Арестован и обвинен в коррупции экс-замМО РФ по снабжению Булгаков

15:01 26.07.2024

Арестован экс-замминистра обороны Булгаков

СК: экс-замминистра обороны Булгакова арестовали по делу о коррупции



Бывшего замглавы Минобороны генерала армии Дмитрия Булгакова арестовали по делу о коррупции, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

"В Главном следственном управлении СК расследуется уголовное дело коррупционной направленности, в рамках которого Дмитрию Булгакову, занимавшему в 2008-2022 годах должность заместителя министра обороны, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. [...] проводятся необходимые следственные действия", - заявила она.



Как уточнили в ЦОС ФСБ, фигуранта поместили в СИЗО "Бутырка".



Сейчас устанавливаются все обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, добавили в ведомстве.

С 2008 по 2010 год Булгаков занимал должность начальника тыла российских вооруженных сил - замминистра обороны. В 2010-м его назначили заместителем главы министерства обороны, где он отвечал за материально-техническое обеспечение армии. В сентябре 2022 года его освободили от должности из-за перехода на другую работу.

По данным из открытых источников, в 2016-м Булгакову присвоили звание Героя России за логистическую операцию "Сирийский экспресс". В разные годы награждался орденами: "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степени, Александра Невского, "За военные заслуги", Почета, "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" III степени и многими другими медалями.