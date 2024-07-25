Башкан Евгения Гуцул. Гагаузия прощается с Молдовой

15:09 26.07.2024 "Точка невозврата в отношениях с нынешней властью Молдовы пройдена"

Глава Гагаузии Евгения Гуцул - о давлении на автономию, судебных процессах против башкана и российской помощи гражданам



Елизавета Борисенко



В Гагаузии получить карты "Мир" и надбавки к зарплатам и пенсиям от российской стороны смогут 50–60 тыс. жителей, сообщила башкан автономного образования в Молдавии Евгения Гуцул. К концу года власти намерены охватить 100% населения, которые имеют право претендовать на материальную помощь. По ее словам, поддержка в будущем распространится и на другие регионы Молдавии. Кроме того, Комрат сейчас решает вопрос с поставками российского газа через украинскую территорию, чтобы не покупать дорогое топливо из стран Евросоюза, уточнила она. При этом Кишинев, по мнению руководителя Гагаузии, усиливает давление на автономный регион в преддверии президентских выборов. О том, почему нет шансов на нормализацию отношений с властями Молдавии и что гагаузы хотят поставлять в РФ, - в эксклюзивном интервью Евгении Гуцул "Известиям".







"Давление на меня и на Гагаузию усилилось после моей встречи с Владимиром Путиным"



- Против вас продолжается судебный процесс. Чего, с вашей точки зрения, добивается команда Майи Санду? Действительно ли у нее есть задача отправить вас в тюрьму?



- Заседания по моему делу проходят в очень ускоренном формате, чуть ли не каждые два дня. Очевидно, что процесс ускорили требованиями властей, что называется, сверху. У нас в Молдове уже шутят, что кроме уголовного и административного права появилось еще и телефонное - когда Санду или кто-то из ее окружения звонит и требует у судьи вынести то или иное решение, угрожая увольнением. Рассматривается дело, заслушиваются свидетели. Однако во время заседаний судья не слышит сторону защиты, всячески пытается блокировать нашу позицию. Из этого вполне очевиден вывод, что он руководствуется исключительно указаниями сверху. Судебная система должна быть независимой, но мы сейчас наблюдаем, что это не так. Все эти дела заводятся для того, чтобы меня отстранить от должности. Мы изучаем фактуру обвинения - и все оно шито белыми нитками. Если будет вынесено решение о том, что я виновна, мне запретят на срок до пяти лет занимать государственные посты. Этого и добивается действующая власть. Давление на меня и на Гагаузию усилилось после моей встречи с Владимиром Путиным. Поэтому я уверена, что блокирование нашей позиции будет ощущаться все больше.



СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"

Евгении Гуцул предъявлено два обвинения. Первое касается периода, когда она работала секретарем в партии "Шор", признанной незаконной в Молдавии. Гуцул обвиняют в том, что она систематически ввозила из России в Молдавию деньги для финансирования политической деятельности партии. Второе обвинение - в координации деятельности некоторых офисов партии "Шор". По данным следствия, башкан отвечала за вознаграждение участников протестов, которые проходили в Кишиневе.



- На прошлой неделе исполнился ровно год с момента, как вы оказались в должности башкана Гагаузии. Как изменились отношения Кишинева и Комрата за это время?







- За год наши отношения с Кишиневом не улучшились, а наоборот. Я уверена, что до конца мандата действующего президента Майи Санду никаких улучшений не будет, так же как и уверена, что будут предприниматься попытки еще больше надавить и на меня как на башкана, и на Гагаузскую автономию. Точка невозврата в отношениях с нынешней властью Молдовы пройдена, и никакого диалога не будет. Кишинев не предпринимал попытки урегулировать отношения с Гагаузией.



При этом охлаждение связей началось не год назад, когда я стала башканом. И с экс-башканом Ириной Влах была такая же ситуация. Майя Санду системно игнорирует власти региона. Она могла приехать в регион без предупреждения, а сейчас встречается только с администрацией регионов, которые лояльны к действующей власти. Но я уверена, что у нас изменятся отношения после 20 октября, когда придет новый президент. При этом пока преждевременно говорить о конкретных фамилиях среди оппозиции, кто бы мог занять должность главы государства.



- На какие меры в преддверии выборов может пойти Кишинев в целях усиления давления на Гагаузию?



- Сейчас мы видим, что Кишинев нацелен усиливать давление как на обычных граждан, так и на оппозиционных политиков.







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В рамках подготовки к выборам мы ожидаем манипуляции и провокации. Два кандидата из Гагаузии (Ирина Влах и бывший генпрокурор Александр Стояногло) объявили, что будут участвовать в президентской гонке, поэтому я опасаюсь того, что сейчас Кишинев будет стараться спровоцировать противостояние между молдавским и гагаузским народами. Уже сейчас приближенные к партии Санду блогеры и политики говорят о ликвидации Гагаузии, о том, что автономия не должна была создаваться. Также действующие власти неоднократно поднимали вопрос о том, что мы якобы не вносим ни лея в государственный бюджет, что тоже обостряет отношение молдаван к гагаузам. Они делают из нас иждивенцев. Санду публично обвиняет гагаузов, что мы, мол, живем за счет молдаван. Это тоже публичное разжигание межэтнической розни. Подобные провокации будут только усиливаться.



