В затоплении Оша селями обвинен пакостный депутат Иминджанов

12:48 26.07.2024

В затоплении Оша селевыми потоками обвинили депутата Алмаза Иминджанова

25 июля 2024 13:58 - Карыпбай кызы Толгонай



В затоплении Оша селевыми потоками обвинили депутата Алмаза Иминджанова



Одной из причин затопления части города Ош селевыми потоками в Госкомитете национальной безопасности Кыргызстана назвали незаконное приобретение депутатом Ошского городского кенеша Алмаза Иминджанова земельного участка на селеотводном канале площадью 2,2 га, расположенного в южной части микрорайона "Туран". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.



В рамках возбужденного уголовного дела установлено, что экс-вице-мэр Оша А.Ж.М., экс-начальник УМС мэрии Оша С.А.Э., экс-начальник Ошского филиала ГУ "Кадастр" С.И.Б. и экс-начальник Ошского регионального управления по архитектуре и градостроительству Т.А.А. содействовали депутату Ошского городского кенеша в незаконном приобретении данного земельного участка на селеотводном канале.



После приобретения земельного участка депутат при содействии и одобрения представителей местных органов власти произвел самовольную засыпку и выравнивание русла природных каналов, соорудив ровную площадку земельного участка для последующей продажи под индивидуальное жилое строительство.



В последствии, единый земельный участок мерою 2,2 га прошел процедуру размежевания на 30 земельных участков, на каждый из которых был выдан Государственный акт о праве на частную собственность. Далее, в целях личного обогащения подозреваемый продал разделенные земельные участки третьим лицам, где в настоящее время построены жилые дома.



В этой связи, из-за отсутствия селеотводного естественного канала в период выпадения атмосферных осадков большие селевые потоки сошли на жилые дома в Оше. В результате, частные жилые дома и прилегающие к микрорайону "Туран" земли были затоплены грязевой жижей, смыта инфраструктура по благоустройству района и возникла реальная угроза жизни жителям.



По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий были задержаны и водворены в СИЗО ГУ ГКНБ КР по городу Ош и Ошской области причастные к незаконному выводу земельного участка ответственные должностные лица А.Ж.М., С.А.Э., С.И.Б. и Т.А.А.. При этом депутат Ошского городского Кенеша Алмаз Иминджанов объявлен в розыск.



ГКНБ продолжается работа по установлению причин и условий, в том числе законности действий местных и государственных органов, повлекших большой ущерб от произошедших селей.