Президентские выборы в США: Камала Харрис на низком старте, - Вл.Малышев

12:56 26.07.2024 26.07.2024 | ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ



Дама с корнями с острова Ямайка и из Индии, которую считают марионеткой Сороса, претендует на пост президента США



В советские времена необычайно популярной была песня "Ямайка!" в исполнении голосистого итальянца Робертино Лоретти. Из каждого распахнуто окна в Москве неслось: "Ямайка! Ямайка!" Вряд ли кто в те времена думал, что этот загадочный остров, известный разве что своим ромом, снова окажется у всех на слуху, но совсем по другому поводу. Связанную с Ямайкой Камалу Харрис, нынешнего вице-президента, считают сейчас самым вероятным кандидатом на пост президента США от Демократической партии в связи с отказом Джо Байдена от претензий снова занять этот пост.



Накануне госпожа Харрис заявила о намерении побороться за Белый дом и о готовности к дебатам с Дональдом Трампом. Правда, официально кандидатом от Демократической партии вместо Джо Байдена она пока не назначена – это будет решено партийным онлайн-голосованием демократов в конце августа. Однако уже сейчас мало кто сомневается, что именно ее выдвинут на борьбу с грозным Дональдом Трампом на президентских выборах, которые пройдут в США в ноябре. По слухам, Обама и его люди уже принялись натаскивать свою протеже: по информации New York Times, бывший президент регулярно общается с Харрис и со своими бывшими помощниками, которые, по его мнению, могут содействовать ее избранию.



Когда Джо Байден выбрал "хохотушку" своим вице-президентом, газеты, рассказывая о ее биографии, писали, что, мол, ее родители – выходцы с того самого экзотического острова. Но на самом деле на Ямайке родился только ее отец, ученый-экономист, а мать Харрис, Шьямала Гопалан, тоже доктор наук, приехала в США из Индии. Дед же Камалы Харрис по материнской линии был высокопоставленным правительственным чиновником и боролся за независимость Индии.



Казалось, какое это имеет значение? Но для США, страны, заполненной иммигрантами, вопрос расы и происхождения является крайне важным, особенно когда речь идет о выборах. "Ее расовая идентичность строго контролируется", – написала в посвященной Харрис статье газета Guardian. Радиоведущий Марк Левин сказал: "Камала Харрис не афроамериканка, она индианка и c корнями с Ямайки. Ямайка – часть Карибского моря. Индия находится где-то рядом с Китаем. Я говорю об этом только потому, что, если вы осмелитесь поднять эту тему, вас атакуют, но правда в том, что она не афроамериканка, и поэтому я просто хотел это прояснить".



К тому же Харрис родом из вполне обеспеченной семьи. Но родилась она сама в 1964 году уже в США, в Калифорнии. После окончания школы Камала переехала в Вашингтон и в 1982 году поступила в Говардский университет, где изучала политологию и экономику. Участвовала в студенческих забастовках и акциях протеста, но при этом держалась в стороне от тех, кто был наиболее радикален. После окончания Говарда Харрис продолжила учебу в юридическом колледже Гастингс Калифорнийского университета в Сан-Франциско.



Словом, она получила хорошее образование, хотя некоторые СМИ почему-то изображают ее недалекой и легкомысленной хохотушкой. Хотя биография Харрис свидетельствует о том, что на самом деле она отличается упорством и целеустремленностью, быстро сделав карьеру и совсем не в той области, где работали ее родители. А значит, всего добилась сама. Да и хохочет она далеко не всегда. В декабре 2021-го источники портала Axios обвиняли Харрис в хамском отношении к подчиненным. Из-за неадекватных требований Камалы и выгорания на работе многие увольнялись. При этом подчеркивали, что Байден – куда более приятный человек, чем всегда широко улыбающаяся на публике Харрис.



В 1990 году она начала работать помощником окружного прокурора округа Аламеда, где специализировалась на расследовании преступлений на сексуальной почве в отношении детей. Через восемь лет будущая вице-президент получила должность помощника окружного прокурора Сан-Франциско в отделе по делам семьи и детей, а потом была избрана окружным прокурором Сан-Франциско. В 2011-м Харрис стала первой женщиной, да еще и с иммигрантскими корнями, получившей должность генерального прокурора Калифорнии. На этом посту она поддерживала однополые браки, инициировала проверку законности владением огнестрельным оружием по всему штату, вела расследование в отношении нефтяного гиганта Exxon Mobil. Занимая прокурорские должности, Харрис не раз с гордостью называла себя "лучшим полицейским" и "прогрессивным прокурором".



Однако, обладая бурным общественным темпераментом, Камила Харрис вскоре ударилась в политику и подалась в сенаторы от Демократической партии, причем первым в истории США сенатором-индоамериканкой, как окрестили ее некоторые. В сенате Харрис была членом комитета по национальной безопасности и правительственным делам, специального комитета по разведке, комитета по судебной системе и комитета по бюджету.



В 2019-м Харрис собралась было баллотироваться на пост президента США, объявив: "Я не пытаюсь перестроить общество. Я просто пытаюсь разобраться с проблемами, которые будят людей посреди ночи". Но вскоре она вышла из гонки, став кандидатом на пост вице-президента при Джо Байдене.



"Сложилось впечатление, – пишет New York Times, – что перед Харрис открылся прямой путь к выдвижению: ни один из ведущих демократов не обнародовал планов бросить ей вызов, пусть и не все ее поддержали. С головокружительной скоростью она взяла под свой контроль огромный предвыборный штаб Байдена и связалась с лидерами демократов в конгрессе и палатах представителей штатов на предмет поддержки. Штаб Байдена официально сменил девиз на "Харрис – в президенты". На внутреннем совещании лидеры штаба сообщили сотрудникам, что отныне они будут работать на Харрис. Стремительное развитие событий вывело партию и всю страну на неизведанную политическую территорию, предоставив последнее слово в выборе кандидата от партии неизбранным чиновникам-демократам", – делает вывод эта ведущая газета США.



Есть у Харрис и вполне конкретные спонсоры. Так американский предприниматель и миллиардер Илон Маск прямо назвал ее марионеткой Александра Сороса, сына скандально известного финансового афериста Джорджа Сороса. "Я хотел бы просто поблагодарить Александра Сороса за то, что он не заставляет никого сомневаться в том, кто будет его следующей марионеткой", – с иронией заявил он, комментируя заявление Сороса-младшего о том, что Харрис является лучшим и самым квалифицированным кандидатом в президенты.



Однако международные обозреватели считают, что новому сопернику Трампа все-таки не хватает харизмы. "Харрис не сразу удалось заявить о себе на национальной арене, – пишет Economist. – Если она выдвинется на съезде Демократической партии в Чикаго в следующем месяце, ждите эмоциональной перезагрузки ее биографии в голливудском стиле с перечислением всех ее достижений как чернокожей и азиатской женщины, ломающей барьеры".



Но чего ожидать России, если дама с корнями из Индии и с острова Ямайка вдруг станет уже не вице, а полноправным хозяином Белого дома? Заметим, такое вполне может быть, поскольку, как только Байдена списали со счетов, рейтинг Харрис взлетел и сейчас на два пункта превышает рейтинг Трампа, который ранее самонадеянно заявил о своей уверенности снова стать президентом и что Харрис ему будет легче победить, чем Байдена.



При этом Харрис немного лучше Байдена в опросах, сравнивающих их с Трампом: в недавнем опросе Reuters / Ipsos они набрали по 44%. У нее также немного более высокие рейтинги одобрения, чем у Байдена.



Нас, конечно, мало интересует, как претендент на американский "престол" намерена решать острые проблемы расколотых США, которые, теряя гегемонию, переживают драматический кризис. Это дело американцев. Но что она намерена делать на международной арене, если станет во главе государства? Об этом уже гадают многие.



"Какой будет внешняя политика Камалы Харрис?" – спрашивает в этой связи американская газета Politico и сама же отвечает, что она будет "жесткой по отношению к России и Китаю".



"Как и Байден, Харрис активно поддерживает Украину в ее борьбе с Россией. Поэтому от нее ждут продолжения политики Байдена на данном направлении", – пишет издание. – В июне Харрис представляла США на саммите мира по Украине, и тогда состоялась ее шестая встреча с Зеленским. Она выступает за трансатлантическое сотрудничество в вопросах оказания помощи Киеву".



В статье также приводятся слова главного демократа в составе комитета по делам вооруженных сил Адама Смита, который полагает, что Харрис готова к деятельности на мировой арене.



"Если говорить откровенно, она прошла стресс-тесты. Она была главным оратором от американской администрации на Мюнхенской конференции по безопасности, где привела аргументы в пользу наших действий на Украине, в НАТО и в мире", – заявил Смит. Из этого, по его мнению, явствует, что таким образом Харрис подтвердила обязательство администрации Байдена поддерживать режим Зеленского "столько, сколько потребуется".



В России пока предпочитают высказываться осторожно. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль не может оценивать кандидатуру Харрис, поскольку Москва не заметила от нее серьезного вклада в двусторонние отношения: "В настоящий момент не можем оценивать потенциальную кандидатуру Харрис, ибо до сих пор какого-то вклада ее в двусторонние отношения замечено не было. Были некоторые заявления, которые изобиловали недружественной риторикой, других действий со знаком плюс или минус не фиксировали до сих пор".



Итак, как говорится, хрен редьки не слаще. Нам вообще трудно рассчитывать на улучшение отношений с США, кто бы сейчас не стал их новым президентом. Уже сколько раз было сказано, что президенты в этой стране – лишь ширма, марионетки "глубинного государства", цель которого, как мы отчетливо видим, – уничтожение России как главного препятствия на пути попыток глобалистов сохранить свою ускользающую от них гегемонию.



Но все-таки сможет ли Харрис победить Трампа в борьбе за пост президента США? Республиканцы считают, что в отличие от одряхлевшего Байдена теперь такое возможно. "Выйдя из президентской гонки, Байден дал стране шанс победить Трампа", – написала хорошо информированная в американских делах Guardian. Сделал ли он это сам или под давлением своего окружения, это сейчас уже не так важно. Так или иначе, кампания "Харрис – в президенты!" уже запущена. Источник - fondsk.ru

