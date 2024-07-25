Схватка сиделок. Камала Харрис уже побеждает, - Вл.Скачко

15:04 26.07.2024 Схватка сиделок. Камала Харрис уже побеждает



Владимир Скачко

обозреватель издания Украина.ру



Сегодня одна их главных особенностей президентской гонки в США в том, что она все больше и больше напоминает гонку сиделок, которые рвутся в хозяева и могут получить все, включая главное кресло страны, если им повезет благополучно пережить своих опекаемых.



То есть борются уже и вице-президенты, которые в иерархии американской власти являются вторыми номерами при президентах, но реальную власть могут получить только после смерти (гибели, отставки, импичмента) своих шефов и патронов.



Как сестры-сиделки, которые при удачном стечении обстоятельств и правильно составленных завещаниях могут получить квартиры своих подопечных, вытерпев и перетерпев все трудности и сложности. С той только разницей, что у сестер-сиделок могут быть любые варианты, в том числе, и отрицательные, а вот вице-президенты власть в стране получают обязательно, согласно Конституции США.



И сейчас в этой гонке за власть побеждает как раз демократическая "сиделка" -- практически полноценный демократический кандидат в президент Камала Харрис. И потому что она – уже вице-президент. И потому, что она – официальный кандидат, который может стать президентом даже без выборов, если Джо Байден умрет. Или будет отстранен от власти по состоянию здоровья (поправка 25 к Конституции).



А на пути к ее полноценному кандидатству сдался предпоследний из живущих президентов США от Демпартии Барак Обама (2009-2017), который, как утверждает телеканал NBC, планирует вскоре поддержать выдвижение кандидатом в президенты от демократов Харрис, на которую пал выбор нынешнего главы Белого дома Байдена (с 2021 года).



Еще один экс-президент от демократов Билл Клинтон (1993-2001) уже поддержал "хохотушку" Камалу и увидел в ней "спасение Америки от республиканского авторитаризма Дональда Трампа (2017-2021)".



Останется только выдавить что-то вменяемое в этом плане из старейшины президентского цеха живущих -- 99-летнего экс-президента-демократа Джимми Картера (1977-1981), и дело будет сделано: демократы как бы пойдут на президентские выборы монолитом.



И их можно понять – вопрос стоит ребром: выживание, связанное с победой, или смерть, перед которой, не исключено, многим из них, особенно высокопоставленным работникам администрации, придется посидеть в тюряге. А то и вообще встретиться с костлявой как раз на цугундере, получив реальные срока за содеянное с Америкой.



Во всяком случае, именно такую перспективу им рисует нынешний кандидат в президенты от республиканцев Трамп, который закусил удила и готов мстить за все унижения и оскорбления, которые он претерпел от демократов. Демократам нельзя ошибиться -- цена ошибки слишком велика.



У республиканцев тоже есть своя потенциальная "сиделка" – кандидат в вице-президенты сенатор из Огайо Джей Ди Вэнс. И ему тоже, увы, непросто – его стартовые условия гораздо уже хуже, чем у Харрис.



Ему еще нужно стать полноценным вторым номером, то есть настоящим вице-президентом, для чего требуется победа его шефа Дональда Трампа на президентских выборах. А если Трамп сойдет с гонки по независящим от него причинам (например, в результате убийства) до 5 ноября 2024 года, то Вэнсу еще нужно будет, чтобы республиканцы срочно номинировали его главным кандидатом в президенты вместо Трампа. А это очень и очень проблематично – у республиканцев полно противоборствующих группировок, у которых есть свои претенденты. И Вэнс может пролететь.



Однако, с другой стороны, уже анонсированная "битва сиделок" (вице-президентов) все равно может состояться, если Камалу Харрис номинируют в кандидаты, а она выберет себе напарника – кандидата в вице-президенты. Многие обозреватели говорят, что этим человеком может быть политик, который гарантировано принесет Камале дополнительные голоса из сомневающихся слоев американского населения и из сомневающихся штатов.



Говорят, что Камала может остановиться либо на 60-летнем Марке Келли, бывшем астронавте и сенаторе от Аризоны, либо на 51-летнем Джошуа Шапиро, губернаторе Пенсильвании. Это довольно популярные в своих штатах и известные даже в масштабах всех США политики и опытные митингово-паркетные бойцы, справиться с которым сравнительно неопытному Джей Ди Вэнсу будет непросто.



А президентская гонка в США предполагает и дебаты между вице-президентами. Вэнс и Харрис уже планировали такую "схватку сиделок".



Вот так у них там, в США, все запутано и переплетено. А ведь еще несколько дней назад пары – демократическая Байден-Харрис и республиканская Трамп-Вэнс – готовились к повторным дебатам не только между первыми номерами, но и между действующим и потенциальным вице-президентами. Причем республиканцы, как им казалось, уже выбрали беспроигрышную линию поведения: говорить, что не только Байден "худший президент", но и Харрис "худшая вице-президент".



А после того, как Байден в обращении к нации заявил, что не будет уходить с поста до конца срока (а, значит, Харрис будет у него вторым номером даже во время всего президентского забега), то Трамп заявил в своей соцсети Truth Social: "Жуликоватый Джо Байден и лживая Камала Харрис - великий позор для Америки". И это новые, грубые и оскорбительные, нюансы предвыборной риторики этой кампании.