"Мы решаем технические вопросы по поводу поставки российского газа в Гагаузию через Украину"







- Как развиваются отношения Гагаузии с Россией?



- Россия на данный момент - очень важный партнер для Гагаузии в сфере торговли, образования, экономических, социальных проектов. Основное достижение - это то, что при помощи Российской Федерации сегодня жители Гагаузии имеют надбавки к пенсиям, также надбавки получают бюджетники, которые работают в сфере здравоохранения, образования и так далее. С прошлой недели начали получать надбавки и в других местах - Оргееве и Тараклии (жители этих городов ранее обратились к Илану Шору с просьбой помочь малоимущему населению. - "Известия").



- Известно ли число жителей Гагаузии, получивших карты "Мир" и надбавки в автономии?



- Более 30 тыс. жителей сейчас получают карты "Мир" и надбавку к их зарплатам в размере 2 тыс. леев (речь идет о пенсионерах и госслужащих. - "Известия"). Что интересно, Кишинев неоднократно пытался сказать народу, это единоразовый проект, но недавно Россия передала нам третий транш помощи. Четвертый - на подходе.



Изначально мы планировали, чтобы надбавки получило около 50–60 тыс. человек. Сейчас принимаются заявки, и к концу года мы охватим 100% населения, которые попадают в категорию граждан, которые могут рассчитывать на помощь в Гагаузии. Также планируем, чтобы получили надбавки все, кто попадает под категорию, еще в двух регионах - в Оргееве и Тараклии. К концу 2024 года мы охватим все слои населения в этих трех регионах, а дальше будем двигаться в другие части Молдовы.



- В каких еще сферах за этот год сильнее всего укрепились отношения с РФ?



- Наши сельхозпроизводители имеют возможность поставлять свою продукцию на рынок России. И мы будем продолжать эту работу, чтобы наши экспортеры свободно действовали на рынках вашей страны.



В целом для нас сейчас в приоритете экономическая и социальная сферы. Одно из основных направлений, в котором мы хотим усилить взаимодействие с Россией, - это кооперация по линии аграриев. Из-за действий Кишинева и PAS (правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность") практически все соглашения были прерваны, и из-за этого страдает наш народ, особенно сельхозпроизводители.



Мы сейчас работаем и в образовательной сфере. Сегодня более 40 преподавателей Молдовы будут принимать участие в форумах Российской Федерации, где будут присутствовать представители многих стран, которые входят в ЕАЭС. Это позволит преподавателям обменяться опытом. Также мы сейчас работаем над тем, чтобы наши виноделы могли поставлять свою продукцию в Россию без таможенных пошлин. Ну и, конечно же, одной из основных тем остаются цены на газ.



- Ранее сообщалось, что Гагаузия и Россия ведут переговоры о поставке российского газа в автономию со скидкой. На каком этапе сейчас находится этот проект?



- В прошлом году я и моя команда вместе с немецкой и турецкой компаниями подписали контракт с NordGaz о том, что мы будем закупать газ по цене 10 лей, в то время как цена за газ в республике была около 20 лей. То есть мы были готовы гарантировать жителям цену в два раза ниже обычной. Но когда газ был уже на границе с Украиной, наше правительство приостановило лицензию NordGaz, тем самым лишив людей Гагаузии газа по доступной цене. Это откровенный саботаж со стороны Майи Санду и правящей партии PAS. Сейчас мы закупаем в Европе российский же газ через посредников, из-за чего его стоимость выходит гораздо выше. Мы решаем технические вопросы по поводу поставки российского газа в Гагаузию через Украину, это небыстрый процесс, нужно время. Надеюсь, что технические моменты завершатся в скором времени и мы сможем сообщить населению о наших результатах и предложениях.



- В июне в Москве прошел второй съезд молдавского оппозиционного блока "Победа". Известны ли дата и место следующего съезда?



- Мы сейчас на стадии обсуждения. Скорее всего, съезд произойдет ближе к осени. Также, скорее всего, он произойдет в том же месте, где были организованы первые два съезда (они прошли в Москве. - "Известия"). В Молдове нам это организовать не позволят и это в любом случае будет небезопасно.



- Я правильно понимаю, что вы по-прежнему выступаете за присоединение Молдавии к ЕАЭС?



- Мы однозначно выступаем за членство Молдовы в ЕАЭС. Только там мы можем жить по-другому, улучшится благосостояние жителей республики. Все "прелести" ЕС мы уже увидели, поэтому понятно, что не видим будущего Молдовы в Евросоюзе. Недавно в Гагаузии и других регионах мы организовали фестивали народов стран - участниц ЕАЭС. Это получило большой отклик среди народа.



Кроме того, на референдуме 2 февраля 2014 года подавляющее большинство жителей Гагаузии высказались за сближение с РФ и вступление в Таможенный союз России, Казахстана и Беларуси и против вступления в Евросоюз. Этим мнением народа мы и намерены руководствоваться в дальнейшем. Источник - Известия

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