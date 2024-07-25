В Казахстане лишь треть пострадавших от паводков бизнесменов получили компенсации

15:08 26.07.2024

Только треть казахстанских предпринимателей, пострадавших от паводков, которые обрушились на страну минувшей весной, получили компенсацию. Об этом на совещании в правительстве заявил вице-премьер Канат Бозумбаев, передает пресс-служба кабмина.



Хотя необходимые средства уже выделили регионам из резерва правительства, отметил чиновник. Всего от бизнесменов поступила 291 заявка на общую сумму 3,4 млрд тенге (свыше $7 млн). В связи с задержкой выплат вице-премьер поручил как можно скорее решить этот вопрос и упростить процедуру.



"Подобная бюрократия вызывает недовольство у населения. Я буду разбираться, почему так происходит. Мы говорим не о паводках, мы говорим о готовности системы реагирования на примере паводков. Нам нужно быстро реагировать на ЧС и оперативно доводить необходимую помощь для пострадавших граждан и МСБ (малого и среднего бизнеса - прим. ред.). Создайте рабочую группу и упрощайте все процедуры", - сказал Бозумбаев.



Он также поручил Министерству финансов внести предложения по созданию резерва в каждом регионе, который будет использоваться только при ЧС и в случае остатка "переходить" на следующий год.



Минувшей весной из-за паводков оказались затоплены несколько областей Казахстана. Десятки тысяч граждан вынуждены были эвакуироваться. Восстановление разрушенных хозяйств ведется до сих пор. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предупреждал, что у местных чиновников будет лишь пять месяцев на строительство домов, выплату компенсаций и восстановление разрушенной инфраструктуры после окончания паводков. "Но уверен, сообща справимся", - заверил он.