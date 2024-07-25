Тегеранский суд приговорил курдскую заговорщицу Пахшан Азизи к смертной казни

15:02 26.07.2024

Тегеранский суд приговорил журналистку и правозащитницу Пахшан Азизи к смертной казни



Курдская журналистка и правозащитница Пахшан Азизи (Pakhshan Azizi) приговорена в Иране к смертной казни как участница группы мятежников, которые подняли вооруженное восстание против правительства. Об этом сообщает курдская правозащитная организация Hengaw.



Приговор вынесло 26-е отделение Исламского революционного суда Ирана в Тегеране. Правозащитница также осуждена на четыре года заключения по обвинению в членстве в Партии свободной жизни Курдистана (ПСЖК).



Пахшан Азизи была арестована иранскими разведслужбами 4 августа 2023 года в Тегеране. Вместе с ней силовики задержали несколько членов ее семьи, но через несколько дней их отпустили.



Во время содержания под стражей Азизи было отказано в свиданиях с семьей и доступе к адвокату, ее подвергали пыткам с целью получения признаний. В декабре ее перевели в женское отделение тюрьмы Эвин.



По информации Курдской сети по правам человека (KHRN), узнав о приговоре Азизи, женщины-политзаключенные тюрьмы Эвин устроили во дворе пенитенциарного учреждения сидячую забастовку, которая длилась несколько часов.



Недавно на сайте Hengaw было опубликовано письмо Азизи, в котором она рассказала о своих трудностях как курдской женщины и сообщила, что во время содержания под стражей ее неоднократно подвергали пыткам и издевательствам. На допросах ее вешали, а однажды закопали в землю на глубине 10 метров. Пять месяцев ее держали в одиночной камере, она объявляла голодовку.



-️ Впервые Пахшан Азизи арестовали 16 ноября 2009 года во время собрания курдских студентов в Тегеранском университете, которое было посвящено протесту против политически мотивированных казней в Курдистане. Девушку освободили под залог через четыре месяца, а затем она покинула Иран и последние годы жила в курдистанском регионе Ирака. Во время нападения "Исламского государства"* (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ и многих других странах) на Рожаву (Сирийский Курдистан) Азизи в качестве соцработницы помогала беженцам в регионе.