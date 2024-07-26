"Климатический тоталитаризм" опасен для природы: чем Норвегия угрожает экологии, - ФСК

12:54 26.07.2024 26.07.2024 | ДМИТРИЙ РОСТОВ



Опасные технологии добычи полезных ископаемых угрожают и самой Стране фьордов, и ее соседям



На Западе вообще и в Скандинавии в частности очень любят говорить про экологию и всяческую защиту флоры и фауны. В Норвегии для этого даже есть специальная полиция по защите прав животных. Однако стоит проблеме перейти в денежную плоскость, как все лозунги просто испаряются, а дела демонстрируют прямо противоположное вкупе с банальным шкурным интересом.



Весьма примечательная в этом плане история произошла в Норвегии летом минувшего года: власти страны просто забили 40 оленей, которые ранее паслись в российском заповеднике на территории в Мурманской области. При этом норвежские деятели руководствовались чисто финансовыми соображениями: за переход особи через границу России положена компенсация в 4,7 тысячи долларов за вред, которое животное наносит ее флоре. В Осло посчитали, что каждый такой эпизод будет стоить средств, поэтому решили сэкономить и… просто перебили животных.



Это далеко не единственный пример и тем более не единственная сфера, в которой слова о заботе об экологии являются не более чем бутафорией извлечения максимальной прибыли из уничтожения окружающей флоры и фауны. Еще более характерна и катастрофична в этом смысле ситуация и в сфере добычи глубоководных ископаемых на Севере, которую правительство Норвегии существенно расширило с начала 2024 года. Предпринимаемые властями Осло шаги по наращиванию разработки и глубоководной добычи полезных ископаемых на арктическом шельфе ведут к уничтожению уникальной арктической флоры и фауны, а также рыб, ракообразных, осьминогов, морских звезд и улиток.



Еще одна проблема – применение при добыче специальных химических веществ с целью отделения щебня от ценных минералов. При сбросе отходов во фьорды они также попадают в водную среду. Доказано, что некоторые из них, например изобутил ксантогената натрия (SIBX) или частицы микропластика, имеют токсичное воздействие на водные организмы и окружающую среду в целом.



В ноябре 2023 года и вовсе стало известно, что американцы собираются разместить в норвежской арктической зоне биолабораторию – на острове Медвежий, в нескольких часах по воде от Мурманска (строительство вирусологической лаборатории в акватории Арктики является одним из важнейших направлений профильных подразделений Пентагона). Технику для лаборатории предоставляют кампании General Electric и Johnson & Johnson, которая ранее не раз оказывалась в центре скандала в связи с опытами над животными и людьми...



С января этого года Осло открывает для нефтегазовой добычи 280.000 квадратных километров морского дна – территорию, превышающую по размерам площадь Великобритании. Норвегия, являясь вторым по величине производителем нефти и газа в Европе, добывает около 4 млн. баррелей нефтяного эквивалента в день и намерена продолжать добычу до 2050 года. Нефтегазовая промышленность в Стране фьордов дает треть выбросов углекислого газа в атмосферу. Множество скважин на норвежском шельфе эксплуатируется уже давно и требует поддержки давления, что выливается в повышение энергозатраты.



В связи с этим Норвегия реализует новый проект по морскому хранению углерода (страна является одной из немногих в мире, где до сих пор допускается использование морского дна для складирования шлама от горной добычи). В марте министр энергетики Норвегии Терье Осланд заявил, что Северное море может стать "центральным хранилищем" углекислого газа (СО2) для нескольких отраслей промышленности стран Европы благодаря проекту Longship. Впрыск углерода может начаться уже в следующем году. Управляющий директор совместного предприятия Northern Lights Борре Якобсен в связи с этим заявил, что Северное море является типичным примером "огромного бассейна" с большим потенциалом хранения.



Морское улавливание и хранение углерода (CCS) относится к технологиям, которые направлены на поглощение углерода от деятельности с высоким уровнем выбросов, транспортировку его к месту хранения и запирание на неопределенный срок под морским дном. Экологи, однако, предупреждают о рисках, связанных с постоянным хранением углерода под морским дном, поскольку долгосрочный опыт использования технологии хранения просто отсутствует. Об этом говорится и в исследованиях, проведенных Институтом экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA).



По оценке экологов, уже наносимый окружающей среде вред (около 200 миллионов выбросов СО2) от разработки новых месторождений, в настоящий момент эквивалентен загрязнению, получаемому от ежегодных выбросов 50 угольных электростанций. Таким образом, планы Норвегии по наращиванию добычи нефти и газа в Арктике уже не первый год угрожают и глобальным усилиям по борьбе с изменением климата. В ближайшие 50 лет добыча в Баренцевом море может спровоцировать эмиссию 12 гигатонн углерода, что в 1,5 раза превысит выбросы действующих месторождений страны, – британская The Guardian писала об этом, со ссылкой на доклад исследовательской компании Oil Change International, еще летом 2017 года. В документе подчеркивается, что такая политика Норвегии подрывает усилия участников Парижского соглашения 2015 года о сокращении мировых выбросов. При этом отмечается "диссонанс" между внутренними мерами страны в рамках борьбы с изменением климата и ролью крупнейшего в Европе поставщика нефти и газа.



"Это нехарактерно иррациональное поведение для Норвегии, – считает представитель Oil Change International Ханна МакКиннон. – Норвегия не может быть лидером борьбы с климатическими изменениями и в то же время наращивать добычу нефти и газа. Текущие планы страны по производству и разведке ископаемого топлива не соответствуют Парижскому соглашению в части сокращения углеродного бюджета".



Экоактивисты и НПО, занимающиеся экологической проблематикой, в связи с этим с июня 2016 года (когда в Осло официально ратифицировали Парижское соглашение по климату) проводят кампанию, оспаривающую бурение новых вышек для добычи новых запасов нефти и газа на основе Парижского соглашения, включая в т. ч. обращения в Европейский суд по правам человека в связи с нарушениями права на здоровую окружающую среду при бурении нефтяных скважин в Арктике в разгар климатического кризиса. Однако все это на нынешние решения норвежских властей практически не повлияло. Зато протестные акции, проводимые природоохранными организациями "Природа и молодежь" и "Зеленые войны Норвегии", не раз заканчивались разгоном демонстрантов полицией. Иначе говоря, призывы экологов остановить свалку отходов на дно норвежских фьордов и мирового океана остаются без реакции правительства в Осло, продолжающего активное загрязнение их горными отходами и химикатами.



На словах Норвегия является сторонником глобального сокращения выбросов и использовала часть своих нефтяных доходов для развития возобновляемых технологий и борьбы с обезлесением. Из-за этого экологи уже не первый год задаются вопросом: если эта скандинавская страна не может перейти к экономике без эмиссии парниковых газов, то каким образом это сделают менее развитые страны? Также они постоянно напоминают, что один лишь только объем экспортируемого Норвегией углеродного сырья делает это небольшое государство седьмым по величине источником загрязнения климата на планете.



Неудивительно, что все то, что воодушевляет нефтяников, вызывает резкую критику со стороны экологов. Согласно заявлению главы нежелательной в России организации "Гринпис" в Норвегии Трулсы Гуловсены, "Гринпис" "резко критикует объявление о новом лицензионном раунде в Баренцевом море как отчаянную, бездумную и безответственную меру, которая направлена на искусственную поддержку занятости в нефтяной отрасли вместо того, чтобы переводить сотрудников в новые отрасли. Похоже, что правительство Норвегии уже забыло о том, что ратифицировало Парижский договор с целью удержания потепления климата ниже двух градусов". Зато удивительна наглость, с которой Осло прикрывает наносимый экологии вред заботой о климате.



К началу этого десятилетия Норвегия так и не достигла т. н. "климатических целей на 2020 год". Зато в связи с этим и под этим предлогом правительство решило взять курс в сторону "климатического тоталитаризма". Эти экологические "чистые" решения, существенно ограничивающие права и личные свободы граждан, в то же время принимаются на фоне новых инициатив по развитию экологически "грязных" горнорудных производств.



Например, в одном только северном регионе Финнмарк запланирован целый ряд не самых экологических проектов ради высоких "климатических" целей. Среди них: строительство ветряных электростанций вдоль всего побережья Баренцева моря ради получения "безэмиссионной энергии", в ходе чего вырубят тысячи гектаров редчайших лесов – в условиях переизбытка гидроэнергетики; возобновление добычи меди комбинатом Нуссир ради "зеленой энергетики", при этом все токсичные отходы производства будут сброшены в море; расширение кварцевого производства химической компанией Элкем Тана ради нужд "возобновляемой промышленности"…



Во всех случаях правительство в Осло выдает концессии норвежским и иностранным компаниям, приносящим доходы в бюджет, под лозунгом "Мы должны пожертвовать чем-то ради климата". При этом власти предпочитают просто умалчивать о "менее значимых" последствиях своих решений – экономическом уроне оленеводству и рыболовству как основных видах деятельности местных жителей, не говоря уже об экологическом разрушении флоры и фауны региона вырубкой лесов под ветряки, свалок отходов от производства и все той же пресловутой эмиссии С02 от работы комбинатов. Источник - фонд стратегической культуры

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