газа из России.



Преемственность в проведении внешнеполитической линии, а также основных императивов внутренней политики дают основания, что Ирак продолжит свое активное участие в построении многополярного мира и укреплении региональной безопасности. Даже из-за гибели президента и главы МИД Ирана в транспортной катастрофе в мае 2024 г. все политические процессы не приостонавливались и нет причин, что с новым главой правительства Исламской Республики идеологический и геополитический подходы этой страны к мировым делам как-то изменятся. Что важно - Иран, как и Россия также налаживает отношения с Афганистаном.



Для всех трех стран актуальные сходные угрозы - это группировка ИГИЛ (запрещена в РФ), которая брала ответственности за теракты в Крокус Сити Холл и совсем недавно в Республике Дагестан, а также западные державы, которые заинтересованы в подрыве как России, так и Афганистана. Как уже было сказано, в Афганистане есть значительный потенциал для горнодобывающей и даже нефтяной, газовой и атомной промышленности.



Почти все известные залежи были обнаружены еще советскими учеными-геологами, однако не разрабатывались из-за сложной конфликтогенной ситуации на протяжении десятилетий. Бариты, цинк, свинец, уран, уголь, железная и медная руда, вольфрам, сереборо и золото, олово, литий, известняк, алюминий и многие другие элементы периодической системы Менделеева находятся в недрах Афганистана. Их разработка может начаться в ближайшее время. Кроме того, Афганистан - это рынок для товаров народного потребления и крупный производитель сельскохозяйственной продукции. Нужно обратить и на потенциал различных магистралей, будь то Трансафганский транспортный коридор или довольно давний проект трубопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия. Участие в их строительстве и дальнейшая эксплуатация могут дать России хорошие дивиденды в будущем. Пакистан также важен для геополитики южной Евразии.



Не случайно, над политическим контролем над ним настаивали в США еще с 50-х гг. Вашингтон и сейчас пытается удержать над ним свое влияние, частично через МВФ, который закабалил Пакистан своими займами, а частично через манипулирование нарративом об индийской угрозе (показательно, что для Индии у американских советников есть аналогичные страшилки про "исламскую ядерную бомбу", а также китайскую угрозу). Сейчас в Пакистане реализуется ключевой элемент китайской инициативы "Пояс и Путь" - Китайско-Пакистанский экономический коридор, который начинается от глубоководного порта Гвадар в провинции Белуджистан и тянется через всю страну на север к горным хребтам системы Гиндукуш.



Пакистан заинтересован в привлечении дополнительных инвесторов для этого и других проектов из России. Недавно руководство страны заявило, что Исламабад присоединится к использованию коридора Север-Юг и рассматривает приемлемые варианты для вхождения российских компаний в Пакистан.



Ранее Россия подписала меморандум о строительстве трубопровода "Пакистанский поток", хотя переговоры по различным деталям еще продолжаются. Энергетический голод Пакистана может быть удовлетворен и за счет атомной энергии, поскольку "Росатом" может предложить оптимальные решения в этом вопросе.



Наконец, посредничество России в улучшении отношений между Индией и Пакистаном также может принести свои плоды и Москва ранее уже предлагала свои услуги в этом вопросе, особенно, когда происходила эскалация на границе. Взаимодействие с Пакистаном в области противодействия терроризму - еще одно направление, где нужен постоянный и доверительный контакт между компетентными органами двух стран. Важно отметить, что Пакистан - ядерная держава, и ее участие на стороне многополярного мира будет означать многое.



А со всеми тремя государствами на юге Евразии необходимо прорабатывать и вопросы обхода санкций коллективного Запада. Они все, в той или иной мере знакомы и с блокировкой денежных средств, и с различными манипуляциями по политическим причинам.



Более консолидированный подход в этом отношении позволит всем вместе и каждому в отдельности чувствовать себя более уверенно в мировой финансовой системе, при этом наиболее правильной альтернативой видится переход к собственному механизму транзакций, чтобы избежать зависимости от доллара/евро и прохождения финансовых потоков через западные клиринговые центры.



Есть вероятность, что на саммите БРИКС в октябре будет представлен подобный механизм. По крайней мере, есть сведения, что Россия и Китай уже проработали основные нюансы нового платежного инструмента, который будет применяться как для традиционной банковской сферы, так и для операций в цифровой валюте.



Как видим, хотя двусторонние отношения с каждой страной в отдельности, важны, все же более цельная картина и учет различных аспектов - от религии и культуры до безопасности, экономики и промышленности, позволит выстраивать более совершенную стратегию на длительный период времени.



katehon.com

25.07.24 Источник - katehon.com

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