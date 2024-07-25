Российский шоу-биз неисправим, - А.Бабицкий

13:07 26.07.2024 НЕИСПРАВИМЫ. НОВЫЕ СКАНДАЛЫ ГЕРОЕВ "ГОЛОЙ ВЕЧЕРИНКИ" ВЫНЕСЛИ ПРИГОВОР ОТЕЧЕСТВЕННОМУ ШОУБИЗУ



АЛЕКСАНДР БАБИЦКИЙ

25 ИЮЛЯ 2024



Если у облеченных властью и влиянием лиц были иллюзии, что опозорившиеся на "голой вечеринке" знаменитости все поняли и исправились, то новые скандалы с участием Киркорова, Милявской, Глюкозы показали: они неисправимы. Нужно отменять весь либеральный шоубиз.



Наблюдая за отечественным шоу-бизнесом, волей-неволей вспоминаешь выражение "дурная бесконечность".



Это замкнутый круг, попадая в который становишься пленником бесконечного повторения одних и тех же обстоятельств. Виток за витком, никаких изменений, никакого развития, никакой настоящей жизни.



Лучше и точнее определения для антикультурного и антирусского шоубиза, по чьей-то злой воле атакующего уши, глаза и умы населения России уже более 30 лет, и придумать невозможно. И глядя на очередные "художества" персонажей пресловутой "голой вечеринки", приходится признать: пока что предпосылок для выхода из будто бы заколдованного круга не просматривается.



Напротив, легко отделавшиеся "звезды" декабрьского мутаборского скандала ведут себя с еще большей наглостью.



Милявская лучше знает, кому чем заниматься



На этот раз на вершине дурной славы оказалась певица Лолита Милявская.



Хотя по справедливости выйти на первый план уроженка Западной Украины должна была еще в декабре 2023-го, в ходе скандала с "голой вечеринкой". Именно Милявская на пару с Ксенией Собчак выдали два самых циничных первых (а значит, наиболее честных) комментария по поводу шабаша в московском ночном клубе "Мутабор".



Ксения Анатольевна тогда отреагировала эпохальной фразой "Мир несправедлив - где-то погибают, а где-то пьют шампанское", а Лолита Марковна выразила недоумение по поводу общественного возмущения (мол, мероприятие было проведено со вкусом…) и посоветовала критикам, в том числе депутатам, заниматься другими, своими делами.



Даже номинальная хозяйка "голой вечеринки" Анастасия Ивлеева "стартовала" с менее вызывающих позиций, а уж Филипп Киркоров после некоторой паузы (вот что значит богатый опыт скандалов…) и вовсе сразу принялся извиняться - ну да о "короле ремейков" речь впереди.



"У меня есть медаль…"



Чтобы вернуться к реальности, Лолите пришлось столкнуться с повальной отменой своих выступлений и эфиров, в результате чего почти два месяца спустя, в феврале 2024-го певица наконец попыталась оправдаться посредством видеообращения в своем телеграм-канале:



Я на протяжении очень многих лет ездила по госпиталям… […] Я покупала аппаратуру… […] У меня есть медаль за это… […] Я никогда не предавала это огласке […] Я одна из первых, кто пел в Донецке и Луганске […] Я сейчас буду принимать участие в восстановлении храма на одной из новых территорий.



Красочная и животрепещущая картина того, как в рамках одной речи артистка попыталась и намекнуть на свои тайные заслуги, и упрекнуть критиков, и покаяться, и похвастаться, и пообещать загладить вину добрым делом. Видимо, чтобы, как говорится, два раза уже не вставать и не записывать новые видео…



"Я теперь буду скучна, противна, омерзительна"



Идея Милявской сработала - действительно, уже весной ее "отмена" сама собой отменилась, и певица возобновила активную деятельность не только на концертных площадках, но и в телевизионных студиях. Причем быстро вернула себе прежний бодрый и самоуверенный тон.



Так, первым по-настоящему громким публичным выходом Лолиты после скандала стало появление на музыкальной премии "Муз-ТВ". И там она принялась активно шутить на тему своего недолгого отсутствия: мол, все это время "работала за еду". Но теперь общественность может не волноваться, "успокаивала" Милявская: "Я теперь буду скучна, противна, омерзительна". Получается, что прежде, как раз образца "голой вечеринки", она была креативна, привлекательна и очаровательна?..



И вот в июле 2024-го на одном из летних музыкально-развлекательных фестивалей Лолита развернулась во всей "красе". Сперва зачитала со сцены ужасающий по содержанию "трек" сбежавшего иноагента Алишера Моргенштерна* под названием "Кадиллак", который высмеивает и отвергает едва ли не все традиционные и семейные ценности.



Лучший способ защитить Пугачеву - оскорбить зрителя



Затем певица исполнила песню "Реквием (Монолог)" из репертуара пока еще обходящейся без официального русофобского статуса Аллы Пугачевой - "Уж сколько их упало в эту бездну…". А когда один из зрителей принялся свистеть, Милявская отреагировала со свойственной ей "высокой культурой":



Где тот дебил, который свистит? Цветаева великая сейчас в гробу перевернется - и проклянет…



Намерение заочно защитить Аллу Борисовну очевидно - но воплощение неудачное. Вне зависимости от того, действительно ли зрительский свист был вызван недовольством исполнением песни из репертуара предательницы России, попытка Лолиты "перевести стрелки" на поэтессу Марину Цветаеву, которой принадлежат эти стихи, выглядит нелепо. Милявская ведь не стихи со сцены декламировала, а исполнила песню, музыку для которой Марк Минков в 1988 году написал специально "под Пугачеву". Так что свист этот не в адрес великой поэтессы, а в адрес сбежавшей "примадонны"…



Но самое удивительное, после чего впору цитировать Волка из знаменитого мультфильма "Жил-был пес" - "Шо, опять?!", - случилось на следующий день после шоу. Проснувшись явно не с первыми лучами солнца и не под крики петухов, Лолита Марковна обнаружила в интернете бурю негодования по поводу своего свежего выступления - и по традиции решила записать видео с объяснением.



Правда, больше это похоже на крик души "опять вы со своими глупостями":



Три года назад с проектом Антона Беляева мы сделали пародию на трек "Кадиллак", и с тех пор у меня всегда в концерте "припев-куплет", которые и выглядят как пародия и не больше. Поэтому, пожалуйста, не пытайтесь мне приписать какие-то специальные действия провокационные. Потому что это просто смешно, это просто пародия. Все, что могу сказать: не буду больше. И все. Жалко - это было просто смешно.



Вот по Киркорову не скажешь - а он терпеливый



Звучит удивительно, но на фоне поведения Милявской тактика Киркорова по выползанию из репутационной ямы, в которую он угодил из-за "голой вечеринки", представляется куда более благоразумной.



Во-первых, как уже было сказано, Филиппу Бедросовичу хватило ума и опыта сразу после начала скандала в "Мутаборе" не "включать звезду" (а он это умеет лучше многих - все в курсе), а подождать и оценить ситуацию. Когда стало понятно, что развлечение столичной гламурной публики перешло из категории "светские новости" в разряд "народ негодует, в Кремле недовольны", певец моментально надел скромную темную водолазку и обратился к народу с "покаянным извинением".



В современный русский фольклор эта речь вошла благодаря ставшим крылатыми выражениям "зашел не в ту дверь" и "заглянул на пять минут ". Но на самом деле в ней куда больше любопытного: и напоминания о своей "патриотической" позиции (не уехал же…), и взывания к милосердию русского общества - мол, зарабатывает артист исключительно в России, и отмена выступлений станет карой, несоразмерной проступку…



Пара часов позора в Донбассе - и дверь в шоубиз открыта



Впрочем, последствий Киркорову избежать не удалось - из новогодних телепроектов его вырезали (впрочем, не из всех…), концерты его отменили, из списков "артистов для корпоративов" вычеркнули (что в период праздничных каникул стало особенно болезненным). "Отмена" одиозного "короля шоубиза" действительно состоялась.



Правда, продлилась еще меньше, чем у Милявской, - около двух месяцев. Уже в начале февраля Киркорова заметили на съемочной площадке одного из проектов НТВ, в котором он участвовал ранее. Затем состоялся громкий в медийном плане и абсолютно позорный "прачечный" визит певца в зону проведения СВО. За несколько часов Киркоров посетил госпиталь и детскую больницу, спел пару песен, привез юным пациентам куклы (нелегко поверить - но да, куклы в виде самого себя любимого) и быстро уехал.



Зато галочку в графе "побывал в Донбассе" поставил - и, видимо, посчитал это пропуском обратно в шоу-бизнес и практически официальным разрешением на прежнее поведение. Потому как вскоре Киркоров в эфире нового развлекательного шоу на ТНТ с издевательской ухмылкой пел песенку про "не ту дверь" и про "пять минут".



Рецепт от Глюкозы - молчание в тропиках



С третьей героиней нынешнего рассказа певицей Натальей Ионовой, она же Глюкоза, ситуация еще более любопытная.



Имя Ионовой фигурировало в списках "героев голой вечеринки" с самых первых сообщений о шабаше в "Мутаборе". Однако сама знаменитость сделала вид, что не имеет никакого отношения к мероприятию Ивлеевой и что вообще в ее жизни ничего этакого не случилось. При этом все как-то сразу согласились с такой трактовкой - сообщений о каких-то профессиональных проблемах и уж тем более об "отмене" Глюкозы не поступало.



Вероятно, это связано с тем, что в Сети не оказалось слишком уж компрометирующих фото Натальи с полуголой сходки, так что основной градус возмущения сместился на тех, кто откровенно "щеголял" на вечеринке - на Ивлееву, Собчак, Милявскую, Киркорова и малоизвестного рэпера Vacio с его носком.



Впрочем, некие сложности у Ионовой все-таки возникли: иначе трудно объяснить ее внезапный, более похожий на бегство отъезд вместе с семьей в тропические края сразу после Нового года. По официальной версии, Глюкоза вместе с мужем и двумя дочерьми страсть как захотела в теплые края, на морские пляжи.



Хотя тот факт, что семейство отправилось на Сейшельские острова, где в январе как раз сезон дождей, довольно прохладно и нельзя купаться, говорит в пользу другого предположения: певица сама или по чьему-то совету решила переждать скандал подальше от греха и от Москвы.



За 5 миллионов можно решиться на все?



Но даже не слишком комфортного и непродолжительного отдыха на Сейшелах оказалось достаточно, чтобы Ионова избежала каких бы то ни было ощутимых проблем из-за "голой вечеринки". Певица продолжила карьеру - и все было благополучно до 20 июля 2024 года.



В этот день Глюкоза в качестве "гвоздя программы" выступала на праздничном концерте в Красноярске. Выступление получилось в худшем смысле слова "историческим": Наталья находилась в явно неадекватном состоянии, постоянно забывала слова собственных песен, то и дело щупала себя ниже пояса и пыталась строить диалог с публикой посредством нецензурной брани.



В таком виде исполнительница "отработала" до конца программу, вознаграждением за которую ей стали 5 млн рублей "чистыми" в качестве гонорара и крики публики "больше в наш город не приезжайте!" вдогонку. К тому же и полученные деньги оказались под вопросом: организаторы концерта уже заявили о своем намерении подать на Глюкозу в суд.



Прими снотворное с антидепрессантами - и на сцену…



Сама Наталья Ионова спустя пару дней после инцидента опубликовала в соцсетях извинения с изложением своей версии произошедшего. По ее словам, причина ее неадекватного поведения в Красноярске - смесь из снотворного и антидепрессантов.



Певица заявила, что проходит курс лечения психотропными препаратами из-за подавленного состояния: недавно умерла любимая бабушка "звезды", также накопились переживания из-за тяжбы с продюсером Фадеевым по поводу использования псевдонима "Глюкоза".



Что ж, возможно, версия с коктейлем из сильнодействующих лекарств соответствует действительности. Вот только оправдание "я не знала, как эти вещества подействуют на мой организм" от этого честнее не становится. Наталье Ионовой 38 лет, уж извините за озвучивание женского возраста. Не так давно женщины в такие годы уже внуков нянчили, успевая в короткие промежутки между хлопотами трудовые подвиги совершать.



Если взрослый человек проходит курс лечения психотропными препаратами, о каких концертах, тем более с долгими авиаперелетами, может идти речь? Лечишься - лечись на здоровье. А вот если при этом хочешь "в легкую" заработать несколько миллионов, не заботясь, что при этом увидят и услышат зрители, - это совсем другой вопрос.



Что с того?



Одной из версий причин сворачивания кампании по "отмене" оскандалившихся с "голой вечеринкой" Милявской, Киркорова, Ивлеевой было предположение, что люди, от которых зависит карьера вышеназванных "звезд", решили проявить мягкосердечие. Мол, и так хватит с этих артистов, они уже порядком испугались, все поняли, больше так не будут…



Если это предположение хотя бы отчасти верно, нужно посмотреть правде в глаза: расчет на исправление "звезд" провалился. Они неисправимы, как неисправим и порочен доставшийся нам в наследство от либеральной эпохи шоу-бизнес.



Когда Милявская в ответ на претензии из-за исполнения "трека" Моргенштерна* не понимает, что в этом неприличного ("смешно ведь…"), она совершенно искренна - для нее пошлятина, разрушающая сознание и души юного поколения, всего лишь хиханьки и дополнительная популярность. Почему в России недопустимо петь Моргенштерна* и украдкой мечтать о возвращении Пугачевой, Лолита не понимает или не хочет понимать. Неисправима.



Когда Киркоров выдавливает из себя лицемерную поездку в Горловку, не удосуживаясь даже шапку снять перед ранеными бойцами, он действительно не понимает, почему это кошмарно выглядит. И он искренне уверен, что русский народ настолько беспамятен, что спустя пару месяцев после развратной "голой вечеринки" может шуточками на эту тему зарабатывать себе рейтинг. Неисправим.



Когда Наталья Ионова демонстрирует недюжинный талант в изображении страуса, спрятавшего голову в песок, она действительно не понимает, что за "голую вечеринку" во время СВО все-таки нужно извиниться. И, видимо, искренне уверена, что под психотропными препаратами, какого бы они ни были происхождения и предназначения, можно выходить "на халтуру", оскорбляя своим поведением тысячи людей. Неисправима.



Эти "звезды" - плоть от плоти порождения хамского, бездарного, корыстного, циничного и антирусского шоу-бизнеса. Его бесполезно чинить и лечить, он никогда не ломался и не хворал. Либеральный шоубиз нужно просто выключить и создать вместо него совершенно новую и другую русскую эстраду.



Но для начала нужно по-настоящему, не на пару месяцев, а насовсем отменить этих знаменитостей. Потому что "по-хорошему" они не понимают. Да и не по пути нам с ними.



* Алишер Моргенштерн - включен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. Источник - Царьград

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