Но у Камалы Харрис есть, как уже было подмечено многими, одно бесспорное преимущество уже на старте. Она – не Трамп и, -- это самое важное! – не Байден. Уже не Байден. Она будут позиционировать себя как ДРУГОЙ и НОВЫЙ (выделено мною – Авт.) кандидат, который будет благодарить Байдена за совместную работу, но откажется от провалов и недостатков его политики с одной целью – не допустить к власти Трампа. А именно об этом мечтает огромное количество американцев. И это важный фактор борьбы.



Конечно, желая побыстрее лизнуть потенциальному и желательному президенту, агентство Reuters и международная маркетингово-исследовательская компания Ipsos уже провели исследования и выяснили, что Харрис имеет 44% сторонников против 42% Трампа. И все посмеялись над продажным лукавством. Но вот по данным, собранным NPR (National Public Radio или Национальное общественное радио) Трамп лидирует лишь с небольшим отрывом, набирая 46% против 45% Харрис.



И такие данные ближе к истине: предпочтения американцев идут, что называется, нос в нос и разделились приблизительно пополам, фифти-фифти.



Вторая линия противостояния межу демократическими и республиканскими парами обязательно выльется во взаимные обвинения по схеме "прокурор – обвиняемый". Демократы буду раскручивать достижения Камалы Харрис как прокурорши Калифорнии, которая до прихода в Белый дом активно и плодотворно боролась с преступниками. Такими, каким является уже обвиненный в суде Дональд Трамп.



В ответ республиканцы будут рассказывать, что Камала – соучастник всех провалов и преступлений против США и американского народа, которые она допустила как вице-президент и соучастник при преступнике–президенте Байдене.



Американцы и весь мир еще узнают много интересного из жизни властного закулисья и будничного существования разных отрядов "глубинного государства". Пиком разоблачений могут стать дебаты между Харрис и Трампом, которые предварительно намечены на 10 сентября на телеканале ABC.



А сейчас демократы активно раскручивают главную фишку Харрис: то, что она -- женщина. Ее предшественница на этом поприще, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, которая проиграла на выборах президента США в 2016 году, как раз заявила Трампу, что Харрис победит на выборах и обязательно войдет в историю. Как первый президент-женщина в США.



"Следующие 15 недель не будут похожи ни на что из того, что когда-либо переживала эта страна в политическом плане", - сказала Хиллари журналистам The Wall Street Journal. И мотивировала свою уверенность тем, что Лейбористская партия в Великобритании и широкая левая коалиция во Франции недавно одержали большие победы, имея на подготовку и раскрутку своих кандидатов еще меньше времени, чем у Харрис.



Однако и у республиканцев есть, чем крыть эти аргументы. Это традиционная боязнь половины Америки излишних гендерных перекосов в пользу женщин. В том числе, и в политике. А может быть, и в первую очередь в политике.



Сексистски настроенная Америка была впечатлена тем, к чему привели гендерные перекосы в Секретной службе США. В 2022 году эту службу возглавила женщина - Кимберли Читл, которая первым делом решила довести количество женщин в службе до 30%. Чтобы, значит, феминистки и трансгендеры были довольны кадровыми ноу-хау в стиле реального равенства.



А вот к чему это привело во время покушения на Трампа 13 июля 2023 года. Секретные спецслужбисты сработали так плохо, что будь стрелок-убийца порасторопнее, у республиканцев был бы уже другой кандидат в президенты. Не Трамп, а кто-то другой. А Вэнса в кандидатах в вице-президенты вообще не было бы.



И даже сама Кимберли назвала поведение гендерно правильных коллег во время покушения "самым значительным оперативным провалом Секретной службы за последние десятилетия".



Но женщина во второй раз рвется к высшей власти в США и необычайно к ней близка. И республиканцы уже пугают сограждан наступлением "бабьего царства", ссылаясь на своего президента Джеральда Форда (1974-1977), который еще в 1989 году предупреждал и прогнозировал, как женщина может возглавить США.



"При обычном ходе событий этого не произойдет. Либо Республиканская, либо Демократическая политическая партия выдвинет мужчину на пост президента и женщину на пост вице-президента, и женщина и мужчина победят. Таким образом, в конечном итоге вы получите президента-мужчину и вице-президента-женщину, и за этот срок президентства президент умрет, и президентом станет женщина... Как только этот барьер будет преодолен, мужчинам лучше быть осторожными, потому что им будет очень трудно даже получить номинацию в будущем", - говорил Форд.



Американских мужчин это, ясно дело, настораживает. Но вот беда-то у них – женщин в США традиционно больше, чем мужчин (миллионов на 10), избирательниц тоже (где-то на 5%), и мужикам остается разве что надеяться не на стремление к гендерному равенству, а на женскую солидарность наоборот. Это когда женщины голосуют против женщин по своим глубинным соображениям. Так, кстати, сама Хиллари Клинтон в 2016 году проиграла Трампу – 54% белых женщин, как утверждают специалисты, отдали голоса не ей, а мужчине…



Больше о президентских выборах читайте в статье Владимира Скачко "Злая и тупая против старого сексиста-диктатора. Поединок Трамп – Харрис пока без явного победителя" Источник - Ukraina.ru

